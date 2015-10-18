19 октября: Фома неверующий, День лицеиста и дорога к гибели Наполеона

День лицеиста

Православный календарь

День памяти святого апостола Фомы, одного из 12 учеников Христа. Сначала Фома не верил в воскресение Иисуса Христа. Но когда Христос явился к нему и показал свои раны, он уверовал. Фома проповедовал слово Божие в Индии, Персии. Скончался мученически от язычников в I веке.

"Фома не поверил рассказам о Воскресении Иисуса Христа (от этого и прозвание — Фома Неверующий); на восьмой день после Воскресение Господь явился апостолу и показал Свои раны".

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Народный календарь

День Фомы. Фома. Фома — Большая крома (богатый зажиточный человек). Неверующий Фома. "Фома ломит закрома, все бери задарма". "Ему говорят про Ерему, а он про Фому". "Били Фому за Еремину вину".

"Фома — большая крома (сума); т. е. обилие хлеба и запасов".

Именинник: Фома.

События

Год 1812-й. В Москве похолодало, выпал первый снег. 19 октября (7-го по старому стилю) оставившая город армия Наполеона вышла навстречу своей гибели. Это было бегство, но Наполеон тешил себя мыслью, что вернется весной. Неукротимая злоба, терзавшая душу французского императора, нашла выход в приказе взорвать Кремль, поджечь все публичные здания и казармы. Часть кремлевских стен и некоторые башни взлетели на воздух. Была разрушена Грановитая палата, сгорел дворец, но соборы уцелели. Уход Бонапарта из русской столицы, сожженной ее жителями, стал началом конца некогда непобедимой армии. Французы, вынужденные возвращаться по разоренной Смоленской дороге, тысячами гибли от морозов и голода и трупами своими устилали дорогу. К ноябрю от полумиллионного войска Наполеона осталось всего 60 тысяч человек.

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19 октября 1852 года Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат "Паллада" под командованием адмирала Е. В. Путятина. Секретарем адмирала согласился стать писатель Иван Александрович Гончаров, который вел общий журнал, занимался словесностью с гардемаринами по просьбе адмирала. "Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь — я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков двух недель сряду…" — писал позже писатель.

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19 октября 1944 года состоялся дебют Марлона Брандо на сцене.

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Дни рождения

19 октября 1859 года родился Альфред Дрейфус(1859 — 12.7.1935), офицер французского Генштаба, еврей, в 1894 году ложно обвиненный в шпионаже в пользу Германии и приговоренный к пожизненной каторге. Дело Дрейфуса вызвало огромный общественный и политический резонанс. Через пять лет Дрейфус был помилован, а в 1906 году реабилитирован и награжден орденом Почетного легиона, но вряд ли это стало достаточным утешением за годы мучений.

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19 октября 1862 года родился Огюст Люмьер (1862, Безансон — 10.4.1954, Лион), французский изобретатель, создавший вместе с младшим братом Луи кинематограф.

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19 октября 1958 года родился Борис Кузык (1958, Александровка Кировоградской обл. УССР), экономист, академик РАН (2011).

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Скорбные даты

19 октября 1909 года умер Чезаре Ломброзо (6.11.1836 — 1909), итальянский психиатр и криминалист, который полагал, что по лицу и прочим внешнем признакам можно выявить "прирожденного преступника", которого, не ожидая пока он совершит написанное ему на роду злодеяние, следует казнить, приговорить к пожизненному заключению, выслать к дикарям или на необитаемые острова, кастрировать.

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19 октября 1943 года умерла Камилла Клодель (8.12.1864 — 1943), французский скульптор. Ученица и возлюбленная Огюста Родена.

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19 октября 2001 года умер Александр Морухов (23.3.1919 — 2001), трюмный машинист-подводник, старшина 1 статьи, Герой Советского Союза.

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