16 июля: Несчастливый маков день, запрет на поцелуи и смерть жены президента

День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Василий и Константин жили во время нашествия Батыя на Россию. Владимир, заболев, скончался (1249), а Константин пал в битве с татарским полчищем (1257).
Перенесение мощей святителя Филипа, митрополита Московского, всея России чудотворца (1652).
Маков день.
Маков день считается несчастливым. В этот день лучше быть осторожным и не начинать никакие дела.
Начало уборки озимой ржи. Полное созревание и лесной и садовой земляники.
Именинники: Анатолий, Акинф, Александр, Василий, Демид, Евлампий, Иван, Константин, Марк, Мокей, Никодим и Филип.
16 июля 1439 года в Англии запрещены поцелуи. Причина была сугубо прозаической — эпидемия чумы.
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16 июля 1748 года знаменитый ученый Михаил Ломоносов сформулировал свой знаменитый "Закон сохранения веса материи и движения".
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16 июля 1811 года шлюп "Диана", совершавший кругосветное плавание под командованием Василия Головнина, был пленен японцами.
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16 июля 1814 года в печати вышло стихотворение "К другу стихотворцу" юного Александра Пушкина - первая публикация поэта.
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16 июля 1819 года в шесть часов вечера из Кронштадта вышли четыре русских шлюпа. "Открытие" и "Благонамеренный" под командованием М. Н. Васильева и Г. С. Шишмарева ушли в арктические воды для изыскания Северного морского пути из Берингова пролива в Атлантический океан, а "Восток" и "Мирный" под командой Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева направились в кругосветное плавание в Антарктику для поисков Южного материка.
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16 июля 1945 года в Аламогордо (штат Нью-Мексико, США) в 5:30 утра американцы провели первое испытание плутониевой атомной бомбы.
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16 июля 1951 года опубликована повесть Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи".
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16 июля 1965 года в Советском Союзе осуществлен первый пуск ракеты-носителя "Протон".
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16 июля 1979 года президентом Ирака стал Саддам Хусейн.
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16 июля 1992 года верховный Совет Российской Федерации принял постановление "О реабилитации казачества".
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16 июля 2001 года на проходившей в Москве очередной сессии МОК новым президентом Международного олимпийского комитета был избран бельгиец Жак Рогге.
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МОК сплотил Россию, США и Иран
16 июля 2012 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды", завершающего супергеройскую трилогию режиссера Кристофера Нолана.
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16 июля 1921 года родился Ги Лярош, известный французский кутюрье.
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16 июля 1932 года родился Олег Протопопов. В паре с Людмилой Белоусовой — первый обладатель золотых медалей Олимпийских игр (1964, 1968) и мира в истории отечественного парного катания.
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16 июля 1937 года родился Лев Пирузян, биофизик, академик РАН (2000).
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16 июля 1953 года родился Микки Рурк, американский киноактер, бывший боксер. Прежде чем стать кинозвездой, перепробовал себя на множестве работ, включая тренера бойцовых собак и вышибалы в баре для трансвеститов.
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Микки Рурк оставил "почетный след" в Лос-Анджелесе
16 июля 1882 года умерла Мэри Тодд Линкольн, жена президента Линкольна. Она четырежды теряла своих близких людей — причем единственный оставшийся в живых сын объявил свою мать помешанной, — а после убийства мужа остаток дней провела в нищете. Последние полтора года жизни вдова президента прожила в темной комнате, в окружении сундуков и корзинок. Она всегда спала на одной половине постели, считая, что Авраам лежит рядом. 15 июля Мэри перенесла инсульт и впала в кому. На следующий день она скончалась. Гроб с телом был выставлен в зале, где 41 год назад она торжественно вышла замуж. На службе в пресвитерианской церкви преподобный Джеймс А. Рид сказал: "Для влачившей столь жалкое существование жизнь превратилась в затянувшуюся смерть… Она умерла вместе с Авраамом Линкольном".
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16 июля 1954 года скончался Петр Лещенко, известный певец.
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16 июля 1992 года скончалась Татьяна Пельтцер, знаменитая актриса, народная артистка СССР.
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16 июля 2007 года умер Дмитрий Пригов, поэт, художник, один из создателей литературно группы "Альманах".
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