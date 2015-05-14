15 мая: Борис и Глеб, свадьба Марии Антуанетты и Микки-Маус

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15 мая

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День памяти князей Бориса и Глеба. Перенесение мощей святых благословенных князей российских Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида. Их мощи были перенесены в 1115 году в городе Киеве во вновь построенную церковь по указанию Владимира Мономаха. Борис и Глеб — младшие сыновья князя Владимира I — были вероломно убиты по приказу князя Святополка Окаянного, их старшего брата, пасынка князя Владимира.

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День памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца (1656, и день кончины Святейшего Патриарха Сергия (1944).

Народная традиция

День Бориса и Глеба. Борис и Глеб. Борис и Глеб Сеятели. Борисов день. Роман и Давид. Соловьиный день. День Афанасия. Соловьиный праздник. Соловятник. День кукушек. Афанасия Теплого — барыш день. Посевная.

Борис и Глеб почитаются на Руси как пример самопожертвования, братолюбия, незлобия и следования Христу. В народе говорят: "Борис и Глеб сеют хлеб". С этого дня начинает петь соловей. "Соловей запел — вода на убыль пошла". Соловей запел — к дружной весне — можно начинать посевную". "Не отсеялся до Афанаса — не поешь хлеба до Спаса" (14 августа).

Барыш день. Принято было праздновать этот день, чтобы весь год получать от продажи барыш. "Святого Бориса — сам боронися" (так как барышники плутуют).

Могут быть еще заморозки в воздухе и поздний сход снежного покрова.

Высадка кустарников. 15-20 мая — высадка рассады огурцов в теплицы. Если высаживать прямо в грунт, то обязательно с укрытием. Также высаживают кабачки, белокочанную, цветную капусту.

Готовы к употреблению ревень, спаржа, щавель, салат, редис, лук-порей. Если было покрыто пленкой и посеяно осенью или посеяно в теплице (до высадки рассады), то зелень можно получить раньше.

"Соловей поет всю ночь — будет солнечный день. Если соловья услышишь раньше кукушки, счастливо проведешь лето. Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на садовину (Воронежская область). Кто при первом соловье скинет рубаху, того блохи не будут кусать.

Кто ленив с сохой, тому весь год плохой. Лучше голодай, а добрым семенем засевай. Не земля плоха, а сеятель плох. Обычно перед посевом произносили краткую молитву, а во время самого посева молчали.

Торговцы стараются что-нибудь выгодно продать, чтобы весь год торговать с барышом".

Именинники: Афанасий, Борис, Давид, Глеб, Зоя, Кириак, Михаил, Роман и Федул.

События

15 мая 1115 года на Руси учреждается первый православный праздник — День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

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15 мая 1770 года - свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI.

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15 мая 1867 года в России утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года — Российское общество Красного Креста.

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15 мая 1928 года на экране впервые появился знаменитый Микки-Маус - в диснеевском мультфильме Plane Crazy, но тогда он еще был безголосым и выглядел несколько иначе, чем сейчас.

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15 мая 1930 года 25-летняя Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой, когда она приступила к своим обязанностям на рейсе авиакомпании Boeing Air Transport (будущей United Airlines) между Сан-Франциско и административным центром штата Вайоминг Шайенном.

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15 мая 1932 года декретом правительства объявлена "безбожная пятилетка", по которой к 1 мая 1937 "имя бога должно быть забыто на территории страны". Документ подписал И. В. Сталин.

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15 мая 1939 года на даче в Переделкине арестован писатель Исаак Бабель.

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15 мая 1941 года по плану "Барбаросса" должно было начаться нападение гитлеровской Германии на СССР. Перенос на шесть недель был вызван сопротивлением, которое фашисты встретили в Югославии и Греции.

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15 мая 1948 года началась первая арабо-израильская война.

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Израильская война — без победы и без конца

15 мая 1957 года Великобритания осуществила испытание своей первой водородной бомбы.

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15 мая 1987 года в 21 час 30 минут с космодрома Байконур осуществлен первый запуск новой ракеты-носителя "Энергия", способной выводить на орбиту более 100 тонн полезного груза.

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15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана.

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15 мая 1989 года — начало визита М. С. Горбачева в Китай. Впервые за 30 лет состоялась советско-китайская встреча на высшем уровне.

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15 мая 1999 года попытка отстранения президента РФ Б. Н. Ельцина от власти путем импичмента провалилась. Ни по одному из пунктов обвинения Госдуме не удалось собрать нужного количества голосов.

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Дни рождения

15 мая 1891 года родился Михаил Булгаков, дипломированный врач, актер, театровед, газетный репортер и фельетонист. Один из самых ярких писателей ХХ столетия, автор "Мастера и Маргариты".

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Истории любви: муза Булгакова

15 мая 1925 года родилась Людмила Касаткина, известная актриса, народная артистка СССР. Смотрели "Укротительницу тигров"?

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Людмила Касаткина. Судьба актрисы

15 мая 1926 года родился Владимир Трошин, знаменитый певец, народный артист России. Это именно он пел, что "работает волшебником", а также про "подмосковные вечера".

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15 мая 1930 года родился Юрий Израэль, метеоролог, академик РАН (1994).

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15 мая 1937 года родилась Мадлен Олбрайт (Мария Яна Корбелова), бывший госсекретарь США, вошедшая в историю не только как первая женщина-госсекретарь, но и как один из главных инициаторов последней в XX веке войны в Европе.

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15 мая 1940 года родилась Светлана Светличная, киноактриса ("Герой нашего времени", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны").

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Скорбные даты

15 мая 1157 года скончался Юрий Долгорукий, князь суздальский и великий князь киевский, сын Владимира Мономаха. Отравлен на пиру у киевского боярина Петрилы.

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15 мая 1935 года скончался Казимир Малевич, легендарный художник-абстракционист.

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15 мая 1944 года умер Сергий (Иван Николаевич Страгородский), патриарх Московский и всея Руси.

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15 мая 2002 года ушла из жизни Татьяна Окуневская, актриса театра и кино ("Пышка", "Александр Пархоменко", "Граница. Таежный роман").

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15 мая 2005 года умерла Наталья Гундарева, знаменитая актриса театра и кино, народная артистка России.

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