20 мая: День Волги и метрологии

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20 мая

Всемирный день метрологии

Фото: Pravda.Ru День в истории 20 мая

День Волги

Православный календарь

День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского (VI век).

День памяти преподобного Нила Сорского (1508). Нил почитается первым начальником скитского монашеского жития в России.

Народная традиция

Иван Бражник.

Поздний срок цветения вяза. Еще можно посеять семена моркови для длительного хранения.

Именинники: Акакий, Антон, Давид, Зинон, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Сидор, Степан, Стефан и Фадей.

События

20 мая 1521 года 30-летний Игнатий Лойола был тяжело ранен ядром при обороне крепости Памплона от французов. На избранной им карьере военного был поставлен крест.

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20 мая 1887 года в ограде Шлиссельбургской крепости были повешены народовольцы Генералов, Андреюшкин, Осипанов, Шевырев и старший брат Ленина Александр Ульянов.

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20 мая 1956 года - премьера в США фильма 27-летнего Стэнли Кубрика "Убийство", шумных восторгов не вызвавшая, но закрепившая за режиссером репутацию одного из самых многообещающих мастеров.

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20 мая 1965 года открыт крупнейший в СССР аэропорт "Домодедово".

Мы писали об аэропорте в 2012 году: "Домодедово". Один против всех

20 мая 2009 года — премьера на Каннском кинофестивале фильма Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

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Дни рождения

20 мая 1799 года родился Оноре де Бальзак, французский писатель.

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20 мая 1916 года родился Алексей Маресьев, легендарный летчик, Герой Советского Союза.

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Маресьев смущался своей славы

20 мая 1936 года родился Николай Юшкин, директор Института геологии Коми НЦ УрО РАН, вице-президент Международной минералогической ассоциации, академик РАН (1991).

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20 мая 1944 года родился лучший в истории английской музыки исполнитель соула Джо Кокер.

Мы писали в 2008 году: Сэр Джо Кокер в Москве

20 мая 1946 года родилась Шер (Шерилиг Саркасян Лапьер), американская певица, актриса.

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Шер: мой бывший муж горит в аду

Вечно юная Шер

20 мая 1948 года родился Михаил Веллер, писатель.

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20 мая 1956 года родился Григорий Чхартишвили, писатель, литературовед, переводчик. Бывший заместитель главного редактора журнала "Иностранная литература" снискал широкую известность на ниве беллетристики, написав серию романов о сыщике Эрасте Фандорине под псевдонимом Б. Акунин. Потом стал Борисом Акуниным, соответственно выросло число героев, романов и их объем, но вот пошло ли это на пользу? По крайней мере, действие в романах стало явно не совпадать с описываемой эпохой. А в 2005 году автор решил добиться успеха сразу во всех жанрах, превратив вдохновение в ремесло. Потому, как ни печально, на акунинские книжки больше внимания не обращаешь. Разве только, если кто совершает "контрольную прогулку".

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20 мая 1967 года родился Гоша (Юрий) Куценко, актер театра и кино.

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Скорбные даты

20 мая 2000 года умер Евгений Хрунов, летчик-космонавт из первого отряда космонавтов, Герой Советского Союза.

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20 мая 2007 года ушла из жизни Валентина Леонтьева, диктор телевидения, ведущая программ "Спокойной ночи, малыши", "В гостях у сказки", "От всей души", народная артистка СССР. И малыши, и взрослые, сами выросшие на ее передачах, звали ее просто — тетя Валя.

Мы писали ранее:

Сегодня легенде советского телевидения Валентине Леонтьевой исполнилось бы 85 лет

Став родной для всех детей, она потеряла сына

20 мая 2009 года умер Олег Янковский, актер театра и кино, последний народный артист СССР.

Мы писали в 2009 году: Олег Янковский, каким мы его запомним