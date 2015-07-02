3 июля: День Белоруссии, ГАИ (ГИБДД) и Эфрос

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3 июля

День независимости Белоруссии

Фото: Pravda.Ru День в истории 3 июля

День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Православный календарь

День памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского. Мефодий энергично боролся с ересями и отстаивал Христово учение. Выделялся особым смирением. Был казнен язычниками (312).

Народная традиция

Мефодий. День Мефодия. Мефодий Перепелятник. Тенетник. Паутинный день. Праздник перепелятников. Погодоуказатель.

Если в этот день паук не раскидывает сетей — будет дождь или буря. Паук снова плетет паутину — перемена погоды к лучшему. "Если на Мефодия дождь — идти ему 40 дней". Этот или следующий день обычно бывает грозовой. "Как наладится дождь, то мать-рожь повалит, горох отяжелит; вечерами станет мглисто, зябко да комаристо".

Всходит поздний картофель. От болезней плодовые деревья опрыскивают 0,1%-ным раствором хлорокиси меди.

Со дня Мефодия охотники живут в предвкушении скорой охоты на перепелов. Замечают: коли над озимью носится тенетник и мошка, будет улов перепелов хорошим. Летят тенета — удачная охота.

Если муравьи прячутся в кучи — жди сильного ветра, дождя, грозы; лягушки по суше прыгают — к дождю; жаба в траву выползла — к дождю. Если лебеди вечером раскричались — завтра будет дождь.

Если в деревню прилетит сова, сядет на крышу дома и будет кричать, то в этом доме и даже во всей деревне будет большой пожар.

Именинники: Афанасий, Глеб, Гурий, Димитриан, Мефодий и Римма.

События

3 июля 1528 года Папа Римский Климент VII специальной буллой узаконил созданный в 1525 году орден монахов-капуцинов. Главной целью ордена была борьба с идеями Реформации.

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По сведениям некоторых историков, именно 3 июля 1583 года царь Иван Грозный убил своего старшего и любимого сына, ударив в припадке гнева наконечником посоха в висок.

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Согласно книге Сэмюела Батлера "По обету", 3 июля 1653 года в церковь Каиафы в Сакро-Монте забрел пьяный, на которого налетел разгневанный петух (каменное изображение со статуи кающегося св. Петра). В тот же миг пьяница, не ожидавший подобного, поклялся и дал зарок никогда не пить. Автор добавляет, что и другие люди в церкви были поражены не менее самого пьяного, увидев, как птица, похлопав крыльями, несколько раз клюнула выпивоху, прежде чем вновь обрести каменную неподвижность.

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Кто дружил с зеленым змием

3 июля 1815 года после поражения в битве при Ватерлоо и отречения от власти в пользу своего сына Наполеон Бонапарт прибыл в порт Рошфор, чтобы отплыть в Америку. Но английская эскадра не выпускала в море ни одно французское судно. Наполеону не оставалось ничего иного, как обратиться за защитой к английскому правительству, которое поместило его на одном из кораблей, пока союзниками решалась дальнейшая судьба свергнутого императора.

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3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров СССР постановлением №1182 утвердил "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР". Этот день считается днем рождения ГАИ. Задачами новой службы были борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, разработка технических норм и измерителей эксплуатации автотранспорта, наблюдение за подготовкой и воспитанием водительских кадров и количественный и качественный учет автопарка.

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3 июля 1949 года "Энола Гей" - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, — стал экспонатом музея Смитсоновского института. Это, наверно, хорошо, но плохо, что памятным знаком человеческого разума становится оружие массового уничтожения.

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3 июля 1956 года президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил проведение разведывательных полетов самолетов "У-2" над территорией Советского Союза. Первый полет состоялся на следующий день, и они продолжались до 1 мая 1960 года, когда самолет-шпион был сбит советской ракетой под Свердловском.

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Вся президентская ложь

3 июля 1966 года на тихоокеанском атолле Муруроа, во французской Полинезии, было проведено первое ядерное испытание. После того, как Франция лишилась полигона в Сахаре, этот атолл стал главным местом проведения французских испытаний атомного оружия.

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3 июля 1990 года состоялась премьера фильма "Крепкий орешек — 2".

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3 июля 1997 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил национальным праздником республики — Днем независимости, в память об освобождении столицы — Минска от немецко-фашистских захватчиков.

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3 июля 2002 года Элтону Джону была присвоена степень доктора музыкальных наук Королевской академии музыки, на младших курсах которой знаменитый певец учился в юности.

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Дни рождения

3 июля 1883 года родился Франц Кафка, знаменитый австрийский писатель.

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3 июля 1925 года родился Анатолий Эфрос, последний из великих мастеров театрального колдовства, выдающийся режиссер.

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3 июля 1933 года родился Климент Трубецкой, многолетний директор института проблем комплексного освоения недр РАН, академик (1991). За разработку и внедрение оборудования и технологий переработки и утилизации техногенного сырья в 1990 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1998 ему была присуждена Госпремия РФ в области науки и техники за 5-томную Горную энциклопедию, а в 2005 академик за большой личный вклад в развитие отечественного горного дела стал обладателем золотого знака "Горняк России".

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3 июля 1962 года родился Том Круз, американский киноактер.

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Скорбные даты

3 июля 1971 года умер Джим Моррисон, рок-легенда. Лидер группы The Doors умер в Париже от сердечного приступа и похоронен на кладбище Пер-Лашез. Так как о смерти до похорон не сообщалось, многие поклонники музыканта до сих пор уверены, что он жив, а похороны были фиктивными.

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3 июля 1998 года скончался Лев Рохлин, известный генерал, участник афганской и чеченской войн, председатель Комитета по обороне Госдумы России. Убит, причем в преступлении обвинили его жену.

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