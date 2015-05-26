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Елена Тимошкина

27 мая: День библиотек, Цусимское сражение и акт с НАТО

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Общество » День в истории » Май

27 мая

Общероссийский день библиотек

День в истории 27 мая
Фото: Pravda.Ru
День в истории 27 мая

Православный календарь

День памяти Исидора Твердислова, Ростовского чудотворца, юродивого (1474). То, что говорил Исидор, всегда исполнялось, за что он и получил название Твердислов. Исидор исповедовал латинскую веру, но потом принял православие. Жил в Ростове в хижине, сложенной из хвороста, и без крыши, где переносил всякую непогоду и зной.

День памяти святого мученика Исидора (251). Святой мученик Иисидор вел трезвую, воздержанную, целомудренную жизнь. Он отказался принести жертву идолам. За что был подвергнут истязаниям и убит.

Народная традиция

День Исидора. Исидор. День Сидора Сивера. Сидор Огуречник. Сидоров день.

Считалось, что в этот день следует сажать огурцы.

День ясный — будет хороший урожай огурцов. "На Сидора сиверко (холод) — все лето такое и огурцов не будет". "На Сидора еще сиверко. Прошли Сидоры, прошли и сиверы". "На Сидора отойдут все сиверы". Ожидали в этот день прилет стрижей и касаток — предвестников тепла.

Посев льна. Позднее цветение одуванчиков.

Как кукушка закукует, так и сеять лен. До Сидоров заморозки бьют. На Сидора прилетают стрижи и ласточки — приносят тепло. Ранние ласточки — к счастливому году. Ласточка день начинает, а соловей кончает. Ласточки летают высоко — к ведру".

Именинники: Леонтий, Максим, Никита, Сидор и Серапион.

События

27 мая 1795 года в Петербурге была основана первая государственная общедоступная библиотека России — Императорская публичная библиотека.

В этот же день в 1995 году указом президента России был учрежден "Общероссийский день библиотек". Дата праздника была приурочена к 200-летию основания первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки (вот только привязка даты осуществлялась по новому стилю).

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27 мая 1905 года началось знаменитое Цусимское сражение. Японский флот под командованием адмирала Того разгромил русские Тихоокеанские эскадры вице-адмирала З. П. Рождественского.

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27 мая 1921 года Афганистан стал независимым государством.

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27 мая 1941 года всеобщими усилиями британского Королевского флота был успешно потоплен немецкий линкор "Бисмарк". Произошло это у берегов Франции и на борту корабля погибли 2300 человек. Гибель этого гигантского судна положила конец наступательной активности немецкого надводного флота, и немцы сконцентрировали усилия на подводной войне.

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27 мая 1958 года в прокат вышел фильм Александра Роу "Новые похождения Кота в сапогах". Главного сказочного персонажа сыграла актриса Марина Барабанова.

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27 мая 1964 года перед матчем на Кубок Европы между сборными СССР и Швеции, проходившем в московских Лужниках, редактор газеты "Франс футбол" Макс Юрбини вручил вратарю сборной СССР Льву Яшину "Золотой мяч" - награду лучшего футболиста Европы 1963 года. Сама же встреча закончилась со счетом 3:1 — советская команда вышла в финал состязаний.

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27 мая 1973 года СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав.

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27 мая 1994 года Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.

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27 мая 1997 года в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и НАТО.

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27 мая 1999 года Международный трибунал в Гааге выдвинул обвинение против президента Югославии Слободана Милошевича и четверых других высокопоставленных югославских деятелей в совершении преступлений против человечности.

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Дни рождения

27 мая 1922 года родился Кристофер Ли, легендарный английский киноактер. В Голливуде звезда специализируется на ролях злодеев: графа Дракулы, Распутина, маг Саруман во "Властелине колец", граф Дуку в "Звездных войнах". Также он приходится дальним родственником Яну Флемингу, снялся более, чем в 200 фильмах и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий актер (194 см), снимавшийся в главной роли.

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27 мая 1923 года родился Генри Киссинджер, известный американский политик, лауреат Нобелевской премии мира.

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Скорбные даты

27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин, швейцарский протестантский реформатор, основатель кальвинизма. Центральная доктрина этого направления христианства, из которой рационально следуют все остальные доктрины — суверенитет Бога, т. е. верховная власть Бога во всём.

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27 мая 1606 года умер Лжедмитрий I, самозванец, русский царь с 1605 года. Выдавал себя за сына Ивана Грозного, но был убит боярами.

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27 мая 1840 года скончался Никколо Паганини, легендарный итальянский скрипач и композитор.

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27 мая 1910 года умер Роберт Кох, всемирно известный немецкий микробиолог, открывший возбудителей туберкулеза и холеры. Нобелевский лауреат.

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27 мая 1952 года умер Евгений Шиловский, генерал-лейтенант. Второй муж Елены Сергеевны Булгаковой, женившийся потом на дочери писателя Алексея Толстого, стал прототипом одного из героев романа "Хождение по мукам" — Рощина.

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27 мая 2002 года умер Виталий Соломин, выдающийся актер театра и кино, народный артист России.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы североатлантический альянс
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