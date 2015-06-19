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Елена Тимошкина

20 июня: Александр Лукашенко, крейсер Москва и винная монополия

4:45
Общество » День в истории » Июнь

20 июня

Всемирный день беженцев

День в истории 20 июня
Фото: Pravda.Ru
День в истории 20 июня

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

Православный календарь

День памяти священномученика Феодота Анкирского (303).

Народные традиции

Федотов день. Федот. Федот-урожайник.

Считается, что этот день влияет на налив ржи. "Святой Федот тепло дает — рожь в золото ведет".

Если погода теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь — зерно будет плохое, тощее.

"Святой Федот на дождь поведет — к тощему наливу". И в то же время самой главной приметой является дождь, его обилие. Дождь нужен вскоре после посева, в пору прозябания зерна и роста хлебов, вплоть до времени их цветения и созревания. Пословицы говорят: "Дождь — кормилец". "Дождь — земле супруг". "Наше счастье — дождь да ненастье". "Пошлет бог благодати (дождь) — будет хлеб". "Даст Бог дождь — будет и рожь". Не только хлебу полезны дожди, но и травам, ягодам, грибам. "Будут дождички — будут и грибки".

Именинники: Антонин, Артемия, Валерия, Кириак, Кириакия, Клавдий, Мария, Маркел, Федот.

События

20 июня 1937 года восхищенная Америка сердечно встретила советских героев-летчиков. Выдающийся ас, командир экипажа АНТ-25 Валерий Чкалов, штурман Александр Беляков и Георгий Байдуков, стартовав из Москвы, совершили беспосадочный перелет в американский Ванкувер через Северный полюс. Полет продолжался 63 часа 16 минут, и за это время было преодолено расстояние в восемь с половиной тысяч километров.

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20 июня 1972 года был расторгнут брак Александра Солженицына и Натальи Решетовской.

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Дни рождения

20 июня 1844 года родился Джон Дуглас, 9-й маркиз Квинсберри. До сих пор одни превозносят, другие осуждают этого шотландского аристократа, покровительствовавшего спорту, писавшего стихи и всегда бурно выражавшего свое мнение, будь то семья, палата лордов, театр или суд. Его имя связано с разработкой современных правил боксерского поединка (тогда этот вид спорта был под запретом) и судебным процессом, погубившим репутацию Оскара УЙАЛЬДА.

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20 июня 1864 года родился Эрик Аксель Карлфельдт, шведский поэт, нобелевский лауреат 1931 года. Премия по литературе была присуждена ему спустя шесть месяцев после его смерти, что вызвало недовольство, особенно в Швеции, в связи с чем Шведской академии пришлось напомнить, что согласно правилам присуждения Нобелевской премии, посмертное награждение возможно в том случае, если кандидатура впервые выдвигалась еще до смерти лауреата.

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20 июня 1919 года родился Эдмунд Персиваль Хиллари, новозеландский первовосходитель на самую высокую горную вершину Земли — Джомолунгму (Эверест).

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20 июня 1927 года родился "советский Дисней" Вячеслав Котёночкин, режиссер и художник-мультипликатор, прославившийся после первой же серии "Ну, погоди!".

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20 июня 1928 года в небольшом французском городке Тринити-сюр-Мер в небогатой семье родился лидер французского Национального фронта Жан-Мари Ле Пен.

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20 июня 1932 года в селе Косиха Алтайского края родился Роберт Рождественский, поэт плеяды шестидесятников.

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Скорбные даты

20 июня 1944 года умерла Милдред Харрис, американская актриса немого кино. Сегодня ее больше помнят как первую жену Чарли Чаплина, который был старше ее на 13 лет и женился на ней, когда Милдред не исполнилось и 17 лет. В биографическом фильме Ричарда Аттенборо "Чаплин" ее роль исполнила юная Мила Йовович

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы вино александр лукашенко
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