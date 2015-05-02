3 мая: Дни рождения словаря Даля, российского Красного Креста и Ольги Бергольц

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3 мая

Всемирный день свободы печати

Фото: Правда.Ру

Всемирный день Солнца

Православный календарь

День памяти Феодора Трихины. Феодор был строгим постником, носил власяницу, за что был прозван Трихиною, т. е. "Власяничный". Творил много чудес и исцелений (IV век).

День памяти святого Григория (593) и Анастасия Синаита (599).

День кончины светлейшего Патриарха Пимена (1990).

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Народная традиция

День Федора. Феодор. Федор Власяничник. День Анастасия. Окликание предков.

Преподобный Федор носил только власяницу, изнуряя свое тело. "На Федора покойники тоскуют по земле". В этот день положено посещать кладбища. При посещении предков, родных их окликали с причитаниями, поэтому и день назван окликание.

Ломаются почки у тополя.

3-18 мая зацветает облепиха. Кусты облепихи обряжаются в зеленые цветочки — это женские особи, мужские побеги выгоняют мелкие цветущие коричневатые колоски (как шишечки). Одного мужского растения вполне достаточно для 8-9 женских. Раннее цветение яблони.

3-20 мая — последние сроки посева семян на рассаду огурцов, тыквы, фасоли; при теплой погоде и прогретой почве можно и в грунт, но с обязательным укрытием, так как до 10 июня еще возможны заморозки.

Именинники: Александр, Анастасий, Гаврила, Григорий и Федор.

События

Согласно летописям, 3 мая 1101 года князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в который вскоре была внесена икона Смоленской Божией Матери.

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3 мая 1862 года Владимир Даль представил в Обществе русской словесности главный труд своей жизни — Толковый словарь русского языка.

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3 мая 1867 года в России основано Общество Красного Креста.

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3 мая 1919 года дом Чехова в Ялте был объявлен национальным достоянием, а сестра писателя Мария Павловна — его пожизненной хранительницей.

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3 мая 1963 года в Москве начался судебный процесс над "шпионом века" Олегом Пеньковским и его связником Гревиллом Винном.

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3 мая 1971 года Эрих Хонеккер сменил Вальтера Ульбрихта на посту председателя Социалистической единой партии Германии.

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3 мая 1983 года на экраны вышел фильм Семёна Арановича "Торпедоносцы" по мотивам военных рассказов Юрия Германа. Место действия — Заполярье. Время — четвертый год Великой Отечественной войны. "Морская авиация вобрала в свои традиции всё лучшее и от авиации, и от флота. Поэтому не только я, а и вся творческая группа картины были увлечены темой, которую нам предстояло впервые воплотить в кинематографе", — вспоминал режиссер.

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3 мая 1996 года на экраны Америки вышел фильм "Не называй меня малышкой" (Barb Wire) с Памелой Андерсон в главной роли.

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Дни рождения

3 мая 1314 года родился Сергий Радонежский, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, сыгравший важнейшую роль в духовном возрождении и сплочении Руси, находившейся под монгольским игом.

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3 мая 1874 года родился Франсуа Коти, знаменитый французский парфюмер. Именно он придумал выпускать ароматы сериями (мыло, духи и одеколон с одним и тем же запахом), а также изобрел ряд классических ароматов, например, "Шипр".

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Мифы и ароматы "Коти"

3 мая 1891 года родился Михаил Булгаков, известный писатель, автор таких известных романов, как "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Роковые яйца".

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Истории любви: муза Булгакова

3 мая 1910 года в Петербурге родилась поэтесса Ольга Берггольц.

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3 мая 1933 года родился Джеймс Браун, знаменитый американский музыкант и актер, член "Зала славы рок-н-ролла".

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3 мая 1951 года родилась Татьяна Толстая, писательница, телеведущая.

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3 мая 1955 года родился Стив Джонс, английский музыкант, гитарист панк-группы The Sex Pistols.

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3 мая 1956 года в Москве родилась заслуженная артистка России Наталья Андрейченко.

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Скорбные даты

3 мая 1987 года умерла Далида (Иоланда Кристина Джильотти), французская певица. Приняла смертельную дозу снотворного. Она родилась в Каире, куда в поисках работы перебрались из Италии ее родители. Отец был концертмейстером Каирской оперы. Победив в Египте на конкурсе красоты, Иоланда уехала в Париж, надеясь стать киноактрисой, а стала звездой французской эстрады.

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3 мая 2002 года умер Евгений Светланов, знаменитый дирижер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

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