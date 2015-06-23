24 июня: Парад Победы, решение о МОК и официальный НЛО

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Православный календарь

Фото: Pravda.Ru День в истории 24 июня

День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы (I век).

Народная традиция

Варнава. День Варнавы-Богодана. "На Варнаву не рви траву".

Именинники: Варфоломей и Ефрем.

События

24 июня 1497 года Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд). После известия об открытиях Колумба бристольские купцы снарядили свою экспедицию и поставили во главе ее Кабота. Отплыл Кабот на одном небольшом корабле с экипажем в 18 человек. Утром 24 июня Кабот достиг земли, которую назвал Терра Прима Виста (по-итальянски — "первая увиденная земля"). Это и был Ньюфаундленд. Высадившись в ближайшей гавани, он провозгласил ее владением английского короля. Проплавав около месяца вдоль побережья и обнаружив огромные рыбные косяки, он взял обратный курс и в начале августа прибыл в Англию. Англичане решили, что Кабот открыл "царство великого хана", т. е. Китай. Наградой ему как чужеземцу и бедняку были 10 фунтов стерлингов и ежегодная пенсия в 20 фунтов.

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24 июня 1509 года состоялась коронация короля Англии Генриха VIII.

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24 июня 1537 года Игнатий Лойола и его последователи посвящены в духовный сан. Прошло три года как они основали в Париже Общество Иисуса, а еще через три года папа римский Павел III утвердит орден иезуитов.

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Основатели учений в реальности: Лойола

24 июня 1717 года в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной "Гусь и вертел" и учредили Великую ложу Англии — объединение всех имевшихся лож. Масонство оформилось как организованное движение.

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Тайны российских масонов

Тайные архивы русских масонов

24 июня 1812 года "великая армия" Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Наполеон планировал завершить кампанию за три года: в 1812 году овладеть западными губерниями от Риги до Луцка, в 1813 году — Москвой, в 1814 году — Санкт-Петербургом. Войску Наполеона из 640 тыс. человек противостояли около 240 тыс. русских солдат. Русская армия была разделена на три группы: под командованием генералов М. Барклая-де-Толли, П. Багратиона и А. Тормасова.

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24 июня 1894 года на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании Международного олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

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24 июня 1901 года в Париже открылась первая выставка Пабло Пикассо.

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24 июня 1920 года Константин Бальмонт навсегда уехал из России.

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24 июня 1920 года парламент Франции принял решение ежегодно проводить День памяти Жанны Д'Арк, который отмечается во второе воскресенье мая.

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24 июня 1938 года была завершена перепечатка "Мастера и Маргариты".

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24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся исторический Парад Победы воинов-победителей в Великой Отечественной войне.

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24 июня 1947 года в первый раз было официально зафиксировано появление НЛО. Бизнесмен из Айдахо Кеннет Арнольд, пилотируя свой небольшой самолет над горой Ранье (штат Вашингтон), увидел в воздухе девять похожих на тарелки объектов, которые летели строем со скоростью около 1200 миль в час.

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24 июня 1963 года в студии BBC в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.

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Дни рождения

24 июня 1881 года родился Григорий Котовский, атаман, красный командир. Народ считал его бессарабским Робин Гудом, царская власть бандитом и сначала приговорила к каторге, а после нескольких побегов — к смертной казни через повешение. Спас его генерал Брусилов по просьбе своей жены. В гражданскую войну Котовский — командир Красной Армии, награжден двумя орденами Красного Знамени и Почетным революционным оружием.

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24 июня 1908 года родилась знаменитая советская киноактриса Марина Ладынина.

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24 июня 1912 года родился актер Сергей Филиппов. Огромную популярность ему принесло кино ("Укротительница тигров", "Карнавальная ночь", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию").

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24 июня 1960 года родился Вячеслав Быков, хоккеист, нападающий ("Трактор" Ч, ЦСКА, швейцарский "Фрибур", сборные СССР и России), двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992), пятикратный чемпион мира; в 2007 году Быков стал главным тренером сборной России. Именно под его руководством россияне в 2008 году стали чемпионами мира, обыграв в финале канадцев.

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Скорбные даты

24 июня 1519 года умерла Лукреция Борджиа, герцогиня Феррары, дочь папы Александра VI и его спутницы жизни Ванессы Катанеи. В историю Лукреция вошла, с одной стороны, как покровительница ученых и поэтов, а с другой — как ведшая бурную светскую жизнь, богатую любовными приключениями, которые очень часто заканчивались печально для ее любовников.

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24 июня 1996 года ушел из жизни Микаэл Таривердиев, композитор. Наибольшую популярность принесла композитору музыка к кинофильмам, песни, сочиненные им для "Семнадцати мгновений весны" и "Иронии судьбы, или С легким паром!". Самая же первая его мелодия для экрана — песня "Бывает так" — прозвучала в 1956 году, в фильме "Человек за бортом", когда и композитор, и исполнившая ее актриса Людмила Гурченко были еще студентами.

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ОН ПРОСТО ЖИЛ

Таривердиев, деспот в работе и рыцарь в жизни