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Елена Тимошкина

11 мая: Крейсер "Аврора", конец ленд-лизу и юбилей Мюнхгаузена

4:56
Общество » День в истории » Май

Православный календарь

День памяти святого Иасона и Сосипатра (I век). Апостол Иасон за евангельскую проповедь и подвижничество был заключен в тюрьму вместе с апостолом Сосипатром. Затем их бросили в котел с кипящей смолой, но мученики остались невредимы.

11 мая: Крейсер "Аврора", конец ленд-лизу и юбилей Мюнхгаузена
Фото: Правда.Ру

День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского (1182). Его статьи напечатаны в 1821 г. В книге под названием "Памяти российской словесности XIII века".

День мучеников Дады и Максима (286). Святой мучен. Максим не захотел приносить жертвы языческим богам и был казнен.

День мученика Евсевия (63).

Народная традиция

День Ясона и Максима-Березосока. Евсей и Максим.

В народе говорят: "На Ясоне ветер тепляк — здоровяк". "Теплый (южный) ветер на Иассона приносит здоровье". "Пришел Евсей — овсы отсей". "Овес не князь, любит грязь".

День Ясона и Максима-Березосока. Название связано с началом сбора березового сока. Святых этих считают целителями от лихорадки, поэтому больных поят березовым соком. Наблюдают за погодой: если ночь будет теплая и звездная — это к урожаю; ясный восход солнца — к ведренному лету.

Теплый (южный) ветер в этот день приносит здоровье.

Начинает колоситься озимая рожь. Зацветает примула. Ягодники опрыскивают 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с мылом от мучнистой росы.

Именинники: Виталий, Евсей, Евфрасий, Зинон, Кирилл и Максим.

События

11 мая 1709 года шведская армия блестящего полководца короля Карла XII осадила Полтаву.

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11 мая 1900 года на петербургском заводе "Новое адмиралтейство" был спущен на воду будущий символ революции крейсер "Аврора".

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Скандальные тайны крейсера революции

11 мая 1939 года — нападение Японии на Монголию у реки Халхин-Гол. Советско-монгольские войска вели бои с захватчиками до конца лета, пока под командованием комкора Г. К. Жукова не разгромили их.

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11 мая 1945 года президент США Гарри Трумэн внезапно распорядился прекратить поставки СССР по ленд-лизу. Резкая смена новым президентом США прежнего курса президента Рузвельта на продолжение сотрудничества с СССР и в мирное время вызвала соответствующую реакцию и со стороны Сталина. Так как под угрозой оказались работа конференции в Сан-Франциско, разрабатывавшей Устав ООН, послевоенная встреча "большой тройки" и завершение войны с Японией в Москву через две недели был отправлен личный представитель президента США Гарри Гопкинс, который постарался убедить советское руководство в неизменности позиции США.

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11 мая 1963 года оглашен приговор бывшему полковнику ГРУ Олегу Пеньковскому.

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Дни рождения

11 мая 1720 года родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен.

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11 мая 1864 года родилась Этель Лилиан Войнич, английская писательница ("Овод").

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11 мая 1904 года родился Сальвадор Дали, испанский художник.

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11 мая 1920 года родился Леонид Осипенко, контр-адмирал, командир первой советской атомной подводной лодки "К-3", Герой Советского Союза.

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11 мая 1932 года родился Марио Валентино, итальянский кутюрье, второй представитель династии.

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11 мая 1940 года родилась Жанна Прохоренко, киноактриса ("Баллада о солдате", "А если это любовь?", "Калина красная", "Приезжая").

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Скорбные даты

11 мая 1849 года умерла Жюли Рекамье, жена парижского банкира, салон которой был модным политическим и литературным центром в начале XIX века.

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11 мая 1939 года погибла Полина Осипенко, летчица, Герой Советского Союза.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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