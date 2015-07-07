8 июля: День любви, семьи и верности, Полтавская битва и Розуэлл

День любви, семьи и верности
День памяти святого благоверного князя Петра (в монашестве Давида) и княгини Февронии (крещенной Евфросинией), муромских чудотворцев. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Петр и Феврония скончались в один день и час. И их погребли в одном гробе. Они — образец христианского супружества (1228).
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Как обрести любовь, как у Петра и Февронии
День памяти преподобной мученицы Февронии девы (304).
Петр и Феврония. Давид и Ефросинья.
В народе Петр и его жена Феврония — символы верной и преданной любви. День считается благоприятным для влюбленных.
Зацветают чайно-гибридные розы. У помидоров следует прищипнуть пасынки.
С этого дня ожидается еще сорок жарких дней.
Именинники: Давид, Евфросинья, Петр.
8 июля 1709 года во время Великой Северной войны состоялась Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.
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Шведы помнят про Полтаву и до сих пор боятся русских?
8 июля 1892 года впервые в истории криминалистики оставленные на месте преступления отпечатки пальцев стали главным доказательством вины подозреваемого в его совершении.
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8 июля 1905 года экипаж восставшего броненосца "Потемкин" сдался властям Румынии, которые отказались выдать моряков царскому правительству.
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8 июля 1918 года 19-летний шофер санитарного автомобиля Эрнест Хемингуэй был ранен во время боя у итальянского городка Фоссалта. Он был награжден за мужество и отправлен в госпиталь в Милане, где влюбился в ухаживавшую за ним медсестру Агнес фон Куровски, но та отказалась выйти за него замуж.
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Четыре жены и любимое ружье Хемингуэя
8 июля 1947 года ряд американских газет вышли с сенсационными заголовками: "Летающая тарелка захвачена на ранчо вблизи Розуэлла".
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Зона 51 — инфоповод на пустом месте
8 июля 1999 года Вайра Вике-Фрейберга принесла присягу как президент Латвии. В июне ее избрали главой государства депутаты Сейма. Прожившая всю сознательную жизнь за пределами страны и никому дотоле не известная, кроме узкого круга специалистов, она получила поддержку 53 из 100 народных избранников.
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Латвия в ЕС: "Не время ездить по этому мосту"
8 июля 2010 года в Лондоне прошла премьера фантастического триллера Кристофера Нолана "Начало".
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8 июля 2012 года начавшиеся предыдущим днем ливневые дожди, многократно превысившие месячную норму, привели к наводнению в Краснодарском крае, повлекшим человеческие жертвы. 3 человека погибли в Новороссийске, 12 — в Геленджике, но главный удар стихия нанесла по городу Крымску и Крымскому району, где погибли 153 человека. Еще трое пропали без вести.
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Крымск переживает второе наводнение
Крымск гибнет от "больших денег"
Смотрите фоторепортажи:
Россия скорбит по многочисленным жертвам наводнения
8 июля 1838 года родился Фердинанд фон Цеппелин, всемирно известный немецкий граф — строитель дирижаблей.
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Воздушная атака "безумного графа" Цеппелина
8 июля 1892 года родился Николай Поликарпов, выдающийся авиаконструктор.
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8 июля 1917 года родился Михаил Девятаев, летчик, Герой Советского Союза, совершивший легендарный побег из плена на вражеском самолете.
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8 июля 1935 года родился Виталий Севастьянов, космонавт, дважды Герой Советского Союза.
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8 июля 1938 года родился Андрей Мягков, популярный актер театра и кино. Смотрели "Иронию судьбы"?
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8 июля 1950 года родился Константин Райкин, актер и режиссер, достойно несущий имя своего отца.
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8 июля 1952 года родился Карен Шахназаров, кинорежиссер ("Мы из джаза", "Курьер", "Цареубийца").
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8 июля 1974 года родилась Диана Арбенина - поэт, композитор, рок-музыкант, основатель и солистка российской рок-группы "Ночные снайперы".
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8 июля 1974 года родилась Жанна Фриске, певица. Ушла из безликих "Блестящих", попала на остров к "последним героям" — и сразу стала узнаваема, востребована. Средствами массовой информации, на эстраде, в кино.
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8 июля 1932 года скончался Александр Грин (Александр Степанович Гриневский), знаменитый писатель-романтик. Читали "Алые паруса"?
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Книги-маяки: ожидание "Алых парусов"
8 июля 1967 года скончалась Вивьен Ли, знаменитая английская актриса. Помните "Унесенные ветром"?
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8 июля 1994 года умер Ким Ир Сен, легендарный вождь Северной Кореи.
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