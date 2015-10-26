27 октября: Рождение джаза, осуждение Пастернака и "шведский комсомолец"

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Православный календарь

День памяти преподобной Параскевы Сербской.

Преподобная Параскева родилась в благочестивой болгарской семье. После смерти родителей она постриглась в монашество и удалилась в Иорданскую долину, где прожила до глубокой старости. Лишь перед смертью она вернулась на родину, где мирно скончалась (11 век).

День памяти преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского Чудотворца, правнука Ярослава Мудрого, первого из русских князей — монаха (1143). Святоша — уменьшительное от Святослав. Монашеское имя его Никола (Николай).

Народный календарь

День святой Параскевы. Параскева. Прасковья. Параскева Грязниха. Параскева-грязнуха. Порошиха. Параскева Трепальница (треплют лен). Параскева Льняница. Льняницы. Льняниха.

Погода неустойчива: слякоть, пороша, грязь. Если "сыро, грязно на дворе, то до сухого снега, до настоящей зимы, остается 4 недели". "На Грязнуху не бывает сухо". Параскева Льняница считается бабьей святой, бабьей заступницей, покровительницей женских зимних работ, особенно пряжи.

"Если грязь велика, лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь".

Именинники: Гервасий, Николай, Назар, Прасковья и Селиван.

События

27 октября 1916 года журнал Variety впервые использовал слово "джаз", рассказывая о музыкальных коллективах Чикаго.

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27 октября 1958 года прошло заседание правления Союза писателей СССР, рассматривавшего вопрос "О действиях члена СП СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя".

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27 октября 1981 года вблизи шведской военно-морской базы Карлскруна села на мель шедшая в надводном положении советская дизельная подводная лодка C-363 (проект 613) под командованием Петра Гущина, сразу же прозванная "Шведским комсомольцем".

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27 октября 1991 года Джохар Дудаев избран президентом самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия.

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27 октября 1996 года президент России Борис Ельцин своим распоряжением освободил от должности руководителя Службы безопасности главы государства Александра Коржакова и уволил его с военной службы.

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Дни рождения

27 октября 1728 года родился Джеймс Кук (1728 — 14.2.1779), английский мореплаватель.

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27 октября 1782 года родился Никколо Паганини (1782 — 27.5.1840), итальянский скрипач.

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27 октября 1811 года родился Исаак (Айзек) Меррит Зингер (1811 — 23.7.1875), американский изобретатель, создавший знаменитую домашнюю швейную машинку.

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27 октября 1899 года родился Михаил Жаров (1899 - 15.12.1981), актер Малого театра, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974), лауреат двух Сталинских премий. Очень много снимался в кино.

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27 октября 1900 года родилась Лидия Русланова (1900 - 20.9.1973), певица ("Златые горы", "Степь да степь кругом", "Валенки").

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Каждая песня Руслановой - моноспектакль

27 октября 1944 года родился Николай Караченцов (1944), актер. Перечислять его роли, сыгранные в театре и кино, нет смысла, так как более популярного и любимого артиста отыскать трудно.

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27 октября 1961 года родился Игорь Бутман (1961), джазовый музыкант, тенор-саксофонист, композитор. Сегодня поражает свои талантом также как участник проекта "Звезды на льду".

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