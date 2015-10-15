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16 октября: Всемирный день продовольствия, день рождения Уайльда и речь Фиделя Кастро

Общество » День в истории » Октябрь print

16 октября

Всемирный день продовольствия

Всемирный день анестезии

День шефа

Православный календарь

День святого мученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Присутствовал при погребении Богородицы. Проповедовал учение Христа, за что был схвачен и обезглавлен (96).

Народный календарь

Денис. День Дениса. Денисы Позимские. Хлебник. Денис Позимний. "Денис — лихого глаза берегись". В этот день произносят заговоры от сглаза.

Заканчивают посадку луковиц тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, крокусов. Выкапывают корневища георгинов, канн (после гибели надземной части). Начало подсезона глубокой осени (с 16 по 23 октября).

Именинники: Денис и Иван.

События

16 октября 1866 года к 44-летнему Федору Достоевскому впервые пришла юная стенографистка Анна Сниткина, и писатель в спешном порядке начал диктовать ей главы из романа "Игрок". Впоследствии Анна Григорьевна вспоминала: "Ни один человек в мире, ни прежде, ни после не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления. Я видела перед собою человека, страшно несчастливого, убитого, замученного". Уже через месяц она получила от Достоевского предложение руки и сердца и стала его "ангелом-хранителем" и бесценной помощницей.

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16 октября 1923 года 22-летний Уолт Дисней, заняв 785 долларов, открыл в Голливуде "Студию братьев Дисней". Вскоре он выпустил свой первый успешный мультфильм "Суматоха в трамвае", где вывел в героях забавного кролика Освальда. Но нечистоплотный дистрибьютор отобрал у Диснея авторские права на Освальда, переманил его мультипликаторов и чуть было не прибрал к рукам саму студию. И Уолту пришлось спешно переделывать кролика в мышь. Так родился Микки Маус. По одной легенде, озарение на Диснея снизошло при воспоминании о спасённой в детстве из кошачьих лап крохе-мышке. По другой — няня-негритянка баюкала Уолта песенкой о маленьком мышонке в белых носках и перчатках. Дисней так сроднился с рисованной мышью, что 20 лет сам озвучивал Микки своим неподражаемым фальцетом.

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Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников — проводился в немецком Нюрнберге с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии. Всем им было предъявлено обвинение в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности, а также в совершении военных преступлений. Для координации действий по расследованию и поддержанию обвинения был образован Комитет из главных обвинителей: от СССР, США, Великобритании и Франции. 16 октября 1946 года Нюрнбергский приговор был приведен в исполнение. Вот имена десяти нацистских главарей, которые были повешены в этот день: Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Альфред Йодль, Артур Зейсс-Инкварт. В числе повешенных обязательно оказались бы также Адольф Гитлер и Герман Геринг. Но Геринг за день до приведения приговора в исполнение покончил собой, а Гитлер, как известно, сделал это еще раньше. Еще один преступник из числа главных — Мартин Борман — был приговорен к смертной казни заочно, так как сумел скрыться. Быть палачом добровольно вызвался сержант американской армии Джон Вуд. После казни тела повешенных и труп самоубийцы Геринга положили в ряд и их сфотографировал официальный фотограф. Затем тела были преданы сожжению, а на другой день прах развеяли с самолета по ветру. В общей сложности военные трибуналы после войны осудили более 30 тысяч нацистов. Именно на Нюрнбергском процессе впервые агрессия была признана тягчайшим преступлением против человечества.

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16 октября 1953 года представший перед судом по обвинению в попытке свержения существующей власти Фидель Кастро произнес свою знаменитую речь "История меня оправдает".

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16 октября 1959 года в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы.

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16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия. Решение о создании собственного ядерного арсенала китайские лидеры приняли в январе 1955 года. В первые годы Китай пользовался научной и технологической поддержкой Советского Союза, но с 1958 года стал полагаться исключительно на собственные ресурсы. В октябре 1959 года на северо-западе Китая в районе озера Лобнор был сооружен испытательный полигон. В отличие от американской и советской атомных бомб Китай использовал в качестве ядерной начинки уран-235, плутоний стал применяться, начиная лишь с восьмого по счету испытания.

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16 октября 1978 года новым, 264-м в истории, папой римским избран польский кардинал Кароль Войтыла (1920-2005), который принял имя Иоанн Павел II.

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16 октября 1988 года на Центральном телевидении были показаны первые две серии бразильского сериала "Рабыня Изаура", после показа которого полстраны уже не представляло себе жизни без очередной "мыльной оперы".

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Дни рождения 

16 октября 1850 года родилась Пелагея Стрепетова (1850 — 17.10.1903), одна из величайших трагических актрис в истории русского театра.

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16 октября 1854 года родился Оскар Уайльд (1854 — 30.11.1900), английский писатель, ирландец по происхождению.

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16 октября 1863 года родился (Джозеф) Остин Чемберлен (1863 — 17.3.1937), английский государственный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1925 года (совместно с Чарльзом Дауэсом).

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16 октября 1962 года родился Дмитрий Хворостовский (1962, Красноярск), оперный певец (баритон), народный артист России.

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16 октября 1968 года родился Илья Лагутенко (1968), лидер группы "Мумий Тролль". Cама группа под названием "Муми Тролль" родилась на 15-летие Ильи, лишь потом чуть-чуть удлинив свое имя, когда Лагутенко в отчаянии сравнил группу с мумиями.

Мы писали раньше: Илья Лагутенко. Эмиграция. Английский период

Скорбные даты

16 октября 1793 года казнена Мария Антуанетта (2.11.1755 — 1793), французская королева. Казнена по приговору Революционного трибунала, вынесенному двумя днями ранее.

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16 октября 1959 года скончался Джордж Кэтлетт Маршалл (31.12.1880 — 1959), американский генерал. Предложил в 1947 году программу восстановления экономики послевоенной Европы — "план Маршалла", за что в 1953 году был удостоен Нобелевской премии мира. Вместе с тем, занимая посты госсекретаря (1947-49) и министра обороны США (1950-51), Маршалл был сторонником холодной войны и гонки вооружений. Именно в эти годы было образовано НАТО, а американские войска вовлечены в Корейскую войну.

Мы писали раньше: Экономика выгод: План Маршалла — блестящая операция по экономическому захвату Европы

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