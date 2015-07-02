3 июля: День Белоруссии, ГАИ (ГИБДД) и Эфрос

День независимости Белоруссии
День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения
День памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского. Мефодий энергично боролся с ересями и отстаивал Христово учение. Выделялся особым смирением. Был казнен язычниками (312).
Мефодий. День Мефодия. Мефодий Перепелятник. Тенетник. Паутинный день. Праздник перепелятников. Погодоуказатель.
Если в этот день паук не раскидывает сетей — будет дождь или буря. Паук снова плетет паутину — перемена погоды к лучшему. "Если на Мефодия дождь — идти ему 40 дней". Этот или следующий день обычно бывает грозовой. "Как наладится дождь, то мать-рожь повалит, горох отяжелит; вечерами станет мглисто, зябко да комаристо".
Всходит поздний картофель. От болезней плодовые деревья опрыскивают 0,1%-ным раствором хлорокиси меди.
Со дня Мефодия охотники живут в предвкушении скорой охоты на перепелов. Замечают: коли над озимью носится тенетник и мошка, будет улов перепелов хорошим. Летят тенета — удачная охота.
Если муравьи прячутся в кучи — жди сильного ветра, дождя, грозы; лягушки по суше прыгают — к дождю; жаба в траву выползла — к дождю. Если лебеди вечером раскричались — завтра будет дождь.
Если в деревню прилетит сова, сядет на крышу дома и будет кричать, то в этом доме и даже во всей деревне будет большой пожар.
Именинники: Афанасий, Глеб, Гурий, Димитриан, Мефодий и Римма.
3 июля 1528 года Папа Римский Климент VII специальной буллой узаконил созданный в 1525 году орден монахов-капуцинов. Главной целью ордена была борьба с идеями Реформации.
Читайте также: Капуцины: ораторы под острыми капюшонами
По сведениям некоторых историков, именно 3 июля 1583 года царь Иван Грозный убил своего старшего и любимого сына, ударив в припадке гнева наконечником посоха в висок.
Читайте также: Не Иоанн Грозный, а Иоанн Тишайший
Согласно книге Сэмюела Батлера "По обету", 3 июля 1653 года в церковь Каиафы в Сакро-Монте забрел пьяный, на которого налетел разгневанный петух (каменное изображение со статуи кающегося св. Петра). В тот же миг пьяница, не ожидавший подобного, поклялся и дал зарок никогда не пить. Автор добавляет, что и другие люди в церкви были поражены не менее самого пьяного, увидев, как птица, похлопав крыльями, несколько раз клюнула выпивоху, прежде чем вновь обрести каменную неподвижность.
Читайте также:
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Церковь и алкоголь: pro et contra
Алкогольное опьянение не повод к увольнению
"Выпить" можно сказать по-разному 350 раз
3 июля 1815 года после поражения в битве при Ватерлоо и отречения от власти в пользу своего сына Наполеон Бонапарт прибыл в порт Рошфор, чтобы отплыть в Америку. Но английская эскадра не выпускала в море ни одно французское судно. Наполеону не оставалось ничего иного, как обратиться за защитой к английскому правительству, которое поместило его на одном из кораблей, пока союзниками решалась дальнейшая судьба свергнутого императора.
Читайте также: Истории любви: Наполеон и Жозефина
3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров СССР постановлением №1182 утвердил "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР". Этот день считается днем рождения ГАИ. Задачами новой службы были борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, разработка технических норм и измерителей эксплуатации автотранспорта, наблюдение за подготовкой и воспитанием водительских кадров и количественный и качественный учет автопарка.
Читайте также: Письма счастья от ГАИ в режиме онлайн
3 июля 1949 года "Энола Гей" - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, — стал экспонатом музея Смитсоновского института. Это, наверно, хорошо, но плохо, что памятным знаком человеческого разума становится оружие массового уничтожения.
Читайте также: "БОЖЕ МОЙ, ЧТО МЫ НАТВОРИЛИ!"
3 июля 1956 года президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил проведение разведывательных полетов самолетов "У-2" над территорией Советского Союза. Первый полет состоялся на следующий день, и они продолжались до 1 мая 1960 года, когда самолет-шпион был сбит советской ракетой под Свердловском.
Читайте также:
Спилберг снимет кино про шпиона-неудачника
3 июля 1966 года на тихоокеанском атолле Муруроа, во французской Полинезии, было проведено первое ядерное испытание. После того, как Франция лишилась полигона в Сахаре, этот атолл стал главным местом проведения французских испытаний атомного оружия.
Читайте также:
Ядерные тайны Французской Полинезии
Французский "ядерный" скандал набирает обороты
3 июля 1990 года состоялась премьера фильма "Крепкий орешек — 2".
Смотрите фоторепортажи:
Брюс Уиллис: на экране и в жизни
Вторая молодость Брюса Уиллиса
Крепкий Орешек — 25 лет спустя
Брюс Уиллис продает свой особняк
3 июля 1997 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил национальным праздником республики — Днем независимости, в память об освобождении столицы — Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Читайте также:
Белоруссия поможет США стать демократией
Швеция и Белоруссия: свобода стоит хамства?
3 июля 2002 года Элтону Джону была присвоена степень доктора музыкальных наук Королевской академии музыки, на младших курсах которой знаменитый певец учился в юности.
Читайте также: Вера в мистику принесла Элтону Джону успех
3 июля 1883 года родился Франц Кафка, знаменитый австрийский писатель.
Читайте также:
Истории любви: обручение в стиле Кафки
Найдена порнографическая коллекция Франца Кафки
Франц Кафка мечтал стать террористом
3 июля 1925 года родился Анатолий Эфрос, последний из великих мастеров театрального колдовства, выдающийся режиссер.
Читайте также:
Театральный роман Анатолия Эфроса
3 июля 1933 года родился Климент Трубецкой, многолетний директор института проблем комплексного освоения недр РАН, академик (1991). За разработку и внедрение оборудования и технологий переработки и утилизации техногенного сырья в 1990 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1998 ему была присуждена Госпремия РФ в области науки и техники за 5-томную Горную энциклопедию, а в 2005 академик за большой личный вклад в развитие отечественного горного дела стал обладателем золотого знака "Горняк России".
Читайте также: Чаепития в Академии: Есть ли порядок в хаосе?
3 июля 1962 года родился Том Круз, американский киноактер.
Мы писали о Томе Крузе и его фильмах:
"Обливион", или "Все, что было не со мной…"
Том Круз отмечает 25-летний юбилей актерской деятельности
Любовь без границ и вера в инопланетян Тома Круза
3 июля 1971 года умер Джим Моррисон, рок-легенда. Лидер группы The Doors умер в Париже от сердечного приступа и похоронен на кладбище Пер-Лашез. Так как о смерти до похорон не сообщалось, многие поклонники музыканта до сих пор уверены, что он жив, а похороны были фиктивными.
Мы писали раньше:
Насырова "вдохновил" Джим Моррисон?
3 июля 1998 года скончался Лев Рохлин, известный генерал, участник афганской и чеченской войн, председатель Комитета по обороне Госдумы России. Убит, причем в преступлении обвинили его жену.
Мы писали раньше:
ДЕЛО РОХЛИНА: НОВЫЙ ПОВОРОТ Жену убитого генерала кладут в "психушку". ЗАЧЕМ?
О ГЕНЕРАЛЕ РОХЛИНЕ, ЕГО ДВИЖЕНИИ И… БУДУЩЕМ "ОБОРОНКИ"
СМЕРТЬ РОХЛИНА Основная версия следствия — бытовая. Его соратники настаивают на политической Охрана ФСБ не уберегла генерала. От кого?
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.