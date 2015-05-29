30 мая: Александр Невский, Центральный штаб партизан и комары-кусаки

Православный календарь

День апостола Андроника и святой Иунии (I век), его помощницы. Андроник и Иуния были родственниками. Они верили во Христа, проповедовали его учение. Скончались мирно.

Фото: Pravda.Ru День в истории 30 мая

Народные традиции

Вылет последних комаров-кусак. Средние сроки зацветания сливы. Окучивают ранний картофель, если не сделали раньше.

Именинники: Андрон, Евдокия, Елизар, Ефросинья, Степан и Стефан.

События

30 мая 1877 года Петр Чайковский начал работу над оперой "Евгений Онегин".

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"При его жизни подобное обвинение вообще не выдвигалось"

30 мая 1899 года в Германии впервые поступил в продажу аспирин.

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30 мая 1942 года при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения.

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Имант Судмалис — имя, которое пытаются забыть

Лики войны: хозяин украинского леса

30 мая 1982 года шестнадцатым членом НАТО стала Испания (первая страна со времени вступления ФРГ в 1955 году).

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30 мая 2003 года состоялся последний полет знаменитого "Конкорда" - европейского сверхзвукового самолета.

Мы писали в 2002-м: ЗАКАТ ЭПОХИ СВЕРХЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ. НАД АТЛАНТИКОЙ ЕДВА НЕ РАЗБИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН "КОНКОРД"

30 мая 2003 года в Северной Америке в прокат вышел полнометражный мультипликационный фильм "В поисках Немо" - драма из жизни рыб-клоунов. Отец-одиночка Марлин, потерявший все свое потомство и жену, воспитывает чудом выжившего единственного сына Немо. Всячески стараясь оберегать его от опасностей внешнего мира, Марлин все же вынужден оправить Немо в школу. Первый же день становится катастрофой: Немо похищают люди. Отец отправляется на поиски, сын строит планы побега, зрителя ждет счастливый финал, а создателям доброго фильма (режиссер Эндрю Стэнтон) достался "Оскар".

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Дни рождения

Согласно летописям, 30 мая 1220 года родился Александр Невский, легендарный русский князь, правнук Юрия Долгорукого и внук Всеволода Большое Гнездо. Александру Ярославичу довелось жить в самую мрачную эпоху русской истории: Русь переживала раздробленность, а к ее границам стягивались захватчики. К началу 1240 года сложилась мощная антирусская коалиция в составе Ливонии, Дании, Швеции и Ганзейского союза. Первыми летом напали шведы. 15 июля на берегах Невы, у места слияния с Ижорой, Александр разбил численно превосходящего противника, потеряв всего несколько десятков убитых. За эту победу его прозвали Невским. Позднее, в апреле 1242 г. на Русь напали рыцари-меченосцы. На льду Чудского озера произошло Ледовое побоище. Позднее, в 1245 году у Торопца князь разбил и главные силы литовцев. На западных рубежах Руси установилось относительное спокойствие. Впоследствии истинный защитник земли русской был причислен к Лику Святых.

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30 мая 1265 года родился Данте Алигьери, итальянский поэт и философ. (Это вторая предполагаемая дата его рождения.)

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30 мая 1846 года родился Карл Петер Фаберже, всемирно известный ювелир, из работ которого наиболее известны яйца с миниатюрами и инкрустациями.

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30 мая 1937 года родился Александр Демьяненко, легендарный советский киноактер. Сыграл много ролей, но наиболее известен своим Шуриком — из комедий Леонида Гайдая.

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Демьяненко сделал из Шурика легенду

Александр Демьяненко: до и после Шурика

Скорбные даты

30 мая 1431 года скончалась Жанна д'Арк, национальная героиня Франции. Сожжена на костре.

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30 мая 1778 года умер Вольтер (Мари Франсуа Аруэ), французский писатель и философ-просветитель.

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30 мая 1912 года умер Уилбер Райт, старший из братьев — пионеров воздухоплавания.

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30 мая 1934 года умер Хэйхатиро Того, японский адмирал, разгромивший русский флот в Цусимском сражении.

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30 мая 1960 года скончался Борис Пастернак, поэт, прозаик, нобелевский лауреат. Читали "Доктор Живаго"?

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"Доктор Живаго" и теперь живее всех живых

30 мая 1961 года умер Рафаэль Леонидас Трухильо, диктатор Доминиканской Республики.

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30 мая 1964 года умер Лео Сцилард, американский физик венгерского происхождения, один из создателей первого атомного реактора.

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