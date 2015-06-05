6 июня: День русского языка, СПИД и побег из Матросской тишины

8:00 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

6 июня

Пушкинский день России (День русского языка)

Фото: Pravda.Ru День в истории 6 июня

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Православный календарь

День памяти преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. Он подвизался (жил) 45 лет на столбе на Дивной горе близ Антиохии.

Народная традиция

День Симона. Симон. Симеон столпник. Столпник.

Цветут поздние сорта яблонь, вишни. В садах: подкармливают зольной водой лилии. Распикировка однолетних цветов.

Именинники: Иван, Маркиан, Мелетий, Никита, Семен, Серапион, Степан, Стефан, Федор и Христиан.

События

6 июня 1912 года на Аляске произошло знаменитое извержение вулкана Новарупта - самое крупное в XX веке. В течение 60 часов в атмосферу было выброшено 29 кубических километров вулканических пород. Звуковая волна после взрыва была слышна в Атланте и Сент-Луисе. Расположенный неподалеку остров Кодьяк был покрыт слоем пепла в 30 см, почти по всей Канаде пролились кислотные дожди. В 1915 году к месту извержения отправилась экспедиция, которая обнаружила безжизненное пространство, из глубин которого били вверх тысячи струй дыма, достигавшие высоты 100-300 м. Место это получило название "Долина десяти тысяч дымов". Ныне дымные струи практически исчезли, а во время подготовки лунной экспедиции долина использовалась американскими астронавтами для отработки процедуры посадки.

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6 июня 1922 года Совнарком СССР учредил Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) - отвечавшее за политику государства в отношении цензуры. Структура была ликвидирована лишь в годы перестройки.

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6 июня 1923 года принял первых заключенных "Соловецкий лагерь особого назначения" (СЛОН). В 1923 году заместитель председателя ГПУ Уншлихт обратился во ВЦИК с проектом об организации Соловецкого лагеря принудительных работ в целях осуществления необходимой изоляции наиболее опасного в социальном отношении элемента на территории СССР. На Соловках сформировалась и развилась система политических лагерей, вскоре распространившаяся на всю страну.

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История ГУЛАГа на Соловецких островах

6 июня 1944 года в Европе был открыт второй фронт: союзники (США и Великобритания) начали высадку в Нормандии.

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6 июня 1981 года были зарегистрированы первые больные СПИДом.

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6 июня 1995 года из следственного изолятора московской тюрьмы "Матросская тишина" сбежал подозреваемый в многочисленных заказных убийствах киллер Александр Солоник.

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6 июня 2003 года за особые заслуги перед Российской Федерацией ее гражданства удостоен скульптор Зураб Церетели.

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Дни рождения

6 июня 1799 года родился Александр Пушкин, великий русский поэт и прозаик.

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6 июня 1868 года родился Роберт Фолкон Скотт, знаменитый английский исследователь Антарктиды.

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6 июня 1872 года родилась Александра Федоровна (Алиса Виктория Эллен Луиза Беатриса Гессен-Дармштадская), российская императрица, супруга последнего царя — Николая II. Судьба ее закончилась трагически: в гражданскую войну царская семья в полном составе была расстреляна в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Ныне останки членов царской семьи перезахоронены в Петропавловском соборе, а Русская православная церковь в 2000 году канонизировала все императорскую семью — как царственных страстотерпцев.

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6 июня 1904 года родилась всенародно любимая актриса Татьяна Пельтцер.

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6 июня 1947 года родился Лев Рохлин, генерал, участник афганской и чеченской войн, председатель Комитета по обороне Госдумы России. Получив ряд боевых наград, пошел в политику и был избран в Госдуму. Попав в авиакатастрофу, оказался прикован к инвалидному креслу. Убит в 1998 году.

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6 июня 1947 года родился Бари Алибасов, музыкант, продюсер, наставник на-найцев.

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6 июня 1949 года родился Роберт Энглунд, американский киноактер, известный всем как Фредди Крюгер.

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6 июня 1969 года родился Владимир Лёвкин, бывший участник группы "На-На".

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Скорбные даты

6 июня 1671 года (по старому стилю) на Красной площади в Москве был казнен вождь народного бунта казак Степан Разин.

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6 июня 1870 года умер Фердинанд Врангель, известный мореплаватель.

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6 июня 1948 года умер Луи Жан Люмьер, французский изобретатель, один из всемирно известных братьев Люмьер — создателей кинематографа.

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6 июня 1995 года скончался Савелий Крамаров, легендарный советский комедийный киноактер. Все помнят его по "Неуловимым мстителям", "Большой перемене" и, конечно, "Джентльменам удачи". В 80-х годах эмигрировал в США.

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