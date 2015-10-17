18 октября: Аляска приспускает флаги, день рождения Бывалого, Труса и Балбеса и первый кот в космосе

Православный календарь

День памяти святой мученицы Харитины. Харитина была сиротой. Она была красива, выделялась умом, добротой и верой в Христа. Во время гонений на христиан ее подвергли ужасным истязаниям, от которых Харитина скончалась в 304 году.

Народный календарь

Харитинин день. Харитины — первые холстины. Харитина — вечная ткачиха. Бабы садились за ткацкие станы, ткали холсты. "Пряла и ткала, весь дома одевала". В этот день катали шерсть на валенки. И день поэтому называется еще Харитон-именинник. Катаник. Катальщик.

Заметно убывает световой день. "Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень". Заканчиваются работы в саду и в огороде.

Именинники: Алексей, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Ермоген, Манефа, Матвей, Петр, Филип и Харитина.

События

18 октября 1867 года на Аляске спущен российский флаг и поднят американский: огромная территория на севере Америки перешла от России США. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. Критики в Америке считали, что деньги были потрачены впустую на гигантское количество льда.

Читайте также: Аляска хочет вернуться домой

18 октября 1921 года издан декрет об образовании Крымской автономии в составе России. В 1945 году автономия была преобразована в Крымскую область, а в 1954 году передана в состав Украины.

Читайте также:

"Незалежность" Донбасса старше украинской

Татарам Крыма подкинули яблоко раздора

18 октября 1941 года в Японии арестован советский разведчик Рихард Зорге.

Читайте также:

Рихард Зорге — патриот и плейбой

Рихард Зорге: ошибка легендарного разведчика

18 октября 1947 года с полигона Капустин Яр произведен первый в СССР запуск баллистической ракеты дальнего действия.

Читайте также: Ядерный щит: смена приоритетов

18 октября 1961 года на экране впервые появилась легендарная комедийная троица — Бывалый, Трус и Балбес. Режиссер Леонид Гайдай представил на суд зрителей 10-минутный фильм "Пес Барбос и необычайный кросс", в котором сразу же полюбившихся зрителям героев сыграли Евгений Моргунов, Георгий Вицин и Юрий Никулин.

Читайте также:

"Бриллиантовая рука" — кино от любви

Георгий Вицин — Гамлет в обличии Труса

Леонид Гайдай, человек и кинотеатр

Никулин: клоун, который всегда при галстуке

18 октября 1963 года первым котом, побывавшим в космосе, стал Феликс, запущенный ракетой-носителем "Вероника" с французского космодрома в алжирской Сахаре.

Читайте также: Военно-космические собаки, макаки и коты Советского Союза

18 октября 1978 года в курортном городке Багио на Филиппинах завершился шахматный матч на первенство мира между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул Виктором Корчным. Накануне при счете 5:5 партия была отложена с явным преимуществом Карпова. Корчной на доигрывание не явился, сдавшись через секунданта. Матч, длившийся три месяца и состоявший из 32 партий, проходил в атмосфере невиданной войны нервов. Виктор Корчной за два года перед этим отказался вернуться в СССР и остался на Западе. Историю своих отношений с советскими властями он описал в книге "Антишахматы".

Мы писали раньше: 25 лет! Победе советских шахмат

Дни рождения

18 октября 1934 года родился Кир Булычев (Игорь Можейко) (1934 — 5.9.2003), писатель-фантаст, ученый-востоковед, доктор исторических наук.

Читайте также: Как Госпремия рассекретила фантаста Булычева

18 октября 1939 года родился Ли Харви Освальд (1939 — 24.11.1963), официальный убийца президента Кеннеди.

Читайте также: Мельница мифов: убийство Кеннеди

18 октября 1959 года родился Сергей Доренко (1959), телеведущий. Его появление на экране привело к рождению профессии информационного киллера. Прозвище дали коллеги по цеху.

Читайте также: Сергей Доренко: "Мне жаль моей Украины"

18 октября 1960 года родился Жан Клод Ван Дамм(1960), киноактер-каратист.

Смотрите фоторепортаж: Звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм

18 октября 1973 года родился Сергей Безруков (1973), актер театра и кино. Всеобщую популярность завоевал, сначала нарушая правопорядок ("Бригада"), потом его укрепляя ("Участок"). Пока на НТВ были живы "Куклы", озвучивал многих персонажей сатирической программы.

Мы писали раньше:

Сергей Безруков подарил Сирано де Бержераку новый нос, а Есенину — голос

Сергею Безрукову — 35

Читайте также:

Ирина Безрукова: Так, как Сергей, меня никто не целовал

Сергей Безруков: "Чаще признавайтесь в любви"

Скорбные даты

18 октября 1931 года умер Томас Алва Эдисон (11.2.1847 — 1931), американский изобретатель.

Читайте также: Мельница мифов: от Эдисона до Ильича