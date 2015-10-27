28 октября: День освобождения Украины, "сухой закон" и загадка взрыва линкора

День армейской авиации Военно-воздушных сил РФ

Международный день анимации

День освобождения Украины от немецких захватчиков

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Православный календарь

День памяти преподобного Евфимия Нового, Солунского (889 год).

Именинники: Ефим, Иван и Лукьян.

События

28 октября 1831 года Майкл Фарадей, открывший принцип электромагнитной индукции, продемонстрировал первую динамо-машину.

Читайте также: Драмы науки: "комната 101" для Майкла Фарадея

28 октября 1914 года убийца эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврило Принцип приговорен судом в Сараево к 20 годам заключения - максимальному сроку, предусмотренному законом для лиц моложе 20 лет.

Мы писали раньше: Забытая война

28 октября 1919 года с принятием закона Вольстеда к 18-й поправке Конституции США сухой закон на территории страны обрел полную силу.

Мы писали раньше: "Сухой закон" оздоровил нацию и "организовал" преступность

28 октября 1955 года в Севастополе в результате взрыва затонул линкор "Новороссийск". Более 600 членов команды корабля погибли. Правительственная комиссия лишь установила, что причиной гибели линкора был внешний взрыв мощного устройства. Это могла быть мина, оставшаяся со времен войны. Но выдвигалась и другая версия — диверсия, организованная итальянскими аквалангистами из бывших спецподразделений, так как линкор ранее был флагманом военного флота фашистской Италии.

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Гибель "Новороссийска": все-таки итальянцы?

"Черный октябрь" российских линкоров

28 октября 1961 года в магазин владельца магазина грампластинок в Ливерпуле Брайана Эпстайна в 3 часа дня зашел Рэймонд Джонс и попросил пластинку с записью песни My Bonnie группы "Битлз". Брайан, старавшийся чтобы у него в продаже была любая пластинка, пользующаяся спросом, был удивлен, так как никогда не слышал о такой группе. В тот же день еще один подросток спросил его о записях той же группы. Через пару дней с той же просьбой к нему обратились две девушки. От Джонса Эпстайн узнал, что эта пластинка была выпущена в Германии, но ни в одном из торговавших иностранными грамзаписями магазинах об этой группе ничего не знали. Установивший для себя правило, что покупателю отказывать нельзя, Брайан связался со своими многочисленными знакомыми и с удивлением узнал, что "Битлз" не просто британская, а не немецкая, группа, но ливерпульская! Через несколько дней он отправился в клуб, где выступал заинтриговавший его коллектив.

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Сегодня день рождения главного мифа "Битлз"

Beatles. История и реальность. "Ты помнишь, как все начиналось?"

28 октября 1962 года после обещания Никиты Хрущева демонтировать советские ракеты на Кубе и вывезти их в СССР весь мир вздохнул облегченно. Поставивший планету на грань ядерной войны, Карибский кризис был благополучно преодолен.

Мы писали раньше: Взгляд на Карибский кризис спустя 50 лет

28 октября 1965 года Папа Павел VI снял с евреев коллективную вину за распятие Христа.

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Повинны ли евреи в распятии Христа?

28 октября 1965 года южновьетнамские партизаны атаковали две военно-воздушные базы США в центре страны, вывели из строя около 600 противников и уничтожили или повредили свыше полутора сотен самолетов. Так преподносит этот день Вьетнамское агентство новостей. В американской же хронике вьетнамской войны отмечен только сам факт налета и то же число уничтоженных врагов, но в дни, предшествовавшие этому событию.

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28 октября 1999 года на новостных лентах мировых информационных агентств появилось сообщение, что свиньи могут погубить людей. В частности, со ссылкой на известного в научном мире шотландского вирусолога Уильяма КАРМАНА ИТАР-ТАСС передал, что мир ждет повторение эпидемии гриппа "испанка", унесшей в 1918 году жизни 40 миллионов человек. К таким выводам ученый пришел после анализа причин смерти 10-месячной девочки из Гонконга, которая заразилась опаснейшим вирусом (штамм H1N1) от свиней.

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С помощью вирусов человечество водят за нос

28 октября 2007 года на президентских выборах в Аргентине впервые победила женщина — Кристина Киршнер, представлявшая партию "Фронт за победу" и набравшая чуть более 45 % голосов, вдвое опередив ближайшего соперника.

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Дни рождения

28 октября 1914 года родился Джонас Эдвард Солк, американский врач, разработавший вакцину против полиомиелита.

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Отказ от прививок - осторожность или бред?

28 октября 1936 года родился Роман Виктюк, театральный режиссер, который служит сцене уже 50 лет, последние 15 возглавляя собственный театр.

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28 октября 1947 года родился Валерий Бондур, физик, океанолог, генеральный директор Научного центра аэрокосмического мониторинга "Аэрокосмос", академик РАН (2003). В ЦНИИ "Комета" занимался задачами космической океанологии, в частности, системами, позволявшими следить в мировом океане за подводными лодками, но финансирование этих работ было прекращено.

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28 октября 1967 года родилась Джулия Робертс, американская киноактриса.

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Скорбные даты

28 октября 1949 года умер Марсель Сердан, французский боксер-профессионал, возлюбленный Эдит ПИАФ.

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28 октября 1969 года скончался Корней Чуковский (Николай Корнейчуков), писатель.

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28 октября 1990 года умерла Мария Виноградова, ткачиха, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда (1971).

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