23 октября: Освобождение Москвы, предсказание зимы и букет хризантем от русского шпиона

День работников рекламы

Православный календарь

День памяти преподобного Амвросия Оптинского (1812-1891); святых мучеников Евлампия и Евлампии (311).

Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков) славился своим незлобливым нравом, склонностью к прибауткам. Так, на вопрос "Как жить?" он отвечал: "Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — мое почтение!" Его наставления: "Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илья, так потерплю ж и я". "Правда груба, да Богу нужна".

Святые мученики Евлампий и Евлампия были брат и сестра. За отказ отречься от веры в Христа Евлампия подвергли жестоким пыткам. После пыток его обезглавили. А Евлампия скончалась во время пыток от мук.

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Народный календарь

День Евлампия и Евлампии. Лампей. Лампея.

На Евлампия "рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам". Если рога на север — быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг — скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).

Предзимье (с 23 октября до 27 ноября). Последние дни кучевых облаков. Возможен ранний ледостав на крупных реках. Начало порош.

Именинники: Абросим, Андрей, Евлампий и Евлампия.

События

23 октября 1812 года Москва, оставленная без боя после Бородинского сражения, освобождена от французов.

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1812 год: образцово-показательное сражение

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Мельница мифов: летучие гусары и их командир

1812 год: первый герой русской армии

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1812 год: несправедливо забытый герой

23 октября 1947 года в атмосфере растущей истерии охоты на ведьм в Голливуде президент гильдии актеров Рональд Рейган заявил Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, что страх перед коммунизмом не должен ставить под угрозу демократические принципы.

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23 октября 1952 года в Нью-Йорке прошла премьера нового фильма Чарли Чаплина "Огни рампы".

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23 октября 1957 года звание Героя Советского Союза посмертно присвоено одному из организаторов партизанского движения в Латвии во время Великой Отечественной войны Иманту Судмалису (1916-1944).

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23 октября 1958 года Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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"Доктор Живаго" и теперь живее всех живых

23 октября 1966 года советский разведчик Джордж Блейк совершил побег из лондонской тюрьмы строгого режима "Уормвуд Скрабз". У стен своей темницы он оставил букет хризантем, поразивший воображение прессы.

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23 октября 1975 года на экраны вышла кинокомедия Леонида Гайдая "Не может быть!".

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23 октября 1983 года в Буэнос-Айресе свалившаяся из окна 13-го этажа собака упала на голову 75-летней женщины и убила ее. В собравшуюся на месте инцидента толпу врезался автобус, жертвой которого стала другая женщина. Мужчина, ставший свидетелем обоих несчастных случаев, скончался на месте от сердечного приступа.

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23 октября 2002 года в 21:05 здание Театрального центра на Дубровке в Москве захвачено чеченскими террористами-смертниками. Заложниками бандитов стали сотни людей, пришедших посмотреть мюзикл "Норд-Ост".

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Восемь лет после "Норд-Оста"

Интерпретации пустоты

23 октября 2012 года в Лондоне прошла премьера 23-го фильма Бондианы "007: Координаты "Скайфолл". Главного героя в третий раз сыграл Дэниел Крэйг.

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Дни рождения

23 октября 1491 года родился Игнатий Лойола (или 24.12.1491 — 31.7.1556), основатель ордена иезуитов.

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Основатели учений в реальности: Лойола

23 октября 1941 года родился Игорь Смирнов (1941), президент самопровозглашенной и никем пока не признанной Приднестровской Молдавской Республики.

Мы писали раньше: Приднестровье уйдет от России к Западу?

Скорбные даты

23 октября 2002 года скончался Анатолий Евдокименко (20.1.1942 — 2002, Киев), музыкант, руководитель ансамбля "Червона рута". Муж Софии Ротару.

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