12 июля: День памяти Петра и Павла, первый концерт Роллинг Стоунз и третья попытка Антанты свалить Россию

2:10 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

Православный календарь

День памяти славных и всехвальных первоверховных святых апостолов Петра и Павла (67). Святой апостол Петр, следовавший за Христом по его указанию, не выдал истязателям, что знает Христа. За это Христос облек его пастырской властью. Святой апостол Павел не знал Христа во врея его земной жизни, но за особые заслуги почитается сразу после Петра. Он сначала был предан иудаизму, но затем поверил в Христа. Был чудотворцем и исцелителем. За проповедь учения Христа был казнен.

Фото: Pravda.Ru День в истории 12 июля

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Народные традиции

День Петра и Павла. Петр и Павел. Петров день. Петровки. Праздник Петра и Павла. Петр-рыболов. Ярилин день.

Большой церковный праздник совпадает с древнейшим языческим праздником — Ярилиным днем, или Днем палящего солнца, — апогей лета, после которого в природе начинается поворот к осени.

Петров день — праздник Солнца, макушка лета, Красное лето, разгар лета.

Апостол Петр известен как покровитель рыбного промысла. Он покровитель полей. Ему молятся рыбаки, и в его день ему ставят мирскую свечу в храме, к его иконе.

Петров день — "разговины" — конец Петровского поста. Петровки — день ярмарок. Петровские гулянья. Ходят в гости, принимают родственников. В вечернем застолье принимают участие только женатые и старики. "У мужика то и праздник, что Петров день".

В отличие от других постов, продолжительность этого поста бывает разной, так как начало его зависит от подвижного праздника — Пасхи (он начинается в понедельник 9-й Пасхальной недели, или 2-й недели после Троицы, а кончается в строго определенный день — 12 июля).

"Петр-Павел жару прибавил". Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. Солнце в этот день "играет".

Начинает падать лист с деревьев. "Упало по листку с дерева, придет август, упадет по два". "Придет Петрок (12 июля) — сорвет листок, а Илья (2 августа) придет и по два сорвет". "Петр-Павел час убавил. Илья Пророк (2 августа) два уволок".

В Петров день самый разгар зеленой страды — сенкоса. Ставят стога. "Не то сено, что на лугу, а то, что в стогу". Коли на Петров день дождь, то сенокос будет мокрый.

С Петрова дня "зарница хлеб зарит". В этот день ходят к родникам — попить ключевой воды и умыться.

"Соловьи поют до Петрова дня и замолкают, кукушка перестает куковать — ячменным колоском подавилась".

Если после Петрова дня соловей поет еще 3-4 или больше дней, то зима начнется после Покрова (14 октября), спустя 3-4 и больше недель. Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.

Мелеют реки. Сбор урожая грибов. Время консервирования ягод.

День убывает, жара прибывает. Доставай косы и серпы к Петрову дню. Всяк, кто дорос, спеши на сенокос. Худое лето, коли сена нету. Роса косу точит. С плохими косцами плох и укос.

Если на святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый.

До Петрова вспахать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять. Петровка — навозница, межипарье, междупарье. Возят навоз на пары.

Именинники: Павел и Петр.

События

12 июля 1901 года в германском рейхстаге не прошла попытка законодательно запретить дуэли.

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12 июля 1918 года в мэрии седьмого парижского округа состоялось бракосочетание Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, а потом в русской церкви — венчание. Художник влюбился в балерину в Риме в феврале 1917 года во время работы над декорациями и созданием костюмов для балета "Парад" Эрика САТИ.

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12 июля 1937 года стартовал беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — США. Экипаж самолета "АНТ-25" в составе летчиков М. Громова, А. Юмашева и штурмана С. Данилина приземлился через 62 часа 17 минут в Сан-Джасинто на границе с Мексикой, установив новый мировой рекорд дальности полета по прямой линии. Экипаж мог продолжать полет и дальше, но не было соглашения на пересечение американо-мексиканской границы.

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12 июля 1941 года в Москве было подписано соглашение о совместных действиях СССР и Великобритании в войне против Германии. Стороны обязывались не заключать с Германией сепаратного мира. О том, что Англия станет союзником Советского Союза и окажет ему помощь в войне против Германии, британский премьер-министр Черчилль заявил сразу же после известия о нападении Германии на СССР 22 июня. Мнение Черчилля не совпадало с выкладками английских военных специалистов, которые считали, что СССР потерпит поражение в течение 10 дней.

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12 июля 1962 года "Роллинг Стоунз" дали свой первый концерт в Лондоне.

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12 июля 1970 года экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра-2" через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.

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12 июля 1979 года Республика Кирибати получила независимость.

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Дни рождения

12 июля 100 год до нашей эры родился Гай Юлий Цезарь, римский император.

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12 июля 1817 года родился Генри Дэвид Торо, американский писатель, мыслитель, представитель трансцендентализма. Спасаясь от современной цивилизации, прожил свыше двух лет робинзоном в лесу.

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12 июля 1854 года родился Джордж Истмен, изобретатель и первый производитель фотокамеры "кодак", которая заправлялась привычной нам фотопленкой. Фотография благодаря изобретениям Истмена стала массовым явлением, а не уделом мастеров-одиночек.

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12 июля 1884 года родился Амедео Модильяни, итальянский художник, друживший с Анной Ахматовой.

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12 июля 1916 года родилась Людмила Павличенко, Герой Советского Союза. Легендарный снайпер уничтожила в боях за Одессу и Севастополь 309 гитлеровцев.

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12 июля 1934 года родился Ван Клиберн, американский пианист — победитель I Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве в 1958 году.

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12 июля 1946 года родилась Валентина Толкунова, певица, народная артистка России, спевшая нам "Поговори со мною, мама", "Стою на полустаночке", "Носики-курносики".

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Скорбные даты

12 июля 1855 года во время обороны Севастополя скончался вследствие тяжелого пулевого ранения в голову выдающийся российский флотоводец, герой Наваринского и Синопского сражений адмирал Павел Нахимов.

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12 июля 1935 года умер Альфред Дрейфус, офицер французского Генштаба, еврей, в 1894 году ложно обвиненный в шпионаже в пользу Германии и приговоренный к пожизненной каторге. Дело Дрейфуса вызвало огромный общественный и политический резонанс. Через пять лет Дрейфус был помилован, а в 1906 году реабилитирован.

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