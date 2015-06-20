21 июня: День кинолога МВД, Сартр и арест Абеля

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21 июня

День кинологических подразделений МВД России

Фото: Pravda.Ru День в истории 21 июня

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Всемирный день гидрографии

Международный день скейтбординга

Православный календарь

Перенесение мощей Феодора Стратилата (319). Феодор имел много дарований и прекрасную внешность. Он хорошо знал христианское учение. При гонении на христиан его подвергли жестоким и изощренным пыткам, а потом он был убит. 21 февраля отмечается день его кончины.

Народная традиция

День Федора Стратилата. Федор Стратилат. Федор Леший. Федор Колодезник. Навозницы.

В народе говорят: "Федор Стратилат грозами богат". "Гроза на Федора — будет плохая уборка сена". "Росы с Федора — к урожаю льна и конопли". Если во время грозы слышатся раскаты грома — жди затяжного ненастья.

День Федора Стратилата — Лешего-Колодезника. Колодезники — люди, роющие колодцы. С вечера под этот день опрокидывали на землю сковороды на места, предназначенные для рытья колодца. На другое утро при солнечном восходе поднимают сковороды и по отпотевшей сковороде судят о наличии водяных жил. Сковороды, слегка вспотевшие, говорят о маловодной жиле, сухая — воды нет, с капельками — рой, здесь вода. Сковорода сухая — воду не ищи. Сковорода, облитая дождем, предвещает все невыгоды этого занятия.

День солноворота. 21-22 июня — день летнего солнцестояния. Начинается астрономическое лето, когда Солнце выходит из созвездия Тельца и переходит в созвездие Близнецов. В этом созвездии находится точка летнего солнцестояния, когда в течение нескольких суток долгота дня и ночи остается одинаковой. Восход солнца 3.45, заход 21.16. Долгота дня 17.31. "Светлейший день светлейшего месяца года". За июнь день убудет на 26 минут. С 21 июня по лесному календарю Бианки начинается лето.

Приходит пора прополки. Поле полоть — руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть. Осот да лебеда — для посевов беда. Посеяли злаки, а косим осот да маки. С Федорова дня пошла навозница — вывозят навоз на паровой клин.

Именинники: Василий, Ефрем, Зосим, Константин, Федор.

События

21 июня 1633 года великий ученый Галилео Галилей, обвиненный в ереси, был изолирован во дворце инквизиции.

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21 июня 1817 года — первый выпуск лицеистов. 26-м из 29 выпускников по своим совокупным успехам стал юный Александр Пушкин.

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21 июня 1924 года — свадьба Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд.

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21 июня 1925 года в Москве появились первые такси.

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21 июня 1957 года в США был арестован знаменитый советский разведчик Рудольф Абель.

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21 июня 1982 года у наследника британского престола принца Чарльза и принцессы Дианы родился первенец — сын Уильям. Вполне возможно, что в несколько отдаленном будущем он станет новым королем Великобритании Вильгельмом V.

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21 июня 1985 года американские, бразильские и западногерманские эксперты, исследовав останки похороненного в Бразилии нацистского преступника Йозефа Менгеле, подтвердили их подлинность.

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21 июня 2000 года после 100 лет запрета и преследований, многолетних попыток договориться с властями в Британии тысячи язычников-друидов в день летнего солнцестояния смогли наконец-то провести службу на Стоун-Хендж - кольце многотонных каменных монолитов, сориентированных по осям небесного светила.

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Дни рождения

21 июня 1905 года родился Жан-Поль Сартр, французский писатель. Когда-то друг советских литераторов, потом предмет критики. В 1964 году ему была присуждена Нобелевская премия "за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время". От премии Сартр отказался, сославшись на то, что он "не желает, чтобы его превращали в общественный институт".

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21 июня 1941 года родился Валерий Золотухин, актер.

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21 июня 1962 года родился Виктор Цой, лидер группы "Кино".

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Скорбные даты

21 июня 1970 года умер Лев Кассиль, писатель, открывший страну Швамбранию.

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