7 июня: Ватикан, Три толстяка и третье обретение главы Иоанна

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Православный календарь

Фото: Pravda.Ru День в истории 7 июня

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (первое и второе обретени было 9 марта). Во время волнений в Константинополе глава Иоанна Предтечи была унесена в город Емессу. В начале IX века голову перенесли в Команы, остерегаясь гонений. Когда было восстановлено иконопочитание, спрятанная голова святого вновь была обретена церковью. Это было третье обретенье (850).

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День священномученика Ферапонта, епископа Кипрского (IV век).

Народные традиции

Иванов день. Иван Предтеча. Иван Постный. Иван Медвяная роса. Медвяные росы. Ферапонт. Феапонт Рябинник. Рябинник.

В народе об этом дне говорят: "С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям". "От Ферапонтовой росы и трава ржавеет". Заблекнут на сухом дереве листья, говорили, что завелась медяная роса. Заболеет скотина — "верно напала на медяную росу".

И в то же время: "Сильная росана хороший урожай", "Большая роса к урожаю льна и конопли". Если к этому дню земля сырая, то будет урожай на хлеба, сухая — к неурожаю. "Поздний расцвет рябины — к долгой осени". "Хорошо цветет рябина — к урожаю льна". "Большой цвет на рябине — хороший налив овса". Если на рябине много цветов — будет хороший урожай хлеба.

7-12 июня возможны заморозки на почве. Зацветают липа, венгерская сирень. Посадка зеленых черенков кустарников на укоренение.

На Иванов день начало позднего посева яровых хлебов. Кое-где в Иванов день производится главная посадка капусты.

Именинники: Иван и Феапонт.

События

7 июня 1099 года участники первого крестового похода достигли стен Иерусалима и приступили к его осаде.

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7 июня 1654 года в Реймском соборе прошла коронация Людовика XIV.

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7 июня 1761 года. Одно из открытий великого русского ученого Михаила Ломоносова: во время проводимых опытов он обнаружил атмосферу планеты Венера.

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7 июня 1883 года состоялось освящение храма Христа Спасителя.

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7 июня 1901 года в Москве, в церкви Воздвиженья на Овражке, 41-летний Чехов венчался с одной из самых ярких звезд Художественного театра Ольгой Книппер.

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7 июня 1929 года в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан (официальное наименование — Святой Престол), расположенное на Ватиканском холме в Риме, занимающее площадь менее половины квадратного километра и возглавляемое папой Римским.

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7 июня 1930 года в Большом драматическом театре в Ленинграде состоялась премьера пьесы "Три толстяка" Юрия Олеши.

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7 июня 1950 года Советское правительство разослало всем заинтересованным сторонам свое заявление, в котором говорилось о непризнании никаких решений в отношении Антарктиды, принятых без участия СССР, напомнив о приоритете русских открытий в Антарктике. После экспедиции Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева русские интересы в Антарктике ограничивались лишь добычей китов, а первые полярные станции появились во второй половине 50-х годов. Ряд стран (Норвегия, Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Великобритания, Франция) стали претендовать на антарктические территории как свои владения. Все это вкупе с американским предложением об интернационализации Антарктики и послужило причиной советского заявления. Международный договор об использовании Антарктики только в мирных целях и свободе научных исследований на шестом континенте был заключен в 1959 году.

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7 июня 1990 года Патриархом Московским и всея Руси после смерти патриарха Пимена избран Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер, бывший митрополитом Ленинградским и Новгородским.

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Дни рождения

7 июня 1502 года в Болонье родился папа римский Григорий XIII, прославившийся внедрением календаря, по которому ныне живет большинство человечества.

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7 июня 1761 года родился Бо (Джордж Брайан) Браммел, английский денди, определивший все дальнейшее развитие мужской моды.

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Увлекательная история рисунка "горошек"

7 июня 1848 года родился Поль Гоген, французский живописец.

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7 июня 1872 года в Ярославле в семье приказчика родился знаменитый певец-тенор Леонид Собинов, одним из первых получивших звание народного артиста Республики.

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Орфей русской сцены

7 июня 1887 года родился Сидор Ковпак, партизанский руководитель, дважды Герой Советского Союза.

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7 июня 1897 года родился Кирилл Мерецков, маршал Советского Союза.

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7 июня 1933 года родился Аркадий Араканов, писатель-сатирик.

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7 июня 1942 года родился Муаммар Каддафи, ливийский лидер.

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7 июня 1952 года родилась Дарья (Агриппина Аркадьевна) Донцова, писательница, автор иронических детективов.

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Скорбные даты

7 июня 1929 года умер Алексей Бахрушин, меценат, создатель и руководитель театрального музея в Москве. В 1913 году безвозмездно передал свое собрание Петербургской АН, при советской власти был назначен председателем музейно-архивной части при Театральном отделе Наркомпроса РСФСР. В том же, 1918 году, по распоряжению ЛЕНИНА музею было присвоено имя основателя, а сам Бахрушин пожизненно назначен его директором.

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7 июня 1954 года скончался Алан Тьюринг, математик, без которого не было бы современных ЭВМ.

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