12 мая: 9 мучеников, победы Хемингуэйя и задержание Власова

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Православный календарь

День памяти девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия, Филимона (286-299).

Фото: Правда.Ру

Народная традиция

9 мучеников.

Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. Их имена знахари нашептывали над больными, чтобы исцелили от "девяти недуг, от девяти напастий: чтобы его не ломало, не томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вязало, не слепило, с ног не валило и в мать-сыру землю не сводило. Слово мое крепко — крепче железа. Ржа ест железо, а мое слово и ржа не ест. Заперто мое слово на семьдесят семь замков, замки запечатаны, ключи в океан-море брошены, кит-рыбой проглочены. Аминь!" День считался днем целений.

Разворачивает почки поздняя черемуха (ранняя начинает цвести в апреле). Распускаются красный клевер, последние душистые фиалки, ландыши.

Именинники: Артем, Иван, Федот, Филимон.

События

12 мая 1613 года в Московский Кремль торжественно въехал новоизбранный царь Михаил Федорович, первый Романов на русском престоле.

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12 мая 1703 года во время Северной войны 20-тысячная русская армия под командованием сподвижника Петра I фельдмаршала Бориса Шереметева захватила в устье Невы шведскую крепость Ниеншанц.

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12 мая 1734 года императрицей Анной Иоанновной подписана резолюция о построении города при устье реки Ори. Оренбург первоначально и возникнет, где река Орь впадает в Яик (совр. Урал), но в 1743 году обоснуется на своем нынешнем месте.

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12 мая 1813 года из прусского городка Бунцлау в Петербург отправился печальный кортеж с телом Михаила Илларионовича Кутузова.

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12 мая 1871 года князь Бисмарк назначен канцлером Германской империи. На этом посту он пробудет 20 лет.

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12 мая 1926 года маршал Юзеф Пилсудский совершил военный переворот в Польше, установив "санационный" режим.

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Проклятие рода Пилсудских

12 мая 1945 года генерал Власов, которого несколько дней допрашивали американцы, вновь оказался у русских. Широкое хождение получила явно сочиненная легенда о его задержании: якобы почти двухметрового генерала завернули в ковер и пытались провезти мимо советских постов. Власов, не скрываясь, ехал в джипе с американцами и был опознан одним из советских солдат. Американский офицер не решился заступиться за генерала, и на следующий день Власова транспортным самолетом отправили в Москву. Два интересных факта: еще в начале 1945 года немцами было приказано Власову вылететь в Испанию, где он был бы в полной безопасности, но генерал отказался. Второе, при задержании Власов предъявил удостоверение командующего 2-й Ударной армией, подписанное Сталиным, и партийный билет, который всю войну хранил в нагрудном кармане френча. Похоже, что об истинной роли Власова во время войны нам еще ничего не известно.

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Кем был генерал Власов

12 мая 1950 года Эрнест Хемингуэй в журнале The New Yorker подвел итоги своих литературных боев: "Я начал очень спокойно и побил Тургенева. Упорно тренируясь, я сумел победить Мопассана. Дважды я бился вничью со Стендалем, и, думаю, в последний раз был лучше его. Но никто не заставит меня выйти на ринг с Толстым, если я только не сойду с ума".

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Секретные материалы Хемингуэя

12 мая 1959 года Элизабет Тейлор в четвертый раз вышла замуж. И все же через неполные пять лет она рассталась с Эдди Фишером.

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12 мая 1971 года в Сен-Тропе Мик Джаггер женился на Бианке Перес Морена де Масияс.

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12 мая 1994 года на основании подписанного 5 мая 1994 года в Бишкеке при посредничестве России и Киргизии под эгидой Межпарламентской Ассамблеи СНГ главами парламентов Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха протокола достигнуто соглашение об установлении перемирия в зоне карабахского конфликта. С той поры на ереванском заводе "Арарат" стоит "бочка мира" с коньяком. Ее раскупорят, когда проблема Нагорного Карабаха перестанет существовать.

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12 мая 1999 года президент России Б. Н. Ельцин отправил в отставку премьера Е. М. Примакова. Смена премьеров и министров стала восприниматься явлением столь же естественным и закономерным, как и череда времен года.

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Дни рождения

12 мая 1820 года родилась английская медсестра Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны 1853-56 годов она была организатором и руководителем отряда санитарок. Создала систему подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании. В 1912 году Международным комитетом Красного Креста была учреждена медаль имени Найтингейл. В честь нее 12 мая отмечается как Всемирный день медицинских сестер. Каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл - высшую награду для медицинских сестер.

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12 мая 1907 года родилась Кэтрин Хепберн, американская киноактриса.

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12 мая 1918 года родился Юлиус Розенберг, первое гражданское лицо в США (наряду с супругой), приговоренное к смертной казни за шпионаж.

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12 мая 1933 года родился Андрей Вознесенский, поэт.

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12 мая 1983 года родилась Алина Кабаева, олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира.

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Скорбные даты

12 мая 1935 года ушел из жизни Юзеф Пилсудский, польский маршал и глава государства.

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