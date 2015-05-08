9 мая: День Победы и День поминовения воинов

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9 мая

День Победы

Фото: Pravda.Ru День в истории 9 мая

Православный календарь

День святого мученика Василия, епископа Амасийского (322).

День святого Стефана Пермского, епископа Великопермского, просветителя (1396). Создал первую азбуку народов пермской земли. До сих пор филологи пользуются его трудами.

Народная традиция

Цветение черемухи (раннее — 4 мая). Похолодание. Посев ранних яровых. Зеленение садового жасмина. Зацветает черная смородина.

Если лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.

Именинники: Аникей, Василий, Глафира, Степан и Стефан.

События

9 мая 1502 года Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех судов с экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.

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9 мая 1712 года основан Тульский оружейный завод.

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9 мая 1812 года Наполеон покинул Париж, чтобы возглавить "Великую армию", готовившуюся к вторжению в Россию.

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9 мая 1913 года в Париже состоялась премьера немого фильма в трех частях "Фантомас", поставленного Луи Фёйаро, ведущим кинорежиссером того периода, по нашумевшему роману Пьера Сувестра и Марселя Аллэна.

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9 мая 1913 года — венчание Михаила Булгаков и Татьяны Лаппа.

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9 мая 1936 года итальянский диктатор Бенито Муссолини на площади Венеции в Риме перед толпой в 400 тысяч человек объявил о захвате Италией Эфиопии и о возрождении через 15 столетий второй Римской империи.

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9 мая 1945 года, 70 лет назад, — День Победы в Великой Отечественной войне. С 9 мая 1965 года празднование Дня Победы обрело масштабы национального праздника. Впервые после 1945 года в честь Победы на Красной площади был проведен ставший традиционным военный парад. С этого же дня идет традиция минуты молчания в память павших.

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9 мая 1956 года Федеративная Республика Германия принята в НАТО.

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9 мая 1960 года, спустя два дня после того, как Н. С. Хрущев заявил, что пилот сбитого 1 мая самолета-шпиона У-2 Пауэрс жив и дает показания о цели своего полета, США объявили о прекращении разведывательных полетов над территорией СССР.

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9 мая 1962 года Федерико Феллини приступил к съемкам своего знаменитого фильма "Восемь с половиной".

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9 мая 1962 года — премьера фильма Андрея Тарковского "Иван" в московском кинотеатре "Центральный". В картине снялись Николай Бурляев, Валентин Зубков, Евгений Жариков, Валентина Малявина, первая жена режиссера Ирма Рауш.

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9 мая 1970 года, 45 лет назад, по улицам Вашингтона прошла стотысячная демонстрация протеста против продолжения войны во Вьетнаме.

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9 мая 1974 года в Палате представителей Конгресса США начались слушания о применении процедуры импичмента президента Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом.

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9 мая 1987 года американский киноактер Том Круз женился на киноактрисе Мими Роджерс. Через три года он разведется с Мими и женится на другой актрисе — Николь Кидман.

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9 мая 1995 года, 20 лет назад, решением Архиерейского собора Русской православной церкви с этого года 9 Мая отмечается как День поминовения воинов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

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Дни рождения

9 мая 1873 года родился Говард Картер, английский археолог, открывший в 1922 году гробницу Тутанхамона.

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9 мая 1877 года в Керчи родился русский хирург и духовный писатель, епископ Русской Православной Церкви Валентин Войно-Ясенецкий (в духовном сане — архиепископ Лука).

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9 мая 1921 года родилась София Шолль, студентка Мюнхенского университета, член подпольной антинацистской группы "Белая роза". 18 февраля 1943 года она была арестована вместе с братом Гансом за распространение листовок, а вслед за ними и другие члены "Белой розы". Через 4 дня сестру с братом и их друга Кристофа ПРОБСТА признали виновными в государственной измене и приговорили к смертной казни. В тот же день из казнили на гильотине.

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9 мая 1924 года родился Булат Окуджава, поэт.

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9 мая 1967 года родился Федор Бондарчук, клипмейкер, киноактер, а теперь и кинорежиссер.

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Скорбные даты

9 мая 2004 года погиб Ахмад Кадыров.

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