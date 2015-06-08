9 июня: Петр I, вставная челюсть и Том Сойер

7:17 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

Православный календарь

День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского (III век).

Фото: Правда.Ру

День памяти Ферапонта Белозерского, Можайского (1426), ученик преподобного Сергия Радонежского. Основал Белозерский монастырь.

День памяти мученицы Феодоры девы и Дидима воина. Святая мученица Феодора пострадала за веру в Хриса. Ее защищал воин Дидим. Оба были казнены (304).

Народная традиция

День Ферапонта. Федора. День Федора-избосора.

"На Федору не выноси из избы сору". В этот день избы не мели, чтобы не навлечь худо.

Сбор цветов тысячелистника обыкновенного для лекарственных целей. Снять и сжечь ловчие пояса с яблонь.

Именинники: Иван, Куприян, Нил, Станислава, Федора, Ферапонт и Фотий.

События

9 июня 1822 года некий Чарльз Грэм получил первый патент на вставную челюсть.

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9 июня 1876 года в Англии впервые изданы "Приключения Тома Сойера" Марка Твена.

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9 июня 1908 года впервые в воздухе спасен человек, у которого не раскрылся парашют. Героинями стали женщины: Долли Шепард спасла жизнь Лоле Мэй, сумев приземлиться вместе с нею на одном парашюте.

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9 июня 1910 года — начало самого длительного в истории путешествия послания в бутылке. Записка, брошенная за борт в бутылке из-под лосьона одним из пассажиров корабля "Араватта" у берегов Австралии, была обнаружена на острове Мортон 6 июня 1983 года.

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9 июня 1935 года в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.

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9 июня 1967 года в ходе шестидневной войны армия Израиля достигла Суэцкого канала. Египтяне, как впрочем и их союзники, были разгромлены. Президент Египта Гамаль Абдель Насер подал в отставку, которая не была принята. На следующий день боевые действия завершатся.

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9 июня 1984 года по европейской части СССР прошли необычайно интенсивные смерчи (торнадо). В Ивановской, Ярославской, Костромской, Калининской и Московской областях отмечались смерчи разрушительной силы, скорость ветра в одном из них в районе города Иваново, по косвенным оценкам, составила около 100 метров в секунду.

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9 июня 1988 года бывший мужской монастырь Оптина Пустынь передан Московской патриархии.

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9 июня 1993 года японский наследный принц Нарухито женился на Масако Овада. Масако, став членом императорской семьи, лишилась не только своей фамилии, но и всех гражданских прав.

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Дни рождения

9 июня 1661 года родился брат императора Петра — Федор. Один из инициаторов создания Славяно-греко-латинской академии, воспитанник Симеона Полоцкого, поэт, музыкант, "философ на троне". Он прожил всего 21 год. За 6 лет царствования в стране проведены: отмена местничества, всеобщая перепись населения, введение подворного налогообложения — важнейшие реформы его недолгого правления по своей значимости и злободневности стоят на одном уровне с великими преобразованиями его младшего брата.

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Мельница мифов: брат Петра I — реформатор

9 июня 1672 года в Московском кремле родился Петр I, первый российский император. Петр I, будучи создателем могущественного абсолютистского государства, добился признания за Россией авторитета великой державы. Реформы царь проводил путем крайнего напряжения материальных и людских сил. Но при всей своей противоречивости вошел в историю как "поднявший Россию на дыбы", сумевший кардинально изменить облик государства на долгие столетия.

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9 июня 1812 года родился Иоганн Готфрид Галле, немецкий астроном, открывший в 1846 году планету Нептун по координатам, вычисленным французом Леверье.

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9 июня 1934 года родился Олег Чупахин, химик, академик РАН (1992).

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9 июня 1963 года родился Джонни Депп, американский киноактер.

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9 июня 1981 года родилась Натали Портман, американо-израильская киноактриса ("Леон", "Звездные войны: Призрачная угроза"), которую называют новой Одри Хепберн. Ее мать — художница, а отец — врач. Натали свободно владеет ивритом, французским и японским языками. Портман — девичья фамилия ее бабушки, свою настоящую фамилию она не разглашает, опасаясь вторжения в личную жизнь. Несомненным достоинством актрисы является умение сказать "нет", если предлагаемые ей роли противоречат ее взглядам. Среди отвергнутых оказались героини фильмов "Ромео и Джульетта" и "Лолита". В 2011 году была награждена "Оскаром" за главную женскую роль в фильме "Черный лебедь".

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Скорбные даты

Согласно античным летописям, 9 июня 68 года нашей эры скончался Нерон, пятый римский император.

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9 июня 1290 года скончалась Беатриче - муза Данте Алигьери.

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9 июня 1918 года ушла из жизни Анна Достоевская, жена великого русского писателя.

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9 июня 1976 года умер Ян Нагурский, полярный летчик — пионер полетов над льдами Арктики.

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