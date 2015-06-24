25 июня: День моряков, День славян и лютеранство

10:27 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

25 июня

День Организации Черноморского экономического сотрудничества

Фото: Pravda.Ru День в истории 25 июня

День дружбы и единения славян

Международный день моряков

Православный календарь

День преподобного Онуфрия Великого (IV век); преподобного Онуфрия Мальского, Псковского (1492); преподобного Петра Афонского. Петр провел на горе Афон 53 года, после того как принял постриг. Там же и умер, молясь (734).

В этот день Эфиопская церковь совершает память Клавдии Прокулы вместе с ее мужем Понтием Пилатом.

Народные традиции

Петр Афонский. Петр Поворот. Петр Капустник. Капустник. Солнце-поворот. Солнцеворот. День солноворота. Солнцеворот — вешай поворот. Онуфрий Великий. Угодник.

День летнего солнцестояния. "Солнце на зиму, а лето на жару". "Солнце с Петра Поворота укорачивает ход, а месяц идет на прибыль".

"Запоздалый капустник — последние сроки высадки огурцов. Онуфрий — последний посев поздней гречи.

Возможны последние заморозки в воздухе. Выпадают большие росы. Долгота дня пошла на убыль. Зацветает сосна. Начинает цвести брусника. В огородах зацветает картофель. У щавеля появляются стрелы. Их следует выламывать, оставив только необходимые на семена.

25 июня-5 июля — начало сенокоса.

Именинники: Аксён, Анна, Арсений, Андрей, Иван, Онуфрий, Петр, Степан и Стефан.

События

25 июня 1530 года с одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге изложил основы лютеранства в 28 статьях на немецком и латинском языках. Получившее название "Аугсбургского исповедования", оно устанавливало обрядовую сторону лютеранства, принцип подчинения церкви государству и отражало стремление вождей лютеранства к компромиссу с католицизмом. Император Карл V отклонил его, потребовав возвращения реформаторов в лоно католической церкви, что привело к долгим годам борьбы между католическими и протестантскими князьями Германии.

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25 июня 1791 года пытавшаяся совершить побег семья короля Франции Людовика XVI под конвоем солдат Национальной гвардии возвращена в Париж. Престиж королевской власти был окончательно подорван, народ требовал суда.

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25 июня 1813 года состоялись похороны генерал-фельдмаршала, первого полного кавалера ордена Святого Георгия Михаила Кутузова в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

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25 июня 1923 года патриарх Московский и Всея Руси Тихон освобожден из заключения в обмен на признание советской власти. 18 ноября 1917 года святитель Тихон был избран патриархом Московским и Всея Руси. Для подъема в народе религиозного чувства, по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в которых он неизменно принимал участие. Безбоязненно служил в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других городов.

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25 июня 1970 года на могиле Сталина у Кремлевской стены установлен памятник с его бюстом.

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25 июня 1975 года после многолетней вооруженной борьбы и краха полуфашистского режима в Португалии Мозамбик добился независимости.

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25 июня 1977 года во время рыбной ловли молния ударила американца Роя Салливана и обожгла ему грудь и плечи. Пострадавшего доставили в госпиталь. Самое интересное, что это было уже седьмое попадание молнии в Роя, за что он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые молния поразила его в 1942 году, лишив ногтя на большом пальце ноги. 2-й случай произошел в июле 1969 г. — были сожжены брови. 3-й: июль 1970 г. — поражено левое плечо. 4-й: 16 апреля 1972 г. — зажглись волосы. 5-й: 7 августа 1973 г. — вновь сгорели отросшие волосы и обожгло ноги. 6-й: 5 июня 1976 г. — повреждена лодыжка. Смерть нашла героя в сентябре 1983 года, когда он наложил на себя руки из-за отвергнутой любви.

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25 июня 1985 года в возрасте 12 лет нас покинул самый крупный в Европе домашний кот Поппа (хозяйка — англичанка Глэдис Купер), который за 7 месяцев до смерти весил 20,19 кг.

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25 июня 1991 года Хорватия и Словения объявили о своей независимости. Вскоре в Югославии началась гражданская война.

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25 июня 1993 года состоялась свадьба киноактрисы Джулии Робертс и кантри-музыканта Лайла Ловетта. В марте 1995 года они развелись.

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25 июня 1999 года Жан-Клод Ван Дамм вновь женился на Глэдис Португес, матери его сына и дочери.

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Дни рождения

25 июня 1852 года в семье котельных дел мастера, пятым и последним ребенком в семье, родился самый знаменитый испанский архитектор Антонио Гауди-и-Корнет.

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25 июня 1903 года родился Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), английский писатель.

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25 июня 1904 года родился Владимир Коккинаки, летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза.

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25 июня 1937 года родился актер театра и кино Альберт Филозов ("Человек с бульвара Капуцинов", "Вам и не снилось…", "Бедная Настя" и др.).

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25 июня 1938 года родился Янис Полис, латвийский фармаколог, один из создателей ремантадина.

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25 июня 1961 года родился Тимур Бекмамбетов, кинорежиссер ("Ночной дозор", "Дневной дозор"). После школы поступил в Московский авиационный институт, но стал художником театра и кино. Первую славу принесли рекламные ролики для банка "Империал", потом последовали музыкальные клипы для Юлии Чичериной и завершилось все "Дозорами" и голливудскими боевиками.

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Скорбные даты

25 июня 1822 года умер Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий писатель.

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25 июня 1876 года был убит американский кавалерийский генерал-майор Джордж Армстронг Кастер. Он прославился в сражениях Гражданской войны в США. Но свое последнее сражение с индейцами племен сиу и шайеннов он проиграл. В битве у реки Литл Биг Хорн погиб не только сам генерал, но и весь его отряд. В живых осталась лишь одна лошадь, которая потом многие годы появлялась во время военных парадов 7-й кавалерийской бригады — оседланной, но без наездника.

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25 июня 1944 года погиб Юрий Смирнов, гвардии младший сержант, Герой Советского Союза. Участник ночного танкового десанта был тяжело ранен во время прорыва вражеской обороны и попал в плен. Сутки фашисты его пытали, исколов все тело штыками. Не добившись ни слова, распяли на на стене блиндажа.

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25 июня 1997 года умер Жак-Ив Кусто, французский океанограф, изобретатель акваланга, автор фильмов "Подводная одиссея Кусто".

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25 июня 1999 года скончался актер Евгений Моргунов. Бывалый в знаменитой Троице.

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25 июня 2009 года умер Майкл Джексон, американский певец, прозванный друзьями королем поп-музыки. Бывший в детстве младшим в семейном коллективе Jackson 5, он сделал самую громкую карьеру, после того как 30 лет назад пробился наверх с альбомом Off The Wall. Следующий альбом Thriller возвел его в мегазвезды современной поп-сцены. Но последние годы с именем певца чаще ассоциировались не творческие достижения, а разного рода скандалы — от приобретения прав на пеcни на "Битлз" до обвинений в педофилии.

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