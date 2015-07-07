8 июля: День любви, семьи и верности, Полтавская битва и Розуэлл

7:01 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

8 июля

День любви, семьи и верности

Фото: Pravda.Ru День в истории 8 июля

Православный календарь

День памяти святого благоверного князя Петра (в монашестве Давида) и княгини Февронии (крещенной Евфросинией), муромских чудотворцев. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Петр и Феврония скончались в один день и час. И их погребли в одном гробе. Они — образец христианского супружества (1228).

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День памяти преподобной мученицы Февронии девы (304).

Народная традиция

Петр и Феврония. Давид и Ефросинья.

В народе Петр и его жена Феврония — символы верной и преданной любви. День считается благоприятным для влюбленных.

Зацветают чайно-гибридные розы. У помидоров следует прищипнуть пасынки.

С этого дня ожидается еще сорок жарких дней.

Именинники: Давид, Евфросинья, Петр.

События

8 июля 1709 года во время Великой Северной войны состоялась Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.

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Шведы помнят про Полтаву и до сих пор боятся русских?

8 июля 1892 года впервые в истории криминалистики оставленные на месте преступления отпечатки пальцев стали главным доказательством вины подозреваемого в его совершении.

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8 июля 1905 года экипаж восставшего броненосца "Потемкин" сдался властям Румынии, которые отказались выдать моряков царскому правительству.

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8 июля 1918 года 19-летний шофер санитарного автомобиля Эрнест Хемингуэй был ранен во время боя у итальянского городка Фоссалта. Он был награжден за мужество и отправлен в госпиталь в Милане, где влюбился в ухаживавшую за ним медсестру Агнес фон Куровски, но та отказалась выйти за него замуж.

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Секретные материалы Хемингуэя

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Четыре жены и любимое ружье Хемингуэя

8 июля 1947 года ряд американских газет вышли с сенсационными заголовками: "Летающая тарелка захвачена на ранчо вблизи Розуэлла".

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Тайна зоны 51

Зона 51 — инфоповод на пустом месте

8 июля 1999 года Вайра Вике-Фрейберга принесла присягу как президент Латвии. В июне ее избрали главой государства депутаты Сейма. Прожившая всю сознательную жизнь за пределами страны и никому дотоле не известная, кроме узкого круга специалистов, она получила поддержку 53 из 100 народных избранников.

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США как инкубатор АнтиРоссии

8 июля 2010 года в Лондоне прошла премьера фантастического триллера Кристофера Нолана "Начало".

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8 июля 2012 года начавшиеся предыдущим днем ливневые дожди, многократно превысившие месячную норму, привели к наводнению в Краснодарском крае, повлекшим человеческие жертвы. 3 человека погибли в Новороссийске, 12 — в Геленджике, но главный удар стихия нанесла по городу Крымску и Крымскому району, где погибли 153 человека. Еще трое пропали без вести.

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Уроки Крымска

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Дни рождения

8 июля 1838 года родился Фердинанд фон Цеппелин, всемирно известный немецкий граф — строитель дирижаблей.

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Эра дирижаблей скоро вернется

Небесный тихоход

8 июля 1892 года родился Николай Поликарпов, выдающийся авиаконструктор.

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8 июля 1917 года родился Михаил Девятаев, летчик, Герой Советского Союза, совершивший легендарный побег из плена на вражеском самолете.

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8 июля 1935 года родился Виталий Севастьянов, космонавт, дважды Герой Советского Союза.

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8 июля 1938 года родился Андрей Мягков, популярный актер театра и кино. Смотрели "Иронию судьбы"?

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8 июля 1950 года родился Константин Райкин, актер и режиссер, достойно несущий имя своего отца.

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8 июля 1952 года родился Карен Шахназаров, кинорежиссер ("Мы из джаза", "Курьер", "Цареубийца").

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8 июля 1974 года родилась Диана Арбенина - поэт, композитор, рок-музыкант, основатель и солистка российской рок-группы "Ночные снайперы".

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8 июля 1974 года родилась Жанна Фриске, певица. Ушла из безликих "Блестящих", попала на остров к "последним героям" — и сразу стала узнаваема, востребована. Средствами массовой информации, на эстраде, в кино.

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Скорбные даты

8 июля 1932 года скончался Александр Грин (Александр Степанович Гриневский), знаменитый писатель-романтик. Читали "Алые паруса"?

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Книги-маяки: ожидание "Алых парусов"

8 июля 1967 года скончалась Вивьен Ли, знаменитая английская актриса. Помните "Унесенные ветром"?

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8 июля 1994 года умер Ким Ир Сен, легендарный вождь Северной Кореи.

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