14 августа: Успенский пост, первый Георгиевский кавалер и капитуляция Японии

6:04 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Август

Православный календарь

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Первый Спас.

Фото: Pravda.Ru День в истории 14 августа

Первый из трех праздников Спаса (второй — 19 августа, третий — 29 августа). Установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного Креста. Был введен в 1164 году великим князем Андреем Юрьевичем Боголюбским, внуком Владимира Мономаха и сыном Юрия Долгорукого.

В православных святцах именовалось "Происхождение честных древ честного и животворящего Креста Господня". В XII веке к нему присоединилось празднество "Всемилостивому Спасу Христу Богу нашему и Пресвятой Богородице Марии Матери Его", так соединились два праздника.

День памяти семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара (116 год до Рождества Христова). Семь братьев, их мать и их учитель были зверски замучены врагами христианства.

Начало Успенского поста.

Читайте также:

14 августа. Не нужно освящать мак

В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Народная традиция

Первый спас. Медовый Спас. Спас на воде. Спасовка. Маковей. Маккавей. Лакомка. Медовый праздник. Пчелиный праздник.

"Первый сот — сиротам, вдовам, больным". Только с этого дня разрешается есть мед. Пекут пироги с пшенной кашей и медом. "Спасовка — лакомка, а Петровка — голодовка".

Строгим блюстителям народных обычаев и постникам разрешается только теперь есть мед. От этого и называют первый Спас медовым. После освящения первого меда в церкви пчеляки разговляются свежим медом, пекут также пироги с пшенной кашей и медом.

Дикий мак употребляют как средство от ведьм. По народному верованию, стоит только этим маком обсыпать дом — и все козни ведьм окажутся недействительными.

На первый Спас святи колодцы. На первый Спас бывают повсеместно крестные ходы на воду.

У Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье.

Называется Медовым, т. к. считается, что с этого дня пчелы перестают носить медовую взятку с цветов. Откачка меда из ульев. "Пасечники заламывают (подрезывают) соты". "Не заломишь соты — соседние пчелы вытаскают весь мед". На Маковея собирают мак. Начало Успенского поста называют Госпожинками, или Сапожинками, связывая это название с жатвой хлебов, страдной порой (смотрите еще 28 августа).

Проводы лета. Может быть первый осенний ранний ночной заморозок. Начало холодных рос. Начало раннего посева озимой ржи. Сбор лекарственных ягод черемухи.

Поспевает малина. Лесная малина — старейшее лекарственное растение. Используют траву, цветки малины. Настой из цветков применяют как противоядие против укусов змей и скорпионов, отваром цветков промывают воспаленные глаза; водным настоем цветков полощут горло при ангине, траву, цветки заваривают при простуде.

Купают в последний раз лошадей.

Грачи, скворцы собираются в стаи. Ласточки и стрижи отлетают в три раза, в три Спаса. Первый пролет журавлей. Отцветают розы.

Когда хлеб сеешь в погоду, больше родится приплоду. В сырую погоду и в дождь не должно сеять ржи; как обмочило оглобли, так и поезжай домой. Если во время созревания малины первые ягоды бывают крупные, то рожь следует сеять раньше; при мелких же ягодах средний или поздний посев ржи лучше.

Паши под озимь, сей озимь, готовь гумна и овины. На первый Спас защипывают горох.

Спешили собрать поспевшие ягоды черемухи — прекрасное средство, обладающее вяжущим, мочегонным и потогонным свойствами, употребляемой при желудочно-кишечных заболеваниях.

На Урале и в Сибири с первого Спаса начинают шишковать кедры.

"Во что Макавеи, в то и разговенье" (28 августа). Дождь на Макавея — мало пожаров бывает.

Именинники: Антонин, Александр, Гурий, Елизар, Кириак, Леонтий и Маркел.

События

Согласно летописям, 14 августа 1775 года была ликвидирована Запорожская Сечь. Причиной такого царского решения стало покорение Крыма и усмирение татар, в результате чего защитное значение Сечи утратило свою силу. Часть запорожцев ушла на Кубань, другая же — за Дунай, в Турцию.

Читайте также: Писали ли запорожцы письмо турецкому султану

14 августа 1893 года Франция первой в мире ввела автомобильные номера.

Читайте также: Воры изобрели новый "автобизнес"

14 августа 1914 года в ходе Первой мировой войны первым именным Георгиевским крестом награжден донской казак Козьма Крючков.

Читайте также: Козьма Крючков — вычеркнутый герой

14 августа 1921 года после изгнания из Тувы частями Красной Армии и местными партизанами белогвардейцев на Всетувинском учредительном хурале провозглашена Танну-Тувинская Народная Республика (столица Кызыл). Тува войдет в состав СССР только в 1944 году. Это будет последним территориальным приращением Союза, если не считать ставшей частью СССР Восточной Пруссии по итогам 2-й мировой войны.

