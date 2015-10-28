29 октября: Владелец Копья судьбы, юбилеи великих и последнее выступление Станиславского-актера

День комсомола

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День работников вневедомственной охраны МВД РФ

Всемирный день борьбы с инсультом

Православный календарь

День памяти святого мученика Лонгина сотника (I век).

Святой мученик Лонгин сотник был римским воином. Он был при казни Спасителя и являлся свидетелем последних мгновений земной жизни Господа. Казнь Спасителя сильно потрясла Лонгина, и он уверовал во Христа.

Он со своими воинами видел Воскресение Христа и принял крещение, за что он и его воины были обезглавлены в I веке. Голову Лонгина погребла одна женщина, которая была слепая, но, прикоснувшись к голове, прозрела.

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Народный календарь

Лонгин Сотник. Считается целителем глазных болезней.

События

29 октября 1896 года оглушительным провалом завершилась премьера в Александринском театре Санкт-Петербурга пьесы Антона Чехова "Чайка". Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены.

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29 октября 1928 года — последнее выступление на сцене как актера Константина Станиславского. Во время постановки чеховских "Трех сестер" с ним случился сердечный приступ, и последние десять лет жизни он работал только как режиссер и педагог.

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Станиславский искал ключ к подсознанию

Режиссер, творец и строгий воспитатель

Бизнес-система Станиславского

29 октября 1958 года Борис Пастернак отправил Шведской королевской академии телеграмму о "добровольном отказе" от Нобелевской премии.

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"Доктор Живаго" и теперь живее всех живых

29 октября 1984 года в Москве на Новодевичьем кладбище состоялась церемония перезахоронения праха Федора Шаляпина.

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29 октября 1990 года указом президента СССР М. Горбачева композитору Александре Николаевне Пахмутовой присвоено звание Героя Социалистического Труда "за выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального искусства и плодотворную общественную деятельность".

Читайте интервью с Александрой Пахмутовой: Пахмутова и Добронравов начинают принимать поздравления

Дни рождения

29 октября 1929 года родился Ясен Засурский, литературовед, декан факультета журналистики МГУ (с 1965).

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29 октября 1929 года родился Марат Казей, деревня Хоромецкое Узденского района Минской области), пионер-герой, партизан-разведчик, Герой Советского Союза (1965, посмертно).

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29 октября 1929 года родился Евгений Примаков, экономист, историк, разведчик, министр иностранных дел, председатель правительства России, академик (1979).

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29 октября 1948 года родилась Елена Драпеко, киноактриса ("А зори здесь тихие…", "Вечный зов"), депутат Государственной думы РФ от КПРФ.

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29 октября 1971 года родилась Уинона Райдер, американская киноактриса.

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Скорбные даты

29 октября 2001 года умер Григорий Чухрай, кинорежиссер ("Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо", "Жизнь прекрасна"), народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии.

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