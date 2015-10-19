20 октября: Сергий Зимний, эра паранойи в Голливуде и День повара

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Международный день повара

Православный календарь

День памяти священномучеников Сергия и Вакха (303); преподобного Сергия Послушливого, Печерского (XIII век); преподобного Сергия Нуромского (Вологодского) чудотворца (1412). Священномученики Сергий и Вакх были военные высоких рангов. За отказ от приношения жертвы идолам были лишены званий и обречены на посмешище.

Мученики это вынесли и не отреклись от веры. Тогда Вакха забили бичами до смерти, а Сергия усекли мечом. Сергий Нуромский стойко перенес все мирские искушения, воздвиг храм и мирно скончался. "В этот день отмечается также память преподобного Сергия Нуромского (Вологодского) чудотворца; будучи иноком обители Живоначальной Троицы под руководством Сергия Радонежского, он затем, по благословению Преподобного Игумена, пошел в вологодские леса и остановился на берегу реки Нурмы. Там он водрузил крест и построил часовню с кельей, в которой подвизался в глубоком безмолвии, терпеливо перенося искушения от бесов и недобрых людей. Вскоре туда стеклись иноки, и был воздвигнут храм. Скончался Сергий 20 октября (7 октября) 1412 года".

Народный календарь

Сергий Зимний. Зазимки. Сергий.

"Сергий зиму начинает". Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. "Дневной снег не лежит". "Первый надежный снег выпадает ночью". Начальный срок установления прочного снегового покрова.

Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима "встанет на ноги".

Именинники: Мартиниан, Пелагея, Сергей и Юлиан.

События

20 октября 1827 года в Наваринской бухте соединенный флот России, Англии и Франции уничтожил турецко-египетский флот. Эта победа стала одним из шагов на пути Греции к независимости.

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20 октября 1947 года Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала слушания по проникновению коммунистов в Голливуд.

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20 октября 1964 года "Роллинг стоунз" дали первый концерт в Париже. В результате возникших беспорядков было арестовано 150 человек.

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20 октября 1968 года Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса.

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20 октября 1973 года королева Великобритании Елизавета II открыла здание Сиднейской оперы, признанное одним из самых красивых зданий на свете.

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Дни рождения

20 октября 1884 года родился Бела Лугоши (1884 — 16.8.1956), американский актер венгерского происхождения, прославившийся исполнением роли Дракулы в классическом одноименном фильме 1931 года.

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Скорбные даты

20 октября 1882 года скончался Федор Литке (28.9.1797 — 1882), граф, адмирал, исследователь Арктики, президент Петербургской АН, создатель Русского географического общества.

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20 октября 2011 года умер Муаммар Каддафи (7?.6.1942 — 2011), ливийский лидер.

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