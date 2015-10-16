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17 октября: Борьба с нищетой, Заплати налоги, и Эминем уже не молод

Общество » День в истории » Октябрь print

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Листок календаря, 17

Православный календарь

День памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского. Присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. Умер мученической смертью в 1 веке.

Народный календарь

Ерофеев день. Ерофей. Иерофей. Праздник Ерофея. "С Ерофея холода сильнее". "С Ерофея зима шубу надевает". Усиливаются холода. Считали, что в этот день нельзя ходить в лес, так как там воют ветры и бесятся лешие.

"На Ерофеев день один ерофеич кровь греет. На Ерофея — буйствуют лешие: бродят по лесам, кричат, хохочут, хлопают в ладоши, ломают деревья, гоняют зверей и проваливаются. Крестьяне в этот день в лес не ходят. Провалившись в лесу, после первых петухов, сквозь землю, лешие появляются на ней вновь, когда она оттает весной".

Именинники: Вероника, Владимир, Гай, Гурий, Давикт, Евсей, Ерофей, Онисим, Павел, Петр, Степан и Стефан.

События

17 октября 1831 года английский физик и химик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, ставшее основой электротехники. Электромагнитная индукция — это возникновение электродвижущей силы в проводнике при изменении внешнего магнитного поля. Одно из великих открытий человечества.

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17 октября 1854 года в ходе Крымской войны англо-французские войска начали обстрел всей оборонительной линии русских войск в Севастополе. Одновременно флот союзников подошел к Севастопольской бухте и стал бомбардировать береговые батареи, стремясь проникнуть в бухту. Несмотря на большое превосходство в артиллерии, вражеский флот потерпел неудачу. Во время бомбардировки был тяжело ранен и вскоре скончался руководитель обороны Севастополя начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов. Оборону возглавил вице-адмирал П. С. Нахимов.

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17 октября 1905 года Николай II выпустил манифест "Об усовершенствовании государственного порядка".

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17 октября 1931 года Аль Капоне приговорен к 11 годам тюрьмы за уклонение от налогов.

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Аль Капоне — великий и ужасный

17 октября 1933 года Альберт Эйнштейн, спасаясь от антисемитизма, который пришел в Германию вместе с нацизмом, эмигрировал в Америку. Прямо с корабля ученый отправился в Принстон, где ему суждено было провести всю оставшуюся жизнь. К этому времени все его близкие умерли, а дети давно жили своей жизнью… Не смотря на душевную боль, старик продолжал работать. По ночам, страдая бессонницей, изливал душу на скрипке, а утром категорически отказывался даже умываться. Многие соседи и не подозревали, что этот господин в мятых вельветовых брюках, с всклокоченной седой шевелюрой, — знаменитый на весь мир создатель теории относительности, перевернувшей науку.

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Курьезы науки: Эйнштейн был прав, ошибаясь

17 октября 1958 года по почину прядильщицы Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината Валентины Гагановой началось движение передовиков производства по оказанию помощи отстающим.

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17 октября 1961 года в нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса "Лодка" (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.

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17 октября 1998 года в Лондоне арестован бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет, выдачи которого потребовала Испания по обвинению в пытках и убийстве испанских граждан в период его правления.

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Дни рождения

17 октября 1915 года родился Артур Миллер (1915 - 10.2.2005), американский драматург. Был женат на Мэрилин Монро.

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17 октября 1918 года родилась Рита Хейуорт (Маргарита Кармен Канзино), американская киноактриса.

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17 октября 1919 года родился Исаак Халатников, физик-теоретик, академик (1984).

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17 октября 1974 года родился Эминем (Маршалл Матерс), американский рэп-исполнитель.

Мы писали раньше:

Эминем: Любой бы на моем месте сделал это! Не буду говорить, что именно это было

Эминем: "У меня никогда не было своего угла!"

Скорбные даты

17 октября 1903 года скончалась Пелагея Стрепетова (16.10.1850 — 1903), одна из величайших трагических актрис в истории русского театра.

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17 октября 1973 года умер Семен Буденный (25.4.1883 — 1973), герой гражданской войны, командарм 1-й Конной, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза.

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