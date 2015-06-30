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Елена Тимошкина

1 июля: солнечные очки, Три мушкетера и Гитлерюгенд

13:19
Общество » День в истории » Июль

Православный календарь

День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Федула (70-79).

День в истории 1 июля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 1 июля

Народная традиция

День Федула. Ярилин день.

"Федул на двор заглянул — пора серпы зубить, к жнитву готовиться загодя".

Ярилин день — день палящего солнца.

Отцветает малина, а поздняя зацветает. Начинают цвести лилии.

1-10 июля — высадка рассады цветной капусты. 1-5 июля — появляются плоды черники и черной смородины.

Именинники: Леонтий и Федул.

События

1 июля 1200 года в Китае изобретены солнечные очки. Они потребовались судьям для защиты глаз во время долгих судебных заседаний. (Дата не вполне достоверная.)

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Очки с защитой

Правила покупки солнцезащитных очков

1 июля 1698 года Петром Первым был учрежден Орден Святого Андрея Первозванного - самый первый российский орден. Его присуждали за чрезвычайные заслуги перед Отечеством. В 1917-м году Орден был упразднён. 1 июля 1998 года в России орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен. Некогда первая награда Российской империи стала теперь уже высшей наградой новой России, а первым кавалером возрожденного ордена стал академик Д. С. Лихачев.

Читайте также: Андрей Первозванный — апостол для Руси

1 июля 1844 года в парижской газете Le Si'ecle завершена начатая в марте публикация романа Александра Дюма "Три мушкетера".

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1 июля 1859 года в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовано краткое изложение теории естественного отбора Чарльза Дарвина вместе с аналогичной статьей другого английского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса.

Читайте также: Драмы науки: забытый "соавтор" Дарвина

1 июля 1900 года наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд женился на графине Софии Хотек. Стать императором ему было не суждено, так как 28 июня 1914 года он вместе с женой был убит Гаврилой Принципом, что послужило поводом к 1-й мировой войне.

Читайте также: Забытая война

1 июля 1929 года американский художник Элзи Сегер создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

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1 июля 1936 года образованный Адольфом Гитлером еще в 1933 году Гитлерюгенд стал государственной организацией, членство в которой было обязательным для всех юношей арийского происхождения.

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1 июля 1938 года был заключен второй советско-китайский договор, согласно которому правительству Чан Кайши в качестве помощи в отражении японской агрессии Советский Союз представил кредит на сумму 50 миллионов американских долларов. Еще 50 миллионов кредита СССР уже предоставил Китаю четырьмя месяцами ранее. На полученные 100 миллионов Китай закупил в Советском Союзе свыше 460 самолетов, около 100 танков, около 700 пушек и другое вооружение.

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1 июля 1946 года состоялось первое послевоенное испытание атомной бомбы на атолле Бикини.

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1 июля 1958 года поднят Военно-морской флаг на первой советской атомной подводной лодке "К-3".

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1 июля 1966 года Франция вышла из военной организации НАТО.

Читайте также: Процесс расширения НАТО себя исчерпал

1 июля 1968 года Великобритания, СССР, США и еще 58 государств подписали Договор о нераспространении ядерного оружия.

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1 июля 1968 года состоялась первая персональная выставка Джона Леннона как художника.

Читайте также: Джон Леннон: мир многое узнал от него

1 июля 1991 года в США состоялся премьерный показ фильма Джеймса Камерона "Терминатор-2. Судный день" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Лучший из Терминаторов, лучший из Шварценеггеров. Четыре "Оскара" за звук, грим и прочие эффекты.

Читайте также: Пять причин все же посмотреть "Терминатора-3"

Мы писали раньше: ЮБИЛЕЙ У ТЕРМИНАТОРА

1 июля 1991 года была распущена Организация Варшавского Договора.

Читайте также: Варшавский договор стал адекватным ответом Западу

1 июля 1995 года принцесса Монако Стефания вышла замуж за своего телохранителя Даниэля Дюкре, отца родившегося в ноябре 1992 года сына Луи.

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1 июля 1996 года Пласидо Доминго стал художественным руководителем Вашингтонской оперы.

Читайте также: Пласидо Доминго: "Чем больше страдаю, тем более я счастлив"

1 июля 1997 года Гонконг вновь стал частью Китая.

Читайте также: Китай начнет войну, если не… развалится

1 июля 1998 года Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Бен Аффлек и Лив Тайлер вместе на экране! Первый день показа фильма "Армагеддон" привлек десятки тысяч американских и канадских зрителей, кассовые сборы оправдали надежды продюсеров, хорошие парни вновь спасли Землю, а сама картина едва потянула на троечку.

