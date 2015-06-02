3 июня: покорение крыши мира, Стар Трек и Шрапнель

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Православный календарь

День памяти святого равноапостольного царя Константина, именовавшегося Великим (337), и матери его царицы Елены (327). Константин и его мать много сделали для христианской церкви.

Фото: Pravda.Ru День в истории 3 июня

День благоверного князя Константина (1129) и чад его Михаила и Федора, Муромских чудотворцев.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери. Установлен в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.

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Народная традиция

Константин и Олена. Елена и Константин. Алена Льняница, Олена Длинные льны. Олена Леносевка. Алена Леносейка. Олены — ранние льны и поздние овсы. Оленин день. Леносейка. Ленницы. Льняницы. Длинные льны — Еленины косы.

Память о святых Елене и Константине связана в народе с сельским хозяйством, особенно со сроками посева льна, гречихи, овса (по старому стилю — 26 мая). Говорили: "Ярицу, лен, гречу, ячмень и позднюю пшеницу сей с Оленина дня". "Посеешь лен на Олену — будут длинные льны". Если кукушка закуковала — пора сеять лен. Заканчивают сев хлебов, сеют лен и коноплю. "Алене — льны, Константину — огурцы". "Оленин день — сади огурцы".

Отцветают сады. Цветут малина, шиповник, рябина. Пышно распускаются маргаритки. Цветут ромашки, фиалки, василек. Отцветают ландыши.

Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые.

На Тамбовщине — второй посев льна и поздней пшеницы; начало раннего сева гречихи и последний сев проса. Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой".

Именинники: Елена, Касьян, Константин, Михаил и Федор.

События

3 июня 1606 года из Углича в Москву были привезены останки царевича Дмитрия.

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3 июня 1875 года американский изобретатель Александр Белл вместе с помощником Томасом Уотсоном использовал две мембраны для управления электромагнитами, что позволило передать звуковые сигналы на расстояние. Но качество воспроизводимого сигнала не позволяло еще передать человеческую речь. В феврале следующего года он подал заявку, чтобы запатентовать изобретение, и в марте получил патент на свой аппарат. Его можно назвать первым телефоном, но потребовалось еще несколько лет (на создание микрофона, передатчика) прежде чем телефонная связь стала вполне удовлетворительной.

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3 июня 1937 года принц Эдуард, герцог Виндзорский, ранее отрекшийся от престола, во Франции женился на разведенной американке Уоллис Уорфилд Симпсон.

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3 июня 1950 года за три года до покорения Эвереста, состоялось первое восхождение на Аннапурну - один из самых сложных гималайских восмитысячников.

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3 июня 1969 года на телеканале NBC показана последняя серия культового сериала "Звездный путь" (Star Trek) Turnabout Intruder.

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Дни рождения

3 июня 1761 года родился Генри Шрапнель, английский изобретатель, придумавший артиллерийский снаряд с картечными пулями.

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3 июня 1876 года родился Николай Бурденко, нейрохирург, первый президент Академии медицинских наук СССР.

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3 июня 1906 года родился Сергей Герасимов, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий.

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3 июня 1925 года родился Анатолий Эфрос, театральный режиссер.

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3 июня 1964 года родился Алексей Серебряков, актер театра и кино ("Штрафбат", "Перегон").

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Скорбные даты

3 июня 1875 года умер Жорж Бизе, французский композитор.

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3 июня 1924 года скончался Франц Кафка, австрийский писатель. Умирая, писатель попросил своего друга Макса Брода уничтожить все свои неопубликованные произведения, включая романы "Процесс", "Замок" и "Америка". Если бы друг выполнил его просьбу, никто сегодня и не знал бы имени писателя.

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3 июня 2004 года умерла Суламифь Мессерер, балерина, педагог, балетмейстер.

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