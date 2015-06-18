19 июня: детский футбол, день рождения водки и первый День отца

Всемирный день детского футбола
День преподобного Илариона Нового (845).
День Иллариона. Илларион. Илларион Полольник.
Разгар прополки. "Пришел Илларион — дурную траву из поля вон". "Подтыкай, девки, бабы, хоботье, начинай в яровом полотье".
Именинники: Елисей, Иларион, Леопольд, Фекла.
19 июня 1751 года термин "водка" впервые появился в российских государственных актах, когда Елизаветой I был издан указ "Кому дозволено иметь кубы для двоения водок". Вновь водка будет упомянута только спустя почти полтора века, когда государство введет монополию на ее производство и торговлю ею.
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19 июня 1910 года, 105 лет назад, в американском городе Спокан (штат Вашингтон) был впервые отпразднован День отца. Инициатором праздника стала Сонора Смарт — ее мать умерла после рождения шестого ребенка, и всех детей вырастил в одиночку отец. В 1924 году президент Калвин Кулидж поддержал идею в национальном масштабе — с целью установления более тесных отношений между отцами и детьми.
Смотрите фоторепортаж: Звездные папы отметили День отца
19 июня 1956 года — свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.
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19 июня 1963 года завершен полет советских космических кораблей "Восток-5" и "Восток-6" с Валерием Быковским и Валентиной Терешковой на борту.
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19 июня 1988 года около трех тысяч граждан Восточной Германии собрались у Берлинской стены, чтобы послушать концерт Майкла Джексона.
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19 июня 1991 года колумбийским властям сдался глава медельинского наркокартеля Пабло Эмилио Эскобар Гавириа. Преступник со слезами на глазах зачитал перед телекамерами заявление, в котором обосновал свое решение "стремлением к благу Колумбии и приверженностью соблюдению прав человека", а президент страны объявил о конце колумбийского наркотерроризма. Эскобар же, посидев немного в тюрьме, сбежал и вскоре был застрелен.
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19 июня 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эвадора в Лондоне.
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19 июня 1623 года родился Блез Паскаль, знаменитый французский философ, математик и физик. "Вне всякого сомнения, человек сотворён для того, чтобы думать: это и его главное достоинство, и главное дело всей жизни", — считал он.
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19 июня 1669 года родился блестящий ученый, математик и педагог Леонтий Магницкий. Именно с него Ломоносов брал пример, когда с рыбным обозом пришел в Москву, поступил в лучшее учебное заведение, а после его окончания прославился как учёный.
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19 июня 1927 года в Ленинграде родился Владимир Кунин. Его книги переведены на 17 языков, издаются в 23 странах мира.
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19 июня 1947 года родился Салман Рушди, англо-индийский писатель, приговоренный в Иране к смертной казни за осквернение веры.
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19 июня 1897 года умер Чарльз Каннингем Бойкот, капитан британской армии, фамилия которого стала нарицательной. В 1880 году в его землях случился неурожай, но Бойкот все равно потребовал от арендаторов заплатить ему или отдать свое имущество. Фермеры в ответ сплотились и прекратили работать. Семья Бойкота оказалась в полной изоляции от соседей и быстро обнищала. Вот такой вот "бойкот"…
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19 июня 1956 года скончался Владимир Обручев, академик — геолог и географ, почетный президент Географического общества СССР, автор научно-фантастических романов "Плутония" и "Земля Санникова".
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Академик, прославивший Землю Санникова
19 июня 1961 года умер Павел Бляхин, известный писатель и киносценарист. По его повести "Красные дьяволята" был снят настоящий хит — "Неуловимые мстители".
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19 июня 2011 года ушел из жизни Федор Решетников, физикохимик и металлург, академик РАН (1992). Лауреат Сталинской и двух Государственных премий свой первый орден Трудового Красного Знамени заслужил в 1949 году за получение оружейного плутония для советской атомной бомбы.
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