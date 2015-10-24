25 октября: Первые камикадзе, Уральский дракон и женщины за мир

Международный день борьбы женщин за мир

Европейский день гражданского правосудия

День работника кабельной промышленности

Православный календарь

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они пострадали за Христа. После изощренных пыток их тела были разрублены на части. Останки их тел собрали и тайно похоронили христиан в 304 году.

Народный календарь

Пров. На мученика Прова наблюдают звезды и гадают по ним о погоде и урожае. Яркие звезды — к морозу; тусклые — к оттепели; сильное мерцание звезд синими оттенками — к снегу; много ярких звезд — к урожаю гороха.

Можно высадить в грунт луковицы гладиолусов на глубину 15-20 см. Укрыть листьями, соломой слоем 5-8 см. Они зацветут на неделю раньше.

Именинники: Андрон, Доминика, Кузьма, Мартин и Пров.

События

25 октября 1889 года впервые арестован А.М. Пешков (Максим Горький) в Нижнем Новгороде по приказу губернского жандармского управления. За полгода до этого будущий писатель завершил свое первое "хождение по Руси", а вернувшись в Нижний, устроился на пивном складе, где в сыром подвале "мыл и купорил" бутылки, жил на "коммунных началах" вместе с поднадзорными А. В. Чекиным и С. Г. Сомовым и участвовал в конспиративной работе.

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М. Горькому — 145 лет. А был ли классик?

25 октября 1918 года Ленин и Крупская впервые появились в Горках, где в бывшем имении помещика Рейнбота была устроена государственная дача для cоветских руководителей.

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25 октября 1944 года в сражении в заливе Лейте японцы впервые применили против американского флота летчиков-камикадзе.

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25 октября 1950 года на горьковском судостроительном заводе "Красное Сормово" спущена на воду первая подводная лодка проекта 613, с которого началось строительство подлодок второго поколения. По многим техническим показателям это была лучшая лодка среднего водоизмещения своего времени: самая глубоководная (до 200 м), могла находиться под водой до 10 дней, небывалая дальность хода — почти 9 тысяч километров. Впервые в мире их корпус стали покрывать резиной, за счет чего они стали самыми бесшумными. С этих лодок были совершены первые в мире пуски ракет. Первую подлодку этого класса строили семь месяцев, а потом всего за 10 дней (за семь лет было выпущено 215 лодок). До 70-х годов они составляли ядро советских подводных сил.

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Лики войны: подводник-рекордсмен

25 октября 1957 года Федеральный окружной суд в Бруклине признал Рудольфа Абеля виновным в шпионаже против США и приговорил его 30 годам тюрьмы.

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25 октября 1968 года Йоко Оно объявила, что она ждет ребенка от Джона Леннона.

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25 октября 1968 года в связи с 50-летием комсомол награжден орденом Октябрьской Революции.

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25 октября 1983 года войска США вторглись в Гренаду - островное государство на Антильских островах в Вест-Индии.

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25 октября 2003 года арестован глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский.

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Дни рождения

25 октября 1811 года родился Эварист Галуа (1811 — 31.5.1832), французский математик.

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25 октября 1838 года родился Жорж Бизе (1838, Париж — 3.6.1875), французский композитор.

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25 октября 1881 года родился Пабло Пикассо (1881 — 8.4.1973), испанский художник.

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25 октября 1924 года родился Виктор Макеев (1924 — 25.10.1985), создатель советских баллистических ракет для подводных лодок, академик АН СССР с 1976 г.

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25 октября 1931 года родилась Анни Жирардо (1931 — 28.2.2011), французская актриса, славу которой принес фильм итальянского кинорежиссера Лукино ВИСКОНТИ "Рокко и его братья".

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25 октября 1950 года родился Крис Норман (1950), бывший вокалист английской группы Smokie.

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25 октября 1984 года родилась Кэти Перри (1984), американская поп-певица, покорившая слушателей летом 2008 года, когда вышел ее первый сингл I Kissed A Girl.

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Скорбные даты

25 октября 1957 года умер Альберт Анастасия (Умберто Анастасио) (26.9.1902 — 1957), американский гангстер.

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25 октября 1985 года скончался Виктор Макеев (25.10.1924 — 1985), создатель советских баллистических ракет для подводных лодок, академик АН СССР с 1976 г.

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25 октября 2008 года умер Муслим Магомаев (17.8.1942 — 2008), певец, народный артист СССР.

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25 октября 2010 года скончалась Валентина Гаганова (3.1.1932 — 2010, Вышний Волочек), ткачиха, Герой Социалистического труда (1959).

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