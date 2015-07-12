13 июля: Собор апостолов, первый концерт Queen и последний парад Валерия Саблина

5:19 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

Православный календарь

Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

Фото: Pravda.Ru День в истории 13 июля

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Народные традиции

Макушка лета. "Овес до половины дорос".

Именинники: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Симон, Софрон, Филип, Фадей, Фома и Яков.

События

13 июля 1837 года королева Виктория переехала в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании. Букингемский дворец — официальная лондонская резиденция британских монархов и самый большой действующий королевский дворец в мире.

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13 июля 1839 года в нашей стране была проведена денежная реформа. Согласно проекту министра финансов Е. Ф. Канкрина был введен расчет на серебро — путем девальвации.

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13 июля 1958 года с победы на песенном конкурсе в городе Анкона начал свою блестящую карьеру певца и актера Адриано Челентано.

Смотрите фоторепортаж: Адриано Челентано отмечает юбилей

13 июля 1967 года на экраны вышел фильм Киры Муратовой "Короткие встречи", в котором играли Нина Русланова, Владимир Высоцкий, Кира Муратова.

Мы писали о другом фильме Киры Муратовой: "Жизнь — дерьмо" от одесситки Муратовой

13 июля 1973 года в Англии вышел первый альбом группы Queen с одноименным названием. Группа существовала уже более двух лет, но до поры до времени члены группы уделяли больше внимания не музыке, а своей профессиональной деятельности (Брайан Мей — астрономии, Роджер Тейлор — биологии, Джон Дикон — электронике, а Фредди Меркури — художественному дизайну). Выпустив первую пластинку и начав концертную деятельность, группа добилась первого впечатляющего успеха осенью 1974 года, когда вышел их третий альбом Sheer Heart Attack и сингл Killer Queen.

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13 июля 1976 года в СССР суд военного трибунала начал рассмотрение дела Валерия Саблина по обвинению в измене Родине.

Мы писали раньше: Последний парад Валерия Саблина

13 июля 2000 года российский четырехмачтовый парусник "Седов", прибывший во Францию для участия в морском празднике "Брест-2000", арестован французскими властями за неуплату Россией долга швейцарской фирме "Нога".

Мы писали об этом паруснике: США арестуют "Седов" из-за хасидских книг?

Дни рождения

13 июля 1894 года родился Исаак Бабель, известный писатель.

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13 июля 1923 года родился Михаил Пуговкин, легендарный киноактер, народный артист СССР. За годы своей творческой карьеры он снялся в более чем ста кинофильмах. В 1996 году коллеги, мастера веселого жанра, назначили его "королем комедии", вручив ему корону.

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13 июля 1928 года родился Валентин Пикуль, известный писатель.

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13 июля 1942 года родился Харрисон Форд, знаменитый американский киноактер, Индиана Джонс всех времен и народов…

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13 июля 1944 года родился Эрнё Рубик, изобретатель знаменитого кубика.

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13 июля 1969 года родился Олесь Бузина, украинский писатель, журналист, телеведущий. Убит.

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Скорбные даты

13 июля 1954 года скончалась Фрида Кало, знаменитая мексиканская художница.

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