21 мая: Тихоокеанский флот, полярник и военный переводчик

7:01 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

21 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Фото: Pravda.Ru День в истории 21 мая

День полярника

День Тихоокеанского флота РФ

День военного переводчика в РФ

День инвентаризатора в РФ

День защиты от безработицы

Православный календарь

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В этот день отмечается ежегодное исхождение на месте его погребения тончайшего розового праха, который собирали верующие для исцеления от различных болезней. Святой апостол Иоанн в своих писаниях утверждал, что Бог в своем существе есть любовь (смотри день кончины 9 октября).

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День памяти преподобного Арсения Великого (450 год).

Народная традиция

Иванов день Иван. Богослов. Иоанн Богослов. Иван Градобой. Иван Пшеничник. Иван Долгий. Пшеничник. Арсений Пшеничник.

"На Ивана Богослова паши пашню, сей пшеницу". На Арсеньев день — засевай пшеницу". "Пшеницу сей, когда черемуха зацветет". "Не сей пшеницу раньше дубового листа", т. е. его появления.

День с дождями — гриб пойдет полками. В этот день пекли пироги для угощения странников и нищих.

Лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.

Именинники: Арсений, Иван.

События

21 мая 1731 года для охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями, создана Сибирская военная флотилия с главной базой в Охотске.

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21 мая 1804 года в Париже открыто кладбище Пер-Лашез.

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21 мая 1823 года в Кишиневе Александр Пушкин начал работу над первой главой романа в стихах "Евгений Онегин". Из письма Петру Вяземскому: "Что касается до моих занятий, то я пишу теперь не роман, а роман в стихах — дьявольская разница". А Александру Тургеневу Пушкин писал: "… А я на досуге пишу новую поэму, где захлебываюсь желчью".

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21 мая 1864 года в Москве был открыт первый в России зоологический сад.

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21 мая 1937 года начала работу первая советская дрейфующая станция "Северный полюс-1" во главе с Иваном Папаниным.

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21 мая 1944 года в день, когда ее дочери Карин исполнилось 10 лет, Астрид Линдгрен подарила ей рукопись историй про Пеппи Длинныйчулок.

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Астрид Длинныйчулок, или Сказка, похожая на жизнь

21 мая 1956 года США впервые взорвали сброшенную с самолета водородную бомбу над атоллом Бикини.

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21 мая 1968 года пропала американская атомная подводная лодка "Скорпион" с 99 членами экипажа на борту. Обломки лодки были обнаружены позже в 400 милях к юго-западу от Азорских островов.

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Звучала ли команда "Пли!" в отсеках "холодной войны"?

21 мая 1977 года завершены съемки фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня".

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21 мая 1979 года Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.

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21 мая 1980 года, 35 лет назад, на экраны США вышел фильм "Империя наносит ответный удар".

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21 мая 1991 года Алла Пугачева стала бабушкой. В Лондоне у Кристины Орбакайте родился сын Никита.

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21 мая 2000 года, 15 лет назад, Золотую пальмовую ветвь 53-го Каннского кинофестиваля получил фильм датского режиссера Ларса фон Триера "Танцующая в темноте".

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Дни рождения

По легенде, 21 мая 427 года до нашей эры родился Платон, легендарный античный философ.

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21 мая 1265 года родился Данте Алигьери, знаменитый итальянский поэт, автор "Божественной комедии".

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21 мая 1921 года родился Андрей Сахаров, физик, отец советской водородной бомбы и знаменитый правозащитник. Действительный член Академии наук СССР, Лауреат Сталинской, Ленинской премий и кавалер первой Звезды Героя Социалистического Труда (всего получал ее трижды). В 1980 году лишен всех советских наград и сослан в Горький, откуда возвращен лишь в 1986 году.

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21 мая 1924 года родился Борис Васильев, знаменитый писатель. Читали "А зори здесь тихие..."?

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21 мая 1937 года родилась Софико Чиаурели, знаменитая грузинская актриса театра и кино.

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21 мая 1949 года родилась Любовь Полищук, известная театральная и киноактриса.

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Скорбные даты

21 мая 1506 года скончался Христофор Колумб, легендарный мореплаватель, открыватель нового континента — Америки.

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21 мая 1810 года, 205 лет назад, умер Шарль Женевьев Луи Огюст Андре Тимоте Д'Эон де Бомон, авантюрист, легендарная личность, который большую часть своей сознательной жизни провел в женском обличье.

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21 мая 1957 года окончил свой жизненный путь Александр Вертинский.

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