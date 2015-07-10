11 июля: забытый подвиг подводников, о чем молчал Радищев и фото Мадонны в Плейбое

День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Сведений об их жизни сохранилось немного (1353). Их почитают основателями Валаамского монастыря.
Начинают копать для еды ранний картофель. Появляется красная бузина.
Именинники: Герман, Иван, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергей.
11 июля 1709 года разбитый под Полтавой шведский король Карл, прихватив с собой и гетмана Мазепу с двумя бочонками золотых, переправился через Днепр у Переволочны, оставив на волю победителя свою армию.
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Шведы помнят про Полтаву и до сих пор боятся русских?
11 июля 1790 года за напечатание книги "Путешествие из Петербурга в Москву" арестован и заключен в Петропавловскую крепость А. Н. Радищев.
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11 июля 1936 года определился первый чемпион СССР по футболу: московское "Динамо" одержало пятую подряд победу (1:0 над "Спартаком") и за тур до окончания первенства, проходившего при 7 участниках в один круг, стало недосягаемым для соперников.
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11 июля 1962 года — начало похода атомной подводной лодки К-3 к Северному полюсу планеты. Руководил походом, длившимся 10 дней, контр-адмирал А. И. Петелин, командовал лодкой капитан 2-го ранга Л. М. Жильцов.
Мы писали раньше: Забытый подвиг советских подводников
11 июля 1971 года в Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы Эндрю Ллойда-Уэббера "Иисус Христос — суперзвезда".
Мы писали раньше: РОК-ОПЕРЕ "ИИСУС ХРИСТОС-СУПЕРЗВЕЗДА" ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ
11 июля 1984 года режиссер Юрий Любимов, находившийся в Англии по командировке министерства культуры, указом Президиума Верховного Совета СССР, подписанным Константином Черненко, был лишен советского гражданства.
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Любимов уходит из любимого театра?
11 июля 1985 года в журнале "Плейбой" опубликованы фотографии обнаженной поп-звезды Мадонны.
Мы писали раньше: Мадонна: этапы игривого пути. Сегодня Луизе Веронике Чикконе — 50!
11 июля 1995 года боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича вошли в город Сребреница, объявленный ООН зоной безопасности. Предполагается, что более 7000 тысяч мужчин-мусульман были казнены, а события в Сребренице стали одним из главных пунктов обвинения как против лидеров боснийских сербов, так и президента Югославии Слободана Милошевича.
Мы писали: Босния-Герцеговина: сербов приравняли к "Аль-Каиде"
11 июля 1903 года родился советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящее имя — Вильям Фишер).
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11 июля 1932 года родился Евгений Аврорин, физик, научный руководитель Российского Федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ технической физики (г. Снежинск Челябинской области), академик РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
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11 июля 1934 года родился Джорджо Армани, итальянский модельер.
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Современная молодежь по версии Джорджио Армани
В Нью-Йорке - официальный день Джорджио Армани
Звездные гости Джорджио Армани
11 июля 969 года скончалась княгиня Ольга, занявшая киевский престол после убийства древлянами её мужа князя Игоря.
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Князья гибли, а Ольга побеждала
11 июля 1831 года скончался Василий Головнин, мореплаватель, вице-адмирал. Совершил два кругосветных мореплавания (1807-09, 1817-19) на кораблях "Диана" и "Камчатка". В 1811 году во время исследования Курильских островов был захвачен японцами в плен, в котором провел два года.
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11 июля 1937 года умер Джордж Гершвин, американский композитор.
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