31 мая: День блондинок и адвокатов, но без табака

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31 мая

Всемирный день без табака

Фото: Правда.Ру

День российской адвокатуры

Всемирный день блондинок

Православный календарь

День памяти мучеников Феодота Анкирского и других и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасинии, Матроны и Иулии (303). Святой Феодот и святые семь дев мученически скончались за свою веру. Феодот врачевал больных, помогал страждущим. Семь дев посвятили себя Богу. Все они достигли старческого возраста. За веру во Христа их истязали, а затем утопили. Но Феодор с христианами вытащили их из воды и предали погребению. За что Феодор и те, кто ему помогал, были казнены.

Народные традиции

Федот. Федот Овсяник. Федот Овсянник и семь дев льняниц. Семь дев.

Этот день связан в основном с посевом льна. "Семь дев сеют лен". "Если дубовый лист на семь дев развернулся, то земля принялась за свой род". "Сеют лен у семи Олен. "Придет Федот — последний дубовый листок развернет". "Пришел Федот — берется земля за свой род". "Коли на святого Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой". "Дуб одевается — скотина наедается".

Дуб перед ясенем лист пустит — к сухому лету.

Именинники: Александра, Андрей, Денис, Давид, Исакий, Ираклий, Клавдия, Камила, Матрена, Петр, Павел, Семен, Федот, Харитина, Христина, Фаина и Юлия.

События

31 мая 1223 года на реке Калке произошло первое сражение русских с монголо-татарами.

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31 мая 1786 года в Париже завершено "Дело об алмазном ожерелье". Интрига дела была достойна пера Александра Дюма. Авантюристка графиня де Ла Мотт организовала приобретение алмазного ожерелья стоимостью 1 600 000 ливров у парижских ювелиров Бёмера и Бассанжа. В качестве посредника она выбрала епископа Страсбурга кардинала де Роана, который стремился восстановить свое положение при французском дворе.

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31 мая 1886 года в Севастополе спущен на воду первый русский броненосец "Чесма".

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31 мая 1891 года состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали. Строительство началось с восточного участка от Владивостока до станции Графской (ныне Лазо).

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31 мая 1911 года на воду спущен "Титаник". За спуском корабля наблюдали более 100 000 человек. Об борт новорожденного не была разбита традиционная бутылка шампанского.

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31 мая 1918 года, благодаря Брестскому договору, Германия завладела Прибалтикой, Финляндией, Белоруссией, Украиной, Крымом, превратив их в свои сателлиты.

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31 мая 1921 года активисты рабочего движения Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти (два анархиста, эмигрировавшие в 1908 году в США из Италии) предстали перед судом по обвинению в убийстве фабричного кассира и его охранника.

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31 мая 1945 года Ставка Верховного Главнокомандования СССР издала директиву о необходимости изменить отношение советских военнослужащих к немецкому мирному населению.

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31 мая 1952 года открыт Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина.

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31 мая 1963 года. Вышедший в этот день на экраны фильм Леонида Гайдая "Деловые люди" состоял из трех новелл, поставленных по рассказам американского писателя О. Генри: "Дороги, которые мы выбираем", "Родственные души", "Вождь краснокожих".

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31 мая 1979 года достигла Северного полюса первая в истории лыжная экспедиция.

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Дни рождения

31 мая 1819 года в штате Нью-Йорк родился Уолт Уитмен, американский поэт и новатор свободного стиха.

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31 мая 1892 года родился Грегор Штрассер, ближайший соратник Гитлера, соперничавший с ним за лидерство в нацистской партии и по этой причине погибший.

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31 мая 1930 года родился выдающийся американский актер и режиссер Клинт Иствуд.

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31 мая 1933 года в Перми родился заслуженный артист России Георгий Бурков, запомнившийся зрителям по фильмам "Зигзаг удачи", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Ирония судьбы…" и другим.

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31 мая 1955 года в Москве в семье флотского офицера и учительницы иностранных языков родился рок- и поп-музыкант Владимир Кузьмин.

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31 мая 1973 года родилась Наташа Королева (Порывай), певица.

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31 мая 1976 года родился Колин Фаррелл, ирландский киноактер ("Война Харта", "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов").

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Скорбные даты

31 мая 1832 года скончался Эварист Галуа, французский математик.

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31 мая 2005 года умер Арчил Гомиашвили, грузинский актер ("12 стульев").

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