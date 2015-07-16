17 июля: Парад побежденных, Сталинградская битва и Боинг

13:17 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

17 июля

День основания морской авиации ВМФ России

Фото: Pravda.Ru День в истории 17 июля

Православный календарь

День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца (1430). Андрей Рублев вместе со знаменитым иконописцем Феофаном Греком расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле; вместе с иноком Даниилом Черным расписал Успенский собор во Владимире и Троицкий собор в обители преподобного Сергия. Им написана икона святой Троицы. Андрей Рублев погребен в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве.

Читайте также:

Откуда Церковь узнала, что Рублев святой?

"Чернец Андрей Рублев" славы не искал

День памяти святителя Андрея, архиепископа Критского. Написал много богослужебных сочинений и песнопений. Был великим подвижником (712).

День памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского (1110-1174). Был великим распространителем христианства на Руси. Им создано 30 храмов. При нем был установлен в Русской церкви праздник Покрова Божией Матери, а также празднование 14 августа Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (в честь крещения Руси и в память о бывшей в 1164 году победе над волжскими болгарами). Этот день известен в народе как Медовый Спас. …Он погребен во Владимире. Его мощи перенесены в серебряную раку в 1820 году. Память его чтится церковью 29 июня (день убийства) и 17 июля, по особой службе. 14 августа (1 августа по старому стилю) отмечается его день рождения.

Читайте также: ЧТО ИСПЫТЫВАЛ АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, КОГДА ПОСТРОИЛ ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ

Народная традиция

Андрей Налива.

"Озими в наливах дошли, а батюшка овес до половины дорос". "Озими в наливе, греча на восходе". "Овес в кафтане, а на грече и рубашки нет".

На яблонях ставят ловчие пояса против вредителей.

Именинники: Андрей, Ефим, Марфа, Федот, Федотья и Федор.

События

17 июля 1429 года после побед французской армии под руководством Жанны д'Арк в Реймском соборе коронован король Франции Карл VII, которому этот титул достался еще в 1422 году после смерти его отца Карла VI Безумного. Во время коронации Жанна находилась со своим знаменем рядом с алтарем. После церемонии она преклонила колено перед королем, впервые признав его права.

Читайте также: Жанна д'Арк — героиня, мученица, святая…

17 июля 1453 года закончилась самая длинная в истории Европы война — Столетняя, между Францией и Британией. У небольшого французского городка Кастийон, произошло последнее сражение Столетней войны между Англией и Францией. Французские отряды, применив военную хитрость, наголову разгромили английское войско, а спустя три месяца без боя сдался последний британский форпост на континенте — город Бордо. Из своих некогда огромных континентальных владений Британии удалось ненадолго сохранить за собой только город-порт Кале на французской стороне пролива Па-дэ-Кале.

Читайте также: Патриотический сепаратизм Бретани

17 июля 1505 года после перенесенного потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер решительно изменил свои планы стать юристом и стал монахом августинского монастыря в Эрфурте.

Читайте также: Основатели учений в реальности: Лютер

17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расправа произошла в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Помимо царя, были убиты наследник престола Алексей, императрица Александра Федоровна, царевны Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, а также доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова.

Читайте также:

ДЕНЬ УБИЕННОЙ СЕМЬИ. ВЕК УБИЕННОЙ СЕМЬИ

Россия отмечает 90-летие расстрела царской семьи

Наследница последнего царя: в семье Романовых были свои предатели

17 июля 1942 года в большой излучине Дона, на дальних подступах к Сталинграду, передовые части 6-й полевой армии немецко-фашистских войск вышли к реке Чир и вступили в бой с частями 62-й армии Сталинградского фронта под командованием маршала Тимошенко. Началась великая Сталинградская битва.

Читайте также:

Нужен ли России такой "Сталинград"?

Про инвалидов войны — ложь. А про Сталинград?

Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов

Сталинградский синдром не забыт

А БЫЛ ЛИ СТАЛИНГРАД?

На перекрестках памяти Сталинградский дневник полковника Лермонтова

17 июля 1944 года по Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошел так называемый "Парад побежденных". Колонну из почти 60 тысяч немецких военнопленных возглавлял Фридрих Вильгельм фон Паулюс. С остатками своей армии он сдался под Сталинградом в тот самый момент, когда фюрер пожаловал ему звание генерал-фельдмаршала.

Читайте об этом скоро в рубрике "Общество"

17 июля 1944 года вовлеченный в заговор по устранению Гитлера от власти германский фельдмаршал Эрвин Роммель за три дня до покушения попал под налет британской авиации и с серьезными ранениями головы оказался в госпитале. После неудачного покушения связи Роммеля с заговорщиками стали известны следствию, но Гитлер не решился привлечь популярного военачальника к суду, а послал к нему двух генералов, которые предложили фельдмаршалу принять яд с обещанием, что его имя и судьба членов его семьи никак не будут затронуты. В октябре Роммель покончит с собой и будет похоронен со всеми воинскими почестями.

Читайте также:

Появится ли Буш, если убить Гитлера?

"Подводные камни" операции "Оверлорд"

17 июля 1945 года начала свою работу знаменитая Потсдамская (Берлинская) конференция глав стран — победительниц во Второй мировой войне.

Мы писали раньше:

Чехия и Бавария делят итоги Второй мировой

Союз изгнанных немцев вновь ищет "виновника войны"

Союз изгнанных немецких… собственников

17 июля 1954 года в Анахайме (шт. Калифорния, США) началось строительство всемирно известного парка развлечений — "Диснейленда". Ровно через год, 17 июля 1955, парк открылся. Церемония открытия передавалась по телевидению.

