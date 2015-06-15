16 июня: День защиты детей Африки, первая женщина в космосе и Франкенштейн

8:26 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

16 июня

День защиты детей Африки

Фото: Правда.Ру

Православный календарь

День памяти священномученика Лукиана, епископа. Он отказался принести жертву идолам и был обезглавлен (96).

День памяти мученика Лукиллиана. Был распят на кресте за веру (275).

Народная традиция

День Лукиана. Лукьян. Лука. Лука Ветреник. Лукьян Ветреник. Лука ржаной. Лука Ветряной. День Луки Ржаного, ветряного.

"На Лукьяна в канун Митрофана (17.06) не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует": тянет ветер с востока — яровому хороший рост; и южный приносит рост яровых хлебов; с северной стороны — будет день ясный; холодноватый ветер — может быть градовый дождь; с юга или запада — к ненастью; с юго-запада — ненастье надолго. Говорят и так: "На Луку южный ветер — к урожаю яровых; северо-западный — к сырой погоде и болезням; восточный — к "наносным" болезням".

Если случится гроза — к плохой уборке сена. Если в этот день хочешь рыть колодец, то опрокинь на землю сковороду и по сырости ее узнаешь, есть ли близко воды. Дождь идет весь день — много грибов.

Именинники: Денис, Дмитрий, Ефросинья, Лукьян, Лаврентий, Кирилл, Клавдий, Макар, Павел, Павла, Семен, Софья, Ульяна и Юлиан.

События

16 июня 1633 года суд инквизиции вынес решение о наказании за ересь Галилео Галилея, которое было зачитано ему 21 июня.

Читайте также:

Реабилитация Галилея — покаяние Рима

Инквизиция справедливо осудила Галилея

16 июня 1816 года после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биш Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа "Франкенштейн, или Современный Прометей".

Читайте также: Франкенштейны Бронзового века

16 июня 1904 года — первое свидание ирландского писателя Джеймса Джойса с его будущей женой Норой Барнакл. И поэтому не случайно действие его самого знаменитого романа "Улисс" разворачивается в этот день.

Читайте также: Поклонники Джойса питаются подгорелыми свиными почками

16 июня 1940 года британский премьер Уинстон Черчилль предложил создать двуединое государство с двойным гражданством под названием "Неразрывный союз между Францией и Англией", чтобы сохранить Францию как военного союзника и не потерять ее военный флот. Предложение премьера получило поддержку со стороны генерала де ГОЛЛЯ, но само французское правительство раскололось на две группы. Сторонники соглашения во главе с премьер-министром Полем Рейно проиграли, Рейно подал в отставку, а формирование нового правительства было поручено 84-летнему маршалу Петену, герою 1-й мировой войны, который сразу же предложил перемирие немцам и позже сформировал коллаборационистское правительство в Виши.

Читайте также: Объединение Европы или "натиск на Восток"?

16 июня 1943 года — четвертая и самая удачная женитьба Чарли Чаплина. Его избранницей стала 18-летняя дочь драматурга Юджина О'Нила Уна.

Читайте также:

Секрет Чарли Чаплина — печаль на экране, трагедия в жизни

Греховодник Чарли Чаплин

16 июня 1951 года Гордон Дин, председатель Комиссии по атомной энергии, созвал трехдневное совещание в Принстонском институте передовых исследований для обсуждения идеи физика Эдварда Теллера и математика Станислава Улама о принципах создания водородной бомбы. Единодушно было принято решение о скорейшей разработке нового оружия, испытание которого было проведено в ноябре 1952 года.

А 16 июня 1954 года подкомитет министерства обороны Великобритании принял решение о производстве собственной водородной бомбы. Это решение было представлено кабинету министров в июле и сохранялось в тайне до февраля следующего года, когда было сделано официальное заявление.

Читайте также: "Отец водородной бомбы" консультировал правительство США по проблемам НЛО

16 июня 1960 года в Нью-Йорке прошла премьера триллера Альфреда Хичкока "Психо" с Джанет Ли и Энтони Перкинсом в главных ролях.

Читайте также: Альфред Хичкок изучал подрывное дело

16 июня 1961 года во время гастролей в Париже Рудольф Нуриев покинул труппу и принял решение остаться на Западе. Там он стал называть себя Нуреевым, как было записано в паспорте.

Читайте также: "Я танцую для собственного удовольствия…"

16 июня 1963 года Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, совершившей полет в космос.

Читайте также: "Небо, сними шляпу! Я к тебе иду!"

16 июня 1972 года в советских газетах опубликовано постановление Совета Министров СССР "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма", устанавливавшее ряд ограничений и запретов.

Читайте также: Сказать по-нашему — мы выпили немного…

16 июня 1993 года с Кубы выведена учебная российская бригада. Решение об этом было принято еще советским правительством в 1991 году. В начале 2002 году на Кубе будет закрыт последний размещенный во времена СССР военный объект — разведывательный центр в Лурдесе.

Читайте также: Россия возродит военные базы в трех океанах

Дни рождения

16 июня 1923 года родился Джозеф Коломбо, босс бруклинской мафии, который создал Лигу за гражданские права итало-американцев в качестве противовеса правительственному расследованию его преступной деятельности.

Читайте также: Джозеф Коломбо, объявивший войну США

16 июня 1954 года родился Сергей Курехин, музыкант.

Читайте также:

Великий мистификатор Сергей Курехин

"Все время хочется невозможного. А раз невозможного хочется, значит, оно существует"

16 июня 1955 года родился Артемий Троицкий - пожалуй, самый авторитетный российский рок-критик.

16 июня 1968 года родился Максим Покровский, лидер российской группы "Ногу свело!".

Читайте также: Максим Покровский: "Автогонка для меня — замечательное приключение"

Скорбные даты

16 июня 1671 года казнен Степан Разин, донской атаман, предводитель Крестьянской войны 1670-71 гг.

Читайте также: Стенька Разин проиграл, потому что выстрелил в Крест

16 июня 1855 года скончался Джон Горри, американский врач, открывший основной принцип холодильных установок, когда сжатый компрессором газ или жидкость охлаждаются при расширении во время прохождения через змеевик.

Читайте также: Драмы науки: Джон Горри и "ледяные короли"

16 июня 1945 года умер Николай Берзарин, генерал-полковник, первый комендант послевоенного Берлина.

Читайте также:

Николай Берзарин, спасший Берлин

"Мое место — Берлин. Задачу выполнил"

16 июня 1977 года умер Вернер фон Браун - инженер-ракетчик, работавший до конца Второй мировой войны в гитлеровской Германии, а затем добровольно перешедший к американцам и создавший множество военных и космических ракет, в том числе непревзойденную по сей день ракету-носитель "Сатурн-5". Именно эта ракета, содержащая больше миллиона деталей и полная оригинальных конструктивных решений, позволила американским астронавтам летать на Луну.

Читайте также: Подводный флот: водород против атома

16 июня 1992 года ушел из жизни ученый, который знал, что "любую сложную проблему можно изложить живым и ясным языком, не снижая научной значимости". Лев Гумилев, этнограф, историк и философ, творец пассионарной теории этногенеза, называвший себя "последним сыном Серебряного века". "Есть вещи пострашнее войны, — говорил он, — есть бесчестие рабства".

Читайте также: 90-летие со дня рождения Льва Николаевича Гумилева