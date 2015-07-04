5 июля: Курская битва, дни рождения Клары Цеткин и... бикини

Православный календарь

Фото: Pravda.Ru День в истории 5 июля

День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского, твердого защитника православия (380).

Народная традиция

День Евсевия.

Если в этот день будет дождь, то будет урожай хлебов.

5-10 июля — повторный посев редиса. У раннего картофеля появляются цветки. Побеги роз и флоксов промывают 1-2%-ным содовым раствором или 0,01-0,1%-ным раствором марганца от тли.

Именинники: Галактион, Евсей, Зинон, Иулиания, Ульяна.

События

5 июля 1687 года вышел в свет фундаментальный трактат Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии". В нем были сформулированы базисные понятия и принципы механики классического периода — закон инерции, закон изменения количества движения пропорционально приложенной силе, закон равенства действия и противодействия, изложена теория всемирной гравитации. В основание картины мира была навсегда положена математика.

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5 июля 1811 года Венесуэла провозгласила свою независимость - первой из испанских колоний в Южной Америке. Чуть позже конгресс представителей провинций страны разработал конституцию.

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5 июля 1903 года в Санкт-Петербурге, в Зоологическом музее Академии наук, впервые выставлены для обозрения скелет и чучело мамонта, найденного в вечной мерзлоте, на берегу реки Березовка в Якутии. Абсолютный возраст "Березовского мамонта" — около 45 тысяч лет.

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5 июля 1932 года премьер-министром Португалии стал Антониу ди Оливейра Салазар, руководивший страной до 1968 года.

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5 июля 1938 года арестован и отправлен в "Кресты" 23-летний актер Георгий Жженов, которого обвинили в шпионской связи с американцем.

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5 июля 1942 года будущий писатель Ян Флеминг отличником окончил спецшколу для шпионов в Канаде. Если судить по его романам о Джеймсе Бонде, а особенно по экранизациям, то невольно напрашивается вопрос: какие предметы были профилирующими в этом учебном заведении?

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5 июля 1943 года во время Великой Отечественной войны началась Курская битва. Во время Курской битвы, длившейся с 5 июля по 23 августа 1943 года, произошел коренной перелом в ходе войны.

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5 июля 1946 года в Париже был продемонстрирован женский купальник, вскоре получивший название "бикини". Этим словом он был обязан американским испытаниям атомного оружия — на атолле Бикини. В честь разрушенного острова свой дизайн купальника так назвал 50-летний модельер Луис Реар.

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5 июля 1954 года в Мемфисе 19-летний Элвис Пресли записал свою первую песню, которая называлась "Все в порядке, мама". Многие считают эту дату не просто началом творческого пути певца, но и днем рождения рок-н-ролла.

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5 июля 1969 года на месте бывшей деревни Хатынь (Минская область Белоруссии) открыт мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс в память жителей белорусских сел и деревень, полностью уничтоженных фашистскими оккупантами.

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5 июля 1969 года "Роллинг Стоунз" дали в лондонском Гайд-парке бесплатный концерт перед 250-тысячной аудиторией. С ними впервые выступил новый гитарист Мик Тейлор, но так как концерт прошел спустя два дня после трагической смерти бывшего гитариста группы Брайана Джонса, то он был посвящен его памяти. Мик Джаггер прочитал соответствующие случаю стихи Шелли, посвященные памяти Джона Китса, и выпустил на волю несколько тысяч белых бабочек как символ освобождения свободолюбивого духа покойного.

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5 июля 1996 года "родилась" овечка Долли, первое клонированное млекопитающее.

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5 июля 1999 года российская ракета-носитель "Протон" с военным спутником и десятками тонн экологически опасного гептилового топлива упала во двор жилого дома в Карагандинской области Казахстана.

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5 июля 2007 года на сессии МОК в Гватемале столицей зимних Олимпийских игр 2014 года во втором туре голосования избран город Сочи.

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Дни рождения

5 июля 1789 года родился Фаддей Булгарин, журналист, литературный критик, писатель, издатель, оставшийся в памяти потомков не своими произведениями, а доносами на собратьев по перу.

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5 июля 1802 года родился Павел Нахимов, прославленный адмирал, участник кругосветного плавания на фрегате "Крейсер" и Наваринского сражения, герой Крымской войны, командующий эскадрой, командир Севастопольского порта и военный губернатор города. "Морская служба, — писал академик Тарле, — была для Нахимова не важнейшим делом жизни, а единственным делом. Никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел, и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту". Погиб при обороне Севастополя, а вскоре в его честь был учрежден орден.

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5 июля 1853 года родился Сесил Джон Родс, британский политик, организатор английских колоний в Южной и Центральной Африке, давший имя канувшей в Лету Родезии.

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5 июля 1857 года родилась Клара Цеткин, знаменитая активистка III Интернационала, одна из учредителей праздника 8 марта и подруга В. И. Ленина.

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5 июля 1889 года родился Жан Кокто, французский писатель-авангардист, кинорежиссер, актер и художник.

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5 июля 1901 года родился Сергей Образцов, создатель и руководитель всемирно известного Театра кукол, народный артист СССР. Свою самую любимую куклу — Тяпу — он сделал в 1928 году — и не расставался с ней всю жизнь. Его спектакли — "Необыкновенный концерт", "Волшебная лампа Алладина", "По щучьему велению", "Кот в сапогах" — стали классикой.

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5 июля 1940 года родился Владимир Мельников, геофизик, занимающийся вопросами мерзлотоведения, академик РАН (2000), входил в Общественную палату РФ.

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Скорбные даты

5 июля 1969 года умерла Валентина Осеева, знаменитая детская писательница.

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5 июля 1975 года умер Отто Скорцени, штандартенфюрер СС, который во главе группы коммандос сумел освободить в 1943 году арестованного фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини. Последнему, впрочем, это не помогло избежать заслуженного наказания. Заметную роль Скорцени сыграл и во время расследования покушения на Гитлера в 1944 году, допрашивая и пытая участников заговора. Скорцени был оправдан Нюрнбергским военным трибуналом на основании доводов офицера британской разведки, доказывавшего, что деятельность Скорцени ничем не отличалась от соответствующих методов спецслужб союзников. Заключенный все же в Дармштадтскую тюрьму, он бежал из нее и последние года жизни провел во франкистской Испании.

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5 июля 2006 года скончался Андрей Краско, знаменитый актер театра и кино.

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