Читайте также:

Волшебный мир Диснея оказался кошмаром

Мир вверх тормашками: прогулки по лучшим паркам развлечений

17 июля 1959 года в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Альфреда Хичкока "К северу через северо-запад" с Кэри Грантом в главной роли.

Читайте также: Альфред Хичкок изучал подрывное дело

17 июля 1962 года в 6 часов 50 минут атомная подводная лодка К-3 (будущий "Ленинский комсомол") достигла Северного полюса Земли. После возвращения лодку на пирсе встречали Н. С. Хрущев и министр обороны Р. Я. Малиновский. Как только экипаж сошел на берег, сразу же началось награждение. Малиновский шилом перочинного ножа проделывал дырки, а Хрущев вручал ордена и медали всем участникам похода. Руководитель похода контр-адмирал А. И. Петелин, командир подлодки капитан 2-го ранга Л. В. Жильцов и командир БЧ-5 Р. А. Тимофеев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Мы писали раньше: Забытый подвиг советских подводников

17 июля 1964 года вышла книга Андрея Вознесенского "Антимиры".

Читайте также: Парабола Андрея Вознесенского

17 июля 1968 года в Лондоне состоялась премьера знаменитого полнометражного мультипликационного фильма "Битлз" — "Желтая подводная лодка".

Читайте также:

Сегодня день рождения главного мифа "Битлз"

Beatles. История и реальность. "Ты помнишь, как все начиналось?"

17 июля 1982 года журналист Василий Песков впервые посетил "таежный тупик". Об удивительной истории семьи Лыковых, более полувека назад оставившей мирскую суету и поселившейся в глухой тайге, он рассказал нам со страниц "Комсомольской правды".

Читайте также:

Василий Песков — последние шаги по росе

Агафья — последняя из рода Лыковых

Только вертолетом можно долететь…

17 июля 1986 года в небе Миннесоты операторам телекомпании KARE (Каре) удалось снять процесс превращения небольшой облачной воронки в полноценный вихрь торнадо. Вертолет провел в небе 30 минут, прямая трансляция велась в эфир. Запись необычного природного явления после этого многократно изучалась специалистами-метеорологами.

Читайте также: Автомобильные выхлопы рождают торнадо

В 1988 году апелляционный суд Калифорнии отклонил иск против певца Оззи Осборна (Ozzy Osbourne) и компании CBS Records (Си-би-эс рекордс). В суд на исполнителя подали родители 19-летнего меломана, который, слушая песню Осборна "Suicide Solution" (Сьюисайд Сэлюшн), покончил с собой, выстрелив в голову.

Читайте также:

Оззи Осборн — потомок русского царя?

ОЗЗИ ОСБОРН, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ

17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге состоялось захоронение останков семьи последнего российского императора.

Читайте также: Царские дети должны быть упокоены

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг".

Читайте наши публикации на эту тему

Дни рождения

17 июля 1846 года родился Николай Миклухо-Маклай, великий путешественник и этнограф, более 15 лет изучавший жизнь и быт папуасов Новой Гвинеи.

Читайте также: Драмы науки: как Миклуха стал Маклаем

17 июля 1928 года родился Роберт Шекли, американский писатель-фантаст, произведения которого полны юмора.

Читайте также:

Шекли мечтал умереть на Украине

Роберт Шекли между жизнью и смертью

17 июля 1934 года родился Дональд Сазерленд, известный канадский киноактер.

Читайте также: Сказка о том, как у киллера проснулась совесть

17 июля 1945 года родился Алексей Рыбников, известный отечественный композитор. Помните "Юнону" и "Авось"?

Читайте также: Алексей Рыбников: "Мы поразим публику кровавой историей"

17 июля 1947 года родилась Камилла Паркер-Боулз, многолетняя подруга наследника британского престола принца ЧАРЛЬЗА, его нынешняя супруга.

Читайте также:

Чарльз и Диана: "убийственная" любовь — 5

Чарльз и Диана: "убийственная" любовь — 6

Скорбные даты

17 июля 1762 года скончался Петр III, российский император. Свергнут собственной супругой — Екатериной II, с помощью гвардии.

Читайте также: Мельница мифов: Петр III — гений или уродушко

17 июля 2001 года погиб Тимур Апакидзе, летчик морской авиации, Герой России. Первым в СССР произвел посадку на палубу корабля, сыграл решающую роль в сохранении палубной авиации в России. Погиб при исполнении демонстрационных полетов, пытаясь спасти самолет.

Мы тогда писали:

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТИМУР АПАКИДЗЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО МОМЕНТА ПЫТАЛСЯ СОХРАНИТЬ САМОЛЕТ

ПОД ПСКОВОМ РАЗБИЛСЯ ИСТРЕБИТЕЛЬ МОРСКОЙ АВИАЦИИ СУ-33

В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНЫ ПОЛЕТЫ ВСЕХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ СУ-33

ЧЕРЕДА АВИАКАТАСТРОФ В РОССИИ: ПОД ПСКОВОМ РАЗБИЛСЯ СУ-33 ВМФ РОССИИ. ПИЛОТ — ГЕРОЙ РОССИИ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТИМУР АПАГИДЗЕ — ПОГИБ

17 июля 2005 года, 10 лет назад, скончался Спартак Мишулин, известный актер театра и кино. Помните Саида из "Белого солнца пустыни"?

Мы писали: Карлсон улетел навсегда

Читайте также:

"Белое солнце пустыни". Госпожа Удача долго не улыбалась гарему

"Белое солнце пустыни" (сенсационные подробности съемок легендарного фильма)