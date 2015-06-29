30 июня: Тунгусский метеорит, ГКО и культ личности

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Православный календарь

День памяти священномучеников Мануила, Савела, Исмаила (362). Священномученик Мануил вместе со своими братьями Савелом и Исмаилом отказался принести жертву языческим богам. За что все были казнены.

Фото: Pravda.Ru День в истории 30 июня

Народная традиция

День Мануила. Мануил-Солнцестой.

"На Мануила солнце застаивается", т. е. медлит в зените. Начинается бурный рост растительности. "Все пошло в рост".

Именинники: Измаил, Савелий.

События

30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит. Около 7 часов утра над территорией бассейна Енисея с юго-востока на северо-запад пролетел большой огненный шар. Его полет сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом на высоте 7-10 км над незаселённым районом тайги, в районе реки Подкаменная Тунгуска.

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Тайна сия великая есть…

30 июня 1918 года Марина Цветаева написала стихотворение:

Умирая, не скажу: была.

И не жаль, и не ищу виновных.

Есть на свете поважней дела

Страстных бурь и подвигов любовных.

Ты — крылом стучавший в эту грудь,

Молодой виновник вдохновенья —

Я тебе повелеваю: — будь!

Я — не выйду из повиновенья.

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30 июня 1941 года в СССР был создан Государственный Комитет Обороны - во главе с И. В. Сталиным.

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30 июня 1948 года американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из Bell Laboratories объявили о создании транзистора. В радиотехнике началась настоящая революция.

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30 июня 1956 года в советских газетах было опубликовано знаменитое постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий".

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30 июня 1960 года добившаяся независимости бывшая колония Бельгии провозгласила себя Республикой Конго во главе с президентом Джозефом Касавубу и премьер-министром Патрисом Лумумбой. Через две недели вспыхнуло восстание сепаратистов во главе с Моизом Чомбе в самой богатой провинции страны Катанге. ООН ввела в страну миротворческие силы, действия которых оказались, по крайней мере, непоследовательными. Первый премьер страны Лумумба вскоре трагически погиб (его имя носит Университет дружбы народов в Москве). В 1965 году к власти пришел генерал Мобуту, при котором страна стала именоваться Заиром (1971). В 1997 году Мобуту был свергнут, новое руководство во главе с Кабилой провозгласило Демократическую республику Конго.

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30 июня 1971 года при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля "Союз-11".

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30 июня 1974 года в этот день во время гастролей в Канаде решил не возвращаться на родину 26-летний Михаил Барышников.

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30 июня 1991 года в Симферополе завершилась первая за все время существования советской власти сессия Курултая (парламента) крымских татар, которая сформировала Национальный меджлис крымских татар и избрала своим первым председателем Мустафу Джемилева. В этот день меджлис объявил о суверенитете крымских татар и утвердил национальный гимн и флаг, призвав остальных жителей области присоединяться к ним для строительства нового Крыма.

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30 июня 1993 года курс доллара к рублю впервые в истории превысил отметку в тысячу рублей и составил 1024 рубля за доллар.

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30 июня 1994 года с чемпионата мира по футболу, проходившем тогда в США был изгнан капитан аргентинской сборной Диего Марадона, не прошедший антидопинговый тест после матча со сборной Нигерии.

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30 июня 1994 года впервые количество заключенных в тюрьмах США превысило один миллион человек.

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Смотрите фоторепортаж: Тюрьмы США: снаружи мило, внутри гнило

30 июня 1999 года в Россию вернулся 76-летний философ и писатель Александр Зиновьев. Лишенный советского гражданства за книгу "Зияющие высоты", он прожил более 20 лет в ФРГ.

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Чем "антисталинист" Зиновьев отличается от "антисталиниста" Власова

30 июня 2012 года принес присягу новый президент Египта Мухаммед Мурси, победивший на выборах. Через год еще большее число египтян требует его отставки.

Мы писали: Самостоятельность Мурси тревожит США

Дни рождения

30 июня 1893 года родился человек, воздвигнувший в августе 1961 года Берлинскую стену — руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт.

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30 июня 1942 года родился Роберт Баллард, геолог-исследователь. Именно он в 1985 году обнаружил затонувший "Титаник".

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Скорбные даты

По легенде, 30 июня 1520 года умер Монтесума II, последний вождь ацтеков. После его захвата в плен Кортесом вождь призывал индейцев покориться захватчикам, за что и был убит восставшим народом.

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30 июня 1934 года ушел из жизни Грегор Штрассер, соратник Гитлера, соперничавший с ним за лидерство в нацистской партии и по этой причине погибший.

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30 июня 1971 года погибли космонавты: Владислав Волков, дважды Герой Советского Союза, Георгий Добровольский, Герой Советского Союза, и Виктор Пацаев, Герой Советского Союза.

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30 июня 1989 года скончался Ростислав Плятт, легендарный актер Театра им. Моссовета, а также киноактер. Помните пастора Шлага?

Мы писали раньше: Плятту было бы сто

30 июня 1995 года скончался Гавриил Троепольский, знаменитый писатель. Читали "Белый Бим — Черное ухо"?

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30 июня 1998 года умерла Галина Брежнева, дочь генсека.

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