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Елена Тимошкина

8 июня: День соцработника, океанов и первый ядерный реактор

Общество » День в истории » Июнь

8 июня

День социального работника

День в истории 8 июня
Фото: Pravda.Ru
День в истории 8 июня

Всемирный день океанов

Православный календарь

День памяти апостолов Карпа и Алфея (I век).

Народная традиция

День Карпа-карполова.

"На Карпа хорошо коропы (карпы) ловятся".

Зацветают поздние сорта сливы. 8-15 июня — высев семян капусты брокколи, зимней редьки, репы. Удаляют пораженные огневкой ягоды крыжовника и черной смородины.

Именинники: Аверкий, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий.

События

Согласно украинским летописям, именно 8 июня 1648 года Богдан Хмельницкий впервые обратился в Москву с просьбой о принятии Украины в подданство России.

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8 июня 1948 года в Кыштыме был запущен первый советский ядерный реактор для производства оружейного плутония. Проектом руководил Игорь Курчатов.

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8 июня 1949 года в Лондоне тиражом 25 500 экземпляров (а спустя пять дней и в Нью-Йорке) вышел в свет роман Джорджа Оруэлла "1984". С тех пор роман неоднократно переиздавался, был переведен на 60 языков, экранизирован. "Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила" — вот три главных лозунга тоталитарного государства, описанного в антиутопии Оруэлла.

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8 июня 1963 года на экраны вышел фильм Тенгиза Абуладзе "Я, бабушка, Илико и Илларион".

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8 июня 1972 года на экраны вышел фильм Леонида Гайдая "Двенадцать стульев". По мнению многих телезрителей — лучшая экранизация романа Ильфа и Петрова. В главных ролях снялись звезды отечественного кинематографа: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, а также Наталия Крачковская, Готлиб Ронинсон, Юрий Никулин, Наталия Варлей, Нина Гребешкова, Клара Румянова, Леонид Гайдай, Игорь Ясулович, Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Виктор Павлов и др.

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8 июня 1995 года в Нью-Йорке агентами ФБР был арестован вор в законе Вячеслав Иваньков, знаменитый Япончик.

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8 июня 2000 года министр культуры РФ Михаил Швыдкой представил нового художественного руководителя МХАТ им. Чехова. Им стал Олег Табаков.

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8 июня 2001 года сотрудники Еврейского музея в Нью-Йорке с ужасом обнаружили пропажу эскиза к картине "Над Витебском" Марка Шагала.

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Дни рождения

8 июня 1920 года родился Иван Кожедуб, выдающийся советский летчик, трижды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он лично сбил 62 самолета противника. Этот день является официальной датой рождения аса - на самом же деле он родился 6 июля 1922 года.

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8 июня 1920 года родилась Елена Колесова, командир диверсионной группы партизанского отряда специального назначения, Герой Советского Союза (1944). Ее группа за четыре с небольшим месяца уничтожила мост, 4 вражеских эшелона, 3 автомашины, разгромила 6 гарнизонов противника. Погибла в бою. Звание Героя было присвоено посмертно.

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8 июня 1925 года родилась Барбара Буш, жена 41-го президента США, мать 43-го.

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8 июня 1925 года родился Гурий Марчук, математик, специалист в области вычислительной математики и математического моделирования, почетный директор Института вычислительной математики РАН, академик (1968), президент АН СССР (1986-91), лауреат Ленинской (1961) Государственных (СССР и РФ), Демидовской (2004) премий, Герой Социалистического Труда.

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8 июня 1926 года родился Олег Кошевой, комиссар подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне, Герой Советского Союза.

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Скорбные даты

По легенде, 8 июня 632 года скончался Магомет (Мухаммад), великий пророк, основатель ислама.

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8 июня 1879 года ушла из жизни Анна Керн, адресат лирики Александра Пушкина.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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