Читайте также: Голливуд, катастрофы и синдром Атлантиды

Дни рождения

1 июля 1646 года родился Готфрид Вильгельм Лейбниц, знаменитый немецкий математик и философ. Именно он придумал интегралы и дифференциалы. Кроме того, он занимался горным делом, политическими реформами, финансами, законодательством, созданием научных обществ, филологией, историей, физикой и медициной. Его домом была вся Европа, он много путешествовал и оставил эпистолярное наследие из 15 тысяч писем.

Читайте также: Курьезы науки: Лейбниц не понимал самого себя

1 июля 1889 года родилась Вера Мухина, знаменитый скульптор, автор "Рабочего и колхозницы" и гранёного стакана.

Мы писали в 2005 году: Символом России народ избрал Рабочего и Колхозницу

1 июля 1907 года родился Варлам Шаламов, русский прозаик и поэт, создатель одного из самых известных литературных циклов о советских лагерях.

Читайте также: Память о Шаламове — память о миллионах невинно растерзанных людей

1 июля 1909 года родился Серго Закариадзе, грузинский актер, народный артист СССР. За исполнение главной роли в фильме "Отец солдата" был признан лучшим актером года в опросе журнала "Советский экран".

Читайте также: "Отец солдата": грузинская легенда мирового уровня

1 июля 1919 года родился Арнольд Мери, комсомольский вожак, антифашист, Герой Советского Союза, почетный гражданин города Порхов (Псковская область). В июне 1941 года у этого города он принял первый бой. А в июле, когда рвавшиеся к шоссе Порхов — Дно фашисты выбросили десант, среди бойцов началась паника. Остановил бегущих заместитель политрука Мери, который в том бою получил четыре ранения. Он стал первым эстонцем, удостоенным высокого звания Героя.

Читайте также: Подлинные герои Эстонии. И России

1 июля 1925 года родилась Клара Лучко, известная киноактриса, народная артистка СССР. Смотрели "Цыган"?

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Лучко из Лучков 

1 июля 1934 года родился Сидни Поллак, американский кинорежиссер ("Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?", "Три дня Кондора", "Тутси", "Фирма", "Сабрина"). В 1986 году получил "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Из Африки".

Мы писали раньше: Ушел из жизни известный американский режиссер Сидни Поллак

1 июля 1961 года родилась принцесса Уэльская Диана, бывшая жена наследника британского престола принца Чарльза, мать принцев Уильяма и Гарри. Однажды Диана сказала, что она хотела бы стать "королевой людских сердец". Ей это удалось в полной мере.

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1 июля 1967 года родилась Памела Денис Андерсон, канадская фотомодель, актриса ("Спасатели Малибу"). Шесть раз появлялась на обложке журнала "Плейбой", снялась в видеоклипе группы Aerosmith Blind Man.

Читайте также: Памела Андерсен: "Как я выгляжу, зависит от качества секса, который я получаю"

Смотрите фоторепортажи:

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1 июля 1977 года родилась Лив Тайлер, американская киноактриса, фотомодель, дочь лидера группы Aerosmith Стива ТАЙЛЕРА. Исполнение роли пушкинской Татьяны в английской экранизации "Евгения Онегина", пожалуй, самый смелый шаг в ее карьере.

Смотрите фоторепортаж: Лив Тайлер решила пожить в доме-ужастике

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Скорбные даты

1 июля 1860 года скончался Чарльз Нельсон Гудийр, знаменитый американский изобретатель, придумавший процесс вулканизации резины. Фирму его именем назвали совсем другие люди — сам Гудйир умер в нищете.

Читайте также: Драмы науки: кто украл вулканизацию?

1 июля 1896 года умерла Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница. Ее "Хижина дядя Тома", рассказавшая о бедственном положении негров в стране, всколыхнула всю Америку. Писательница не только на словах отстаивала дорогие ей принципы, но во время Гражданской войны направила своего сына сражаться в рядах северян против рабства. Когда ее провожали в последний путь, на одном из венков была надпись: "От детей дяди Тома".

Читайте также: Книга маленькой леди стала началом большой войны

1 июля 1979 года скончался Всеволод Бобров, выдающийся футболист и хоккеист. Тренер

Читайте также: "Проникнуть в секреты успехов Боброва…"

1 июля 2002 года погиб Михаил Круг (Воробьев), певец и композитор от "русского шансона". Убит в собственном доме.

Читайте также: Отец русского шансона об убийстве Михаила Круга

1 июля 2004 года ушел из жизни Марлон Брандо, американский актер. Восемь раз претендовал на приз "Оскар", дважды завоевал почетную награду.

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1 июял 2009 года скончался Виктор Дорохин, музыкант, композитор, продюсер. Играл джаз, был барабанщиком в ВИА "Поющие сердца", вместе с женой поэтессой Людмилой Воропаевой много писал для эстрады, в том числе такие ставшие популярными песни, как "Девочка моя синеглазая" для Жени Белоусова и "На минутку" для Кати Семеновой.

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1 июля 2009 года умерла Людмила Зыкина, певица, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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