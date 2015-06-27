28 июня: убийство Франца Фердинанда, Мольер и первая выставка собак

6:06 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

28 июня

День молодежи России

Фото: Pravda.Ru День в истории 28 июня

Православный календарь

День памяти мучеников Вита, Модеста и Крискентии писательницы (303). Святой мученик Модест был замучен за веру во Христа вместе со своим воспитанником Витом.

День святого пророка Амоса (783 год до Рождества Христова). Святой пророк Амос обличал нечестивцев и призывал их к покаянию. Предсказывал бедствия. За что и был убит.

Народная традиция

Вит. Фит. Модест. Амос.

Святого мученика Вита в народе называют Фитом. Модесту молятся на случай падежа скота.

"На Вита соловей замолкает". "Дождь на Фита — плохо для жита". "Пришел Амос — пошел овес в рост".

Именинники: Август, Григорий, Ефрем, Касьян, Лазарь, Модест, Федор.

События

28 июня 1569 года была заключена Люблинская уния, объединившая Польшу и Литву в единое государство — Речь Посполиту.

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28 июня 1644 года актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер. Сын королевского обойщика, он получил юридическое образование, но стал актером. Свое новое имя он прославил позже как автор ставших классическими пьес.

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28 июня 1813 года в Дрездене состоялось свидание Наполеона и австрийского князя Меттерниха, во время которого император отказался от предложенных ему условий мира.

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28 июня 1859 года в английском городе Ньюкасл прошла первая выставка собак.

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28 июня 1914 года в Сараеве был застрелен эрцгерцог Франц Фердинанд. Его убийцей стал студент Гаврило Принцип. Террорист выхватил револьвер и дважды выстрелил в эрцгерцога. Убийца надеялся освободить Боснию от гнета австро-венгерской монархии, но в результате дал повод к началу Первой мировой войны.

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28 июня 1919 года подписан Версальский мирный договор с Германией, завершивший Первую мировую войну.

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28 июня 1940 года Великобритания признала генерала Де Голля лидером движения "Свободная Франция", который сразу же приступил к созданию новых вооруженных сил.

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28 июня 1948 года информбюро коммунистических и рабочих партий исключило из своего состава Союз коммунистов Югославии. Поводом послужил отказ Иосипа Броз Тито следовать сталинским рекомендациям. Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Югославией был расторгнут.

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28 июня 1964 года в центре полярного поселка Диксон установлен памятник полярному исследователю Никифору Бегичеву работы красноярского скульптора А. Х. Абдрахимова. В том же году прах Бегичева был перенесен в Диксон и замурован в основание памятника.

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Гибель легенды

28 июня 1989 года в Киеве прошел прощальный матч легендарного футболиста Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.

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28 июня 2003 года в плавание отправился капитан Джек Воробей, когда в Диснейленде прошла премьера фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины". Поставил его автор "Мышиной охоты" Гор Вербински, героя сыграл Джон Депп, компанию которому составили Кира Найтли, Орландо Блум, Джеффри Раш. Последовало уже три продолжения зрелищной картины, на очереди два новых.

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Дни рождения

28 июня 1491 года родился Генрих VIII, король Англии, который провел Реформацию, чтобы добиться развода.

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28 июня 1712 года родился Жан Жак Руссо, французский писатель и философ-просветитель.

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28 июня 1903 года родился Джон Диллинджер, знаменитый грабитель банков, совершивший налеты на более чем 10 из офисов, совершил пять ограблений ювелирных магазинов и 3 побега из тюрьмы. Агенты ФБР устроили на него засаду, причем погиб или остался в живых знаменитый преступник, так достоверно и не установлено.

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28 июня 1967 года родилась Яна Поплавская, киноактриса, телеведущая.

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Скорбные даты

28 июня 1914 года был убит Франц Фердинанд, эрцгерцог, убитый Гаврилой Принципом. Событие послужило поводом для начала Первой мировой войны.

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