21 октября: Стояние на Угре, Трафальгарская битва и день рождения канкана

День памяти преподобного Трифона, архимандрита Вятского (1612); преподобной Пелагеи (457).

Трифон… на теле он носил власяницу и тяжелые вериги. Все силы отдавал делу просвещения Христовой веры.

Преподобная Пелагея, красавица, проводила жизнь в праздности и блуде, но однажды она попросила крестить ее. И после этого, собрав свои драгоценности, раздала их бедным, надела власяницу и удалилась в Иерусалим под мужским именем Пелагий. Умерла затворницей.

Народный календарь

Пелагея и Трифон. Ознобицы.

"С Трифона, Пелагеи все холоднее". "С Ознобицы Пелагеи холод крылом машет". Зима забирает: "Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет".

Именинники: Досифей, Пелагея, Таисия и Трифон.

События

21 октября 1480 года началось "стояние на Угре", которое завершилось через 20 дней отходом войск хана АХМАТА, что означало освобождение Руси от ордынского ига.

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21 октября 1520 года Фернан Магеллан открыл и впервые прошел пролив между Южной Америкой и архипелагом Огненная Земля, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Впоследствии он будет назван его именем.

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21 октября 1805 года у мыса Трафальгар около испанского порта Кадис английская эскадра адмирала Горацио Нельсона настигла франко-испанскую эскадру под командованием Пьера-Шарля де Вильнева. Завязавшийся морской бой вошел в четверку крупнейших морских сражений мировой истории. Нельсон сражение выиграл, и Британия осталась править морями, изрядно затруднив связь Франции с колониями. Но это была радость со слезами на глазах: Нельсона смертельно ранило. В бочке с коньяком его тело доставили на родину. Флотоводцу Вильневу Трафальгар тоже стоил жизни: отпущенный из плена под честное слово, он покончил жизнь самоубийством. А британские моряки до сих пор носят на шее черный галстук — это траур по Горацио Нельсону.

Мы писали раньше: Трафальгарской битве — 200 лет!

21 октября 1879 года американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

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21 октября 1854 года был впервые публично исполнен канкан. Презентация нового танца прошла в Париже на премьере оперы Оффенбаха "Орфей в аду". После этого канкан стал появляться на эстраде кафешантанов, где приобрёл крайнюю вульгарность.

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21 октября 1935 года Германия официально вышла из состава Лиги Наций.

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21 октября 1950 года китайские войска оккупировали Тибет.

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21 октября 1969 года новым канцлером ФРГ стал Вилли Брандт, с именем которого связано изменение восточной политики Германии, ознаменовавшееся политикой разрядки. А в Великобритании лидер оппозиции Эдвард Хит в этот же день объявил о том, что член парламента Маргарет Тэтчер отныне отвечает в теневом кабинете министров за вопросы образования.

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21 октября 1990 года городу Горькому возвращено его историческое название Нижний Новгород.

Нижний Новгород. Последние новости

21 октября 1997 года учреждена Литературная премия Александра Солженицына.

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Дни рождения

21 октября 1833 года родился Альфред Бернхард Нобель (1833 — 10.12.1896), шведский химик, изобретатель динамита, учредитель знаменитых премий.

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21 октября 1896 года родился Евгений Шварц (1896 — 15.1.1958), писатель и драматург. Его аллегорические пьесы-сказки "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо" не только идут на сценах театров, но и были экранизированы.

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21 октября 1929 года родилась Урсула Ле Гуин (1929), американская писательница-фантаст.

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21 октября 1945 года родился Никита Михалков (1945), актер и кинорежиссер.

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Скорбные даты

21 октября 1805 года умер Горацио Нельсон (29.9.1758 — 1805), английский флотоводец.

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21 октября 1970 года скончался Джон Скоупс (3.8.1900 — 1970), американский учитель, обвиняемый на "обезьяньем процессе" 1925 года в городке Дейтон (шт. Теннесси) за преподавание эволюционной теории Дарвина.

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