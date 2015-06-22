23 июня: День балалайки, стада мышей и старейший парламент

23 июня

Международный Олимпийский день

Фото: Pravda.Ru День в истории 23 июня

День госслужбы ООН

Международный день вдов

День балалайки

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Православный календарь

День памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского (363).

Народная традиция

День Тимофея. Тимофей. День Тимофея — мышиный писк.

Считается тяжелым днем. По преданию, в этот день по земле ходят-бродят призраки, "блазнящие глаз человеческий". Старые люди верили и видели в эту пору несметные "стада мышей" на гумнах, что не предвещало ничего хорошего. Отсюда и название дня.

Именинники: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей и Феофан.

События

23 июня 930 года — рождение старейшего в мире парламента — исландского альтинга.

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23 июня 1829 года Александр Пушкин встретил гроб с телом Александра Грибоедова у Гергерской крепости; Грибоедова везли хоронить в Тифлис.

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23 июня 1956 года Гамаль Абдель Насер избран президентом Египта.

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23 июня 1961 года вступил в силу договор о мирном научном использовании Антарктиды после его ратификации всеми двенадцатью участниками (Австралией, Аргентиной, Бельгией, Великобританией, Новой Зеландией, Норвегией, СССР, США, Францией, Чили, ЮАР и Японией).

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23 июня 1983 года у берегов Камчатки затонула атомная подводная лодка К-429. Погибли 16 человек. Остальные члены экипажа в течение трех суток вышли на поверхность через торпедные аппараты.

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23 июня 1993 года бывший морской пехотинец Джон Уэйн Боббит в три часа ночи лишен женой Лореной своего мужского достоинства. Спустя полтора часа пострадавшего по частям доставили в госпиталь, где доблестные хирурги за девять с половиной часов ювелирной работы сумели собрать его воедино, устранив следы грубого механического вмешательства. Суд впоследствии оправдал Лорену как действовавшую в состоянии временного умственного расстройства. Одна из свидетельниц защиты на суде заявила, что "Лорена отрезала то, что считала орудием своей пытки". С другой стороны, состоявшийся ранее суд над бывшим мужем не признал и его виновным в насилии над женой. Одним словом, милые бранятся — только тешатся.

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23 июня 1994 года — премьера фильма "Форрест Гамп" в Лос-Анджелесе.

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Дни рождения

23 июня 1763 года - день рождения Жозефины Богарне, первой супруги Наполеона Бонапарта, а после провозглашения его императором — французской императрицы.

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23 июня 1802 года родился адмирал Павел Нахимов.

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23 июня 1889 года родилась Анна Ахматова. Классик русской поэзии.

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23 июня 1962 года родился Александр Любимов, журналист, один из первых ведущих "Взгляда", глава совета директоров телекомпании "ВиД", президент "Медиасоюза".

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23 июня 1965 года родился Валерий Меладзе, певец.

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