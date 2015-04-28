29 апреля: "Ленфильм", "Неуловимые" и свадьба принца Уильяма

8:34 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

29 апреля

День памяти жертв применения химического оружия

Международный день танца

Православный календарь

День памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии (умерли в 304 году). Мученица Ирина