Новости Тувы

Сергей Есенин 14 августа 1923 года написал "Железный Миргород". В нем он делился своими впечатлениями о путешествии в Европу и Америку: "…Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про "дым отечества", про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских или бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за "Русь", как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию…"

Читайте также: Есенин: любимец царской семьи и советской власти

14 августа 1945 года в Москве был подписан советско-китайский договор о дружбе и союзе (сроком на 30 лет).

Читайте также: Всеволод Овчинников: путь Китая — эволюция

14 августа 1945 года император Хирохито подписал указ о безоговорочной капитуляции Японии. На следующий день президент США Трумэн выступил перед американцами с соответствующим сообщением. Тысячи людей на улицах американских городов праздновали победу, в то время как в Маньчжурии еще продолжались жестокие бои между советскими войсками и Квантунской армией. Они закончились только 24 августа, а освобождение Курильских островов и вовсе было завершено лишь 1 сентября. В США и Великобритании до сих пор отмечают 15 августа как День победы над Японией, хотя акт о капитуляции был подписан лишь 2 сентября.

Читайте также:

Капитуляция Японии — забытый конец войны

Ползучий реванш

Тень храма Ясукуни

14 авгсута 1969 года в Северную Ирландию введены британские войска с целью прекращения столкновений между протестантами и католиками. Прошло уже сколько лет, а проблема так и не разрешена.

Читайте также:

Королева умиротворяет Ольстер

Запланированное побоище в Ольстере

Ирландцы "напомнили" королеве историю

14 августа 1980 года во время забастовки на судоверфи им. Ленина в Гданьске из-за повышения цен на продукты питания уволенный ранее за антиправительственную деятельность Лех Валенса перелез через ограждение верфи и присоединился к забастовщикам. Рабочие избрали его главой забастовочного комитета для переговоров с руководством верфи. Спустя три дня требования бастующих были удовлетворены, но рабочие с других предприятий Гданьска попросили Валенсу продолжить забастовку из солидарности с ними. Валенса сразу же согласился, возглавил объединенный забастовочный комитет, который выдвинул политические требования и провозгласил всеобщую забастовку. Затем последовало рождение "Солидарности", введение военного положения, арест Валенсы, присуждение ему Нобелевской премии мира, избрание президентом Польши, проигрыш новых выборов.

Читайте также: Леха Валенсу обокрали гомосексуалисты

14 августа 1986 года ЦК КПСС постановил прекратить работы по переброске сибирских рек.

Читайте также: Речная утопия утопит экономику

14 августа 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России.

Мы писали раньше: ВАУЧЕРУ — 10 ЛЕТ

Дни рождения

14 августа 1962 года родилась Алена Свиридова, эстрадная певица.

Читайте также: Алена Свиридова: семья, принцы и ревность

14 августа 1965 года родилась знаменитая французская киноактриса Эммануэль Беар, снимавшаяся в фильмах "Тайная любовь", "День с ангелом", "Прекрасная спорщица" и многих других. Кто-то наверняка запомнил ее по роли соседки героя Пьера Ришара в веселой комедии "Налево от лифта", другие - по фильму "Миссия невыполнима", где партнерами Беар были Том Круз и Жан Рено.

Читайте также: Эммануэль Беар жалеет о пластических операциях

14 августа 1968 года родилась Халли Берри, американская киноактриса. В 2002 году получила "Оскар" за лучшую женскую роль ("Бал монстров").

Смотрите фоторепортажи:

Состоится ли свадьба Холли Берри?

Звездные скандалы: Халле Берри против Габриэля Обри

14 августа 1983 года родилась Мила Кунис, американская киноактриса.

Смотрите фоторепортажи:

Мила Кунис затащила Эштона Катчера на свадьбу

Мила Кунис отмечает юбилей

Романтический уикенд Милы Кунис

Скорбные даты

14 августа 1942 года погибли Наталья Ковшова и Мария Поливанова, знаменитые снайперы, посмертно ставшие Героями Советского Союза.

Читайте также: Лики войны: снайпер Наталья Ковшова

14 августа 1956 года скончался Бертольт Брехт, немецкий писатель, поэт, драматург ("Трехгрошовая опера", "Мамаша Кураж", "Добрый человек из Сезуана", "Карьера Артуро Уи"). Интересно, почему его имя у нас (так было и у меня до недавней поры) слегка переиначили: во многих случаях вместо Бертольт стоит Бертольд?

Читайте также: Революционер Берт, породивший "Таганку"

14 августа 2003 года умер Лев Кербель, известный скульптор, вице-президент Российской академии художеств, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Одной из последних его работ стал монумент экипажу затонувшей атомной подводной лодки "Курск".

Мы писали раньше: ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК "КУРСКУ"

14 августа 2007 года не стало известного композитора Тихона Хренникова.

Читайте также: Тихон Хренников: Без конкурса Чайковского Россию представить невозможно

14 августа 2012 года скончался Сергей Капица, физик, профессор Московского физико-технического института, бессменный ведущий телепрограммы "Очевидное — невероятное".

Мы писали раньше: Сергей Капица, парадоксов друг…