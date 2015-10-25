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26 октября: Последний шах Ирана, день рождения Терминатора и Красный Крест

Общество » День в истории » Октябрь print

Православный календарь

Листок календаря, 26

Память о перенесении в Москву Иверской иконы Божией Матери (1648 год).

Народный календарь

В ночь на Вениамина, 26 октября, гадают по звездам о погоде и урожае: яркие звезды — к морозу, тусклые — к оттепели. Сильное мерцание звезд (преимущественно синими оттенками) — к снегу.

Именинники: Агафоника, Вениамин, Карп и Лукьян.

События

26 октября 1863 года в Женеве образован Международный Красный Крест.

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26 октября 1957 года в CCCР отправлен в отставку с поста министра обороны Георгий Жуков.

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26 октября 1965 года в Букингемском дворце "Битлз" были вручены высшие награды — ордена Британской империи.

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26 октября 1977 года в прокат вышел фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым в главных ролях.

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26 октября 1984 в США в прокат вышел фильм Джеймса Кэмерона "Терминатор", принесший славу как режиссеру, так и сыгравшему заглавную роль Арнольду Шварцнеггеру.

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Мы писали раньше: ЮБИЛЕЙ У ТЕРМИНАТОРА

26 октября 1990 года указом президента СССР М. С. Горбачева введен коммерческий курс рубля к иностранным валютам.

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26 октября 1994 года после 46 лет вражды Израиль и Иордания заключили мирный договор.

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26 октября 2002 года во время спецоперации по освобождению заложников на Дубровке были уничтожены все террористы, которым не позволили взорвать здание Театрального центра. К глубочайшему сожалению, 128 человек не вынесли выпавших им испытаний, примененные спецсредства оказались губительными для их здоровья.

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Интерпретации пустоты

26 октября 2010 года не стало осьминога Пауля, прославившегося как оракул во время чемпионата мира по футболу 2010 года.

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Дни рождения

26 октября 1919 года родился Мохаммед Реза Пехлеви (1919 — 27.7.1980), последний шах Ирана.

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26 октбября 1931 года родился Александр Исаев (1931), лесовод, академик (1984).

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Скорбные даты

26 октября 1972 года умер Игорь Сикорский (25.5.1889 — 1972), американский авиаконструктор русского происхождения. В Америку после Октябрьской революции он приехал всемирно известным создателем таких шедевров ранней поры самолетостроения, как тяжелых самолетов "Русский витязь" и "Илья Муромец", а в Штатах прославился уже в качестве конструктора вертолетов.

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26 октября 1972 года скончался Семен Буденный (25.4.1883 — 1973), герой гражданской войны, командарм 1-й Конной, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза.

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26 октября 2003 года умер Леонид Филатов (24.12.1946 — 2003), актер театра и кино, поэт, драматург, кинорежиссер, автор и ведущий телепрограммы "Чтобы помнили", народный артист России (1996).

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26 октября 2007 года скончался Александр Феклисов (9.3.1914, Москва — 2007), сотрудник советской внешней разведки, Герой России. Основным направлением его деятельности были США. Добытая в 1940-е годы информация по атомной тематике помогла советским ученым создать атомную и водородную бомбы, а в 1962 году при его непосредственном участии был благополучно урегулирован Карибский кризис.

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