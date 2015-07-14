15 июля: Ночь Хиджры, Абхазия и Нагорный Карабах

8:54 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

Православный календарь

День святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси (1431). Управлял Российской церковью 21 год. Он защищал Василия Васильевича, внука Димитрия Донского, от всех козней его врагов. Он был посредником между русскими князьями в их раздорах.

Фото: Pravda.Ru День в истории 15 июля

Народная традиция

Берегиня.

Берегиня — хранительница крестьянского рода, жившего по берегам рек, от всех напастей.

Если к 15 июля на деревьях "проглянут" первые желтые листья — осень наступит рано и зима будет ранней.

Начало сбора ранних сортов вишни (Владимирская). Она поспевает через 10 дней после зацветания липы. Наибольший урожай вишни бывает при загущенной посадке.

Осыпается жасмин. 15-20 июля — начало цветения воды в реках, водоемах.

Именинники: Фотий.

События

По легенде, 15 июля 622 года произошло знаменитое переселение пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину — хиджра. При халифе Омаре I год хиджры был объявлен началом мусульманского летосчисления.

Читайте также:

Ночь Хиджры: из Мекки в Медину

Мухаммад: пророк, покоривший полмира

15 июля 1228 года спустя два года после смерти основатель ордена францисканцев Франциск Ассизский причислен к лику святых папой римским Григорием IX.

Читайте также:

Великие реформаторы: Франциск Ассизский

Франциск Ассизский и католическая святость

15 июля 1240 года молодой новгородский князь Александр cо сравнительно небольшой дружиною наголову разбил шведов. Битва произошла на Неве, и за эту победу его прозвали Невским.

Читайте также: Александр Невский — православный рыцарь

15 июля 1669 года завершилось самое крупное извержение вулкана Этна на Сицилии, длившееся более четырех месяцев, за которые из недр вулкана вытекло 830 миллионов кубических метров лавы. В предшествующий период в исторических хрониках было зарегистрировано 71 извержение Этны, еще 26 произошли в период до 1900 года, а в нашем веке Этна оживала более десяти раз.

Читайте также: Помпеи XXI века

15 июля 1776 года открылся знаменитый миланский оперный театр "Ла Скала". Его здание было построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини — на месте церкви Санта-Мария делла Скала, откуда произошло и название театра.

Читайте также: Стены "Ла Скала" помнят корриду

Мы писали раньше: У "Ла Скала" — юбилей

15 июля 1822 года открылась Нижегородская ярмарка. В 1641 году ярмарка была утверждена у стен Макарьевского монастыря, расположенного в 90 километрах от Нижнего Новгорода. Царь Михаил Федорович дал монастырю право сбирать с торговцев за один день торговли (25 июля — св. Макария) таможенную пошлину. В 1648 году Алексей Михайлович разрешил торговать беспошлинно пять дней, а затем велел платить особый налог. В 1666 году на ярмарку приезжали уже купцы не только из всей России, но и из-за границы, и она продолжалась две недели. В 1816-м произошел пожар, который уничтожил гостиный двор, со всеми принадлежавшими к нему балаганами. Убыток был свыше двух миллионов рублей.

Читайте также:

Российские выставки сто и двести лет назад

Нижегородцы: триста лет особого статуса

15 июля 1916 года Уильям Боинг основал в Сиэтле компанию своего имени — Boeing Co.

Читайте также: РФ и Китай покажут "Боингу" кузькину мать

15 июля 1957 года в Архангельской области был основан испытательный полигон РВСН (ракетных войск стратегического назначения) "Плесецк". Ныне часто используется как космодром.

Читайте также:

Россия и США померялись… дальностью

Войска "поди туда, не знаю куда"

15 июля 1965 года в США был принят закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья, а 15 июля 1991 года в Англии была запрещена реклама сигарет без надписи "Курение убивает".

Читайте также:

"Надписи на сигаретных пачках несут негатив"

"Курение убивает" страшнее никотина

15 июля 1974 года на Кипре произошел государственный переворот. В восстании участвовали национальная гвардия, а президентский дворец был превращен в руины. Глава государства архиепископ Макариос чудом выжил и бежал в Лондон. Через 5 дней на остров высадились турецкие войска — под предлогом защиты киприотов-турок. Ныне страна так и остается разделенной на две части.

Мы писали раньше:

Тревожная для России мощь армии Турции

Кипр в ЕС: плюс России, минус Турции

Кипр: российская "ложка дёгтя" в бочке "европейского мёда"

15 июля 1988 года Брюс Уиллис впервые предстал на экране в роли героя в вышедшем в этот день в американский прокат фильме "Крепкий орешек".

Смотрите фоторепортажи:

Брюс Уиллис: на экране и в жизни

Вторая молодость Брюса Уиллиса

Крепкий Орешек — 25 лет спустя

Брюс Уиллис продает свой особняк

15 июля 1989 года, как сообщил ТАСС, в городе Сухуми Абхазской АССР произошли столкновения на межнациональной почве. Поводом для них послужили разногласия между абхазским и грузинским населением в связи с организацией в Сухуми филиала Тбилисского государственного университета. При столкновении применялись камни, палки, холодное и огнестрельное оружие. 11 человек погибли, 127 были госпитализированы.

Мы писали раньше: Абхазия и Южная Осетия: признание не принесло мира

15 июля 1990 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении на территории Нагорно-Карабахской автономной области чрезвычайного положения.

Читайте также:

Карабах: хочешь мира — готовься к войне

Карабах: хрупкий мир на пороховой бочке

Дни рождения

15 июля 1930 года родился Жак Деррида, французский философ, теоретик языка.

Мы писали раньше: Умер Деррида, ну и Жак с ним!

15 июля 1969 года родился Александр Васильев, лидер группы "Сплин", превративший любовь в производственный процесс.

Читайте также:

Саша Васильев: Я просто пишу песенки, а мне несут деньги, цветы, приглашения……

Лидер группы "Сплин" Александр Васильев: "У меня все песни про жену"

Скорбные даты

Согласно летописям, 15 июля 1015 года скончался Владимир I Святой, великий князь Киевский, при котором в 988 году прошло крещение Руси.

Читайте также:

Крещение Руси: не вдруг, а постепенно

Крещение Руси: от апостола Андрея к Владимиру

Князь Владимир — креститель Руси

15 июля 1782 года умер Фаринелли (Карло Броши), знаменитый итальянский оперный певец, кастрат.

Читайте также: Певец, спасавший от депрессии

15 июля 1904 года умер Антон Чехов, великий русский писатель, признанный классик литературы.

Читайте также: Истории любви: Чехов и его милый кашалотик

15 июля 1940 года умер Роберт Першинг Уодлоу, самый высокий человек на планете. За две с половиной недели до смерти рост американца был 272 см, и он продолжал расти. Причиной смерти стало гнойное заражение лодыжки.

Читайте также: Соцпомощь для гигантов: проблемы роста

15 июля 1990 года скончался Валентин Пикуль, известный писатель.

Читайте также:

Последняя любовь Валентина Пикуля

"Мальчики с бантиками" откроют музей Валентина Пикуля

15 июля 1997 года убит итальянский модельер Джанни Версаче.

Читайте также: Мельница мифов: кто разродился гламуром