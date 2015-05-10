День памяти святого Иасона и Сосипатра (I век). Апостол Иасон за евангельскую проповедь и подвижничество был заключен в тюрьму вместе с апостолом Сосипатром. Затем их бросили в котел с кипящей смолой, но мученики остались невредимы.
День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского (1182). Его статьи напечатаны в 1821 г. В книге под названием "Памяти российской словесности XIII века".
День мучеников Дады и Максима (286). Святой мучен. Максим не захотел приносить жертвы языческим богам и был казнен.
День мученика Евсевия (63).
День Ясона и Максима-Березосока. Евсей и Максим.
В народе говорят: "На Ясоне ветер тепляк — здоровяк". "Теплый (южный) ветер на Иассона приносит здоровье". "Пришел Евсей — овсы отсей". "Овес не князь, любит грязь".
День Ясона и Максима-Березосока. Название связано с началом сбора березового сока. Святых этих считают целителями от лихорадки, поэтому больных поят березовым соком. Наблюдают за погодой: если ночь будет теплая и звездная — это к урожаю; ясный восход солнца — к ведренному лету.
Теплый (южный) ветер в этот день приносит здоровье.
Начинает колоситься озимая рожь. Зацветает примула. Ягодники опрыскивают 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с мылом от мучнистой росы.
Именинники: Виталий, Евсей, Евфрасий, Зинон, Кирилл и Максим.
11 мая 1709 года шведская армия блестящего полководца короля Карла XII осадила Полтаву.
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11 мая 1900 года на петербургском заводе "Новое адмиралтейство" был спущен на воду будущий символ революции крейсер "Аврора".
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Скандальные тайны крейсера революции
11 мая 1939 года — нападение Японии на Монголию у реки Халхин-Гол. Советско-монгольские войска вели бои с захватчиками до конца лета, пока под командованием комкора Г. К. Жукова не разгромили их.
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11 мая 1945 года президент США Гарри Трумэн внезапно распорядился прекратить поставки СССР по ленд-лизу. Резкая смена новым президентом США прежнего курса президента Рузвельта на продолжение сотрудничества с СССР и в мирное время вызвала соответствующую реакцию и со стороны Сталина. Так как под угрозой оказались работа конференции в Сан-Франциско, разрабатывавшей Устав ООН, послевоенная встреча "большой тройки" и завершение войны с Японией в Москву через две недели был отправлен личный представитель президента США Гарри Гопкинс, который постарался убедить советское руководство в неизменности позиции США.
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11 мая 1963 года оглашен приговор бывшему полковнику ГРУ Олегу Пеньковскому.
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Дни рождения
11 мая 1720 года родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен.
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Правдивый рассказ о бароне Мюнхгаузене
11 мая 1864 года родилась Этель Лилиан Войнич, английская писательница ("Овод").
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11 мая 1904 года родился Сальвадор Дали, испанский художник.
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11 мая 1920 года родился Леонид Осипенко, контр-адмирал, командир первой советской атомной подводной лодки "К-3", Герой Советского Союза.
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11 мая 1932 года родился Марио Валентино, итальянский кутюрье, второй представитель династии.
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11 мая 1940 года родилась Жанна Прохоренко, киноактриса ("Баллада о солдате", "А если это любовь?", "Калина красная", "Приезжая").
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11 мая 1849 года умерла Жюли Рекамье, жена парижского банкира, салон которой был модным политическим и литературным центром в начале XIX века.
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11 мая 1939 года погибла Полина Осипенко, летчица, Герой Советского Союза.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.