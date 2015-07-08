9 июля: приказ о ликвидации Троцкого, звездный час Берии и день рождения Лии Ахеджаковой

День Тихвинской иконы Божией Матери (1383 год).
Мы писали раньше: Тихвинская святыня будет гостить в Москве
День памяти преподобного Давида Солунского (541). Давид прожил в шалаше 70 лет, соблюдая пост и молясь. Имел дар чудотворца, исцелял от болезней, давал душеполезные советы нуждающимся.
Тихвинская. Тихвинская ягодница. Давид Солунский. Давид Земляничник.
Перед Тихвинской иконой Божией Матери молятся о сохранении и здравии младенцев.
Существует поверье: кто хочет занять деньги, тот должен положить травы земляники в карман и смело идти — отказа не будет.
Сбор ягод лесной земляники. "Первую ягоду в рот клади, вторую — домой неси". "Земляника девок в лес позвала". "Врачует земляника желудочные недомогания, восстанавливает силы".
Именинники: Давид, Денис, Тихон.
9 июля 1762 года Петр III подписал манифест о своем отречении.
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9 июля 1939 года во исполнение мартовского приказа Сталина о ликвидации Троцкого в советской внешней разведке составлен "План агентурно-оперативных мероприятий по делу "Утка", который был одобрен Сталиным не позднее первых чисел августа.
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9 июля 1945 года стал звездным часом Лаврентия Берии - ему было присвоено звание маршала Советского Союза.
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То Лаврентий Берия развалил империю?…
9 июля 1971 года на знаменитом кладбище Пер-Лашез в Париже похоронен Джим Моррисон. В 1990 году надгробный камень с его могилы был похищен. На следующий год отец музыканта установил новый памятник с греческой надписью на нем. Это был как бы знак примирения с сыном, который порвал с семьей в юности. Греческую надпись переводят по-разному, но нам ближе перевод "Верен своему духу".
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Насырова "вдохновил" Джим Моррисон?
9 июля 1981 года состоялась премьера рок-оперы "Юнона" и "Авось" композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского на сцене театра "Ленком".
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9 июля 1992 года Мик Джаггер стал дедушкой. Его дочь Джейд подарила ему внучку.
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9 июля 1751 года родился граф Николай Шереметьев.
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9 июля 1938 года родилась Лия Ахеджакова, знаменитая отечественная актриса, часто снимающаяся у Эльдара Рязанова.
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Мы писали раньше: Лия Ахеджакова справляет 70-летний юбилей
9 июля 1956 года в Конкорде, штат Калифорния, родился актер, сыгравший главные роли в фильмах "Форест Гамп", "Зеленая Миля", "Терминал", Код да Винчи" — Том Хэнкс.
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9 июля 1964 года родилась Кортни Лав, солистка американской группы Hole. Вдова Курта Кобэйна.
Мы писали раньше: Кортни Лав стала женщиной года
9 июля 1978 года родился Дмитрий Дюжев, киноактер ("Жмурки", "Остров", сериалы "Бригада", "Карамболь").
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9 июля 1677 года умер Ангелус Силезиус, немецкий поэт-мистик, автор "Херувимского странника" (1657) — книги глубокомысленных поэтических афоризмов.
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9 июля 1974 года скончался Эрл Уоррен, верховный судья США, ставший широко известным в мире по расследованию убийства президента Кеннеди.
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9 июля 1996 года ушел из жизни Сергей Курехин, музыкант.
Мы писали раньше:
Великий мистификатор Сергей Курехин
"Все время хочется невозможного. А раз невозможного хочется, значит, оно существует"
9 июля 2002 года умер Бруно Фрейндлих, актер, народный артист СССР, отец Алисы Фрейндлих.
Мы писали: УМЕР БРУНО ФРЕЙНДЛИХ
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