Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Март Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Февраль Сентябрь Декабрь
Автор Редакция рубрики "Общество"

28 октября: День освобождения Украины, "сухой закон" и загадка взрыва линкора

Общество » День в истории » Октябрь print

День армейской авиации Военно-воздушных сил РФ

Листок календаря, 28

Международный день анимации

День освобождения Украины от немецких захватчиков

Читайте также:

Ходорковский спонсирует украинский фашизм

Спасибо Америке! Вторая мировая продолжается

Порошенко зигует Берлину — Берлин отвечает

Православный календарь

День памяти преподобного Евфимия Нового, Солунского (889 год).

Именинники: Ефим, Иван и Лукьян.

События

28 октября 1831 года Майкл Фарадей, открывший принцип электромагнитной индукции, продемонстрировал первую динамо-машину.

Читайте также: Драмы науки: "комната 101" для Майкла Фарадея

28 октября 1914 года убийца эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврило Принцип приговорен судом в Сараево к 20 годам заключения - максимальному сроку, предусмотренному законом для лиц моложе 20 лет.

Мы писали раньше: Забытая война

28 октября 1919 года с принятием закона Вольстеда к 18-й поправке Конституции США сухой закон на территории страны обрел полную силу.

Мы писали раньше: "Сухой закон" оздоровил нацию и "организовал" преступность

28 октября 1955 года в Севастополе в результате взрыва затонул линкор "Новороссийск". Более 600 членов команды корабля погибли. Правительственная комиссия лишь установила, что причиной гибели линкора был внешний взрыв мощного устройства. Это могла быть мина, оставшаяся со времен войны. Но выдвигалась и другая версия — диверсия, организованная итальянскими аквалангистами из бывших спецподразделений, так как линкор ранее был флагманом военного флота фашистской Италии.

Читайте также:

Самые загадочные катастрофы в истории ВМФ

Гибель "Новороссийска": все-таки итальянцы?

"Черный октябрь" российских линкоров

28 октября 1961 года в магазин владельца магазина грампластинок в Ливерпуле Брайана Эпстайна в 3 часа дня зашел Рэймонд Джонс и попросил пластинку с записью песни My Bonnie группы "Битлз". Брайан, старавшийся чтобы у него в продаже была любая пластинка, пользующаяся спросом, был удивлен, так как никогда не слышал о такой группе. В тот же день еще один подросток спросил его о записях той же группы. Через пару дней с той же просьбой к нему обратились две девушки. От Джонса Эпстайн узнал, что эта пластинка была выпущена в Германии, но ни в одном из торговавших иностранными грамзаписями магазинах об этой группе ничего не знали. Установивший для себя правило, что покупателю отказывать нельзя, Брайан связался со своими многочисленными знакомыми и с удивлением узнал, что "Битлз" не просто британская, а не немецкая, группа, но ливерпульская! Через несколько дней он отправился в клуб, где выступал заинтриговавший его коллектив.

Читайте также:

Сегодня день рождения главного мифа "Битлз"

Beatles. История и реальность. "Ты помнишь, как все начиналось?"

28 октября 1962 года после обещания Никиты Хрущева демонтировать советские ракеты на Кубе и вывезти их в СССР весь мир вздохнул облегченно. Поставивший планету на грань ядерной войны, Карибский кризис был благополучно преодолен.

Мы писали раньше: Взгляд на Карибский кризис спустя 50 лет

28 октября 1965 года Папа Павел VI снял с евреев коллективную вину за распятие Христа.

Читайте также:

Израиль с Палестиной примирит Христос

Повинны ли евреи в распятии Христа?

28 октября 1965 года южновьетнамские партизаны атаковали две военно-воздушные базы США в центре страны, вывели из строя около 600 противников и уничтожили или повредили свыше полутора сотен самолетов. Так преподносит этот день Вьетнамское агентство новостей. В американской же хронике вьетнамской войны отмечен только сам факт налета и то же число уничтоженных врагов, но в дни, предшествовавшие этому событию.

Читайте также: США воевали чаще, чем ежегодно

28 октября 1999 года на новостных лентах мировых информационных агентств появилось сообщение, что свиньи могут погубить людей. В частности, со ссылкой на известного в научном мире шотландского вирусолога Уильяма КАРМАНА ИТАР-ТАСС передал, что мир ждет повторение эпидемии гриппа "испанка", унесшей в 1918 году жизни 40 миллионов человек. К таким выводам ученый пришел после анализа причин смерти 10-месячной девочки из Гонконга, которая заразилась опаснейшим вирусом (штамм H1N1) от свиней.

Читайте также:

От Эболы спасет только скафандр

Лихорадка Эбола — оружие страха?

С помощью вирусов человечество водят за нос

28 октября 2007 года на президентских выборах в Аргентине впервые победила женщина — Кристина Киршнер, представлявшая партию "Фронт за победу" и набравшая чуть более 45 % голосов, вдвое опередив ближайшего соперника.

Читайте также:

Венесуэла — без Чавеса. На очереди Аргентина?

Президента Аргентины окружают со всех сторон

Кристина Киршнер "советизирует" Аргентину

Дни рождения

28 октября 1914 года родился Джонас Эдвард Солк, американский врач, разработавший вакцину против полиомиелита.

Читайте также:

Отказ от прививок - осторожность или бред? 

28 октября 1936 года родился Роман Виктюк, театральный режиссер, который служит сцене уже 50 лет, последние 15 возглавляя собственный театр.

Читайте также: Роман Виктюк: "Судьбу мне нагадала цыганка"

28 октября 1947 года родился Валерий Бондур, физик, океанолог, генеральный директор Научного центра аэрокосмического мониторинга "Аэрокосмос", академик РАН (2003). В ЦНИИ "Комета" занимался задачами космической океанологии, в частности, системами, позволявшими следить в мировом океане за подводными лодками, но финансирование этих работ было прекращено.

Читайте также: Чаепития в Академии: Космос смотрит на Землю

28 октября 1967 года родилась Джулия Робертс, американская киноактриса.

Читайте также: Джулия Робертс: красота — это счастье

Смотрите фоторепортаж

Скорбные даты

28 октября 1949 года умер Марсель Сердан, французский боксер-профессионал, возлюбленный Эдит ПИАФ.

Читайте также: Эдит Пиаф: от слепоты к славе

28 октября 1969 года скончался Корней Чуковский (Николай Корнейчуков), писатель.

Читайте также:

Мельница мифов: кто такой Бармалей?

Исполнилось 125 лет автору первого детского ужастика

Автор первого детского ужастика… Корней Чуковский?

28 октября 1990 года умерла Мария Виноградова, ткачиха, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Читайте также: Дуся и Маруся — гонка за славой

Темы даты события календарь
Актуальная аналитика
Здоровье
Язвенная болезнь желудка и другие распространенные причины желудочно-кишечных кровотечений
Октябрь
28 октября: День освобождения Украины, "сухой закон" и загадка взрыва линкора
США и Канада. Новости и аналитика
Как США страх перед ядерной войной потеряли
Новости Все >
Лидер "Азова" пригрозил ввести десять тысяч нацистов в Донбасс
Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"
В Донецке прогремел взрыв. Взорвана вышка сотовой связи
ФСБ задержала студента из-за подготовки массового убийства
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Спорившие с Зеленским радикалы оказались самозванцами
Кадыров прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации аль-Багдади
Американская фигуристка Теннелл лидирует после двух этапов Гран-при
15-летняя Трусова победила на Гран-при Канады с мировым рекордом
"Мисс Украина" объяснила свой неоднозначный ответ по Крыму
Последние материалы
Лидер "Азова" пригрозил ввести десять тысяч нацистов в Донбасс
Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"
Язвенная болезнь желудка и другие распространенные причины желудочно-кишечных кровотечений
28 октября: День освобождения Украины, "сухой закон" и загадка взрыва линкора
В Донецке прогремел взрыв. Взорвана вышка сотовой связи
Как США страх перед ядерной войной потеряли
ФСБ задержала студента из-за подготовки массового убийства
Ученые могут обнаружить риск образования сгустка крови посредством биомаркеров
Пять фактов о Второй Мировой войне, о которых знают только историки
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Популярное
Новости Украины
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.

В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"
Здоровье
Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"
Хоккей. Последние новости
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Соломон Соловьев Ну почему аборигены съели Кука? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Рустем Сафронов Эквадор: где левая и правая сторона? Рустем Сафронов Василий Амирджанов Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность Василий Амирджанов
Комментарии
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
Пять фактов о Второй Мировой войне, о которых знают только историки
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
"Мисс Украина" объяснила свой неоднозначный ответ по Крыму
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Как США страх перед ядерной войной потеряли
Эквадор: где левая и правая сторона?
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Спорившие с Зеленским радикалы оказались самозванцами
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Спорившие с Зеленским радикалы оказались самозванцами
В РПЦ одобрили футболки с цитатами из Евангелия
Кадыров прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации аль-Багдади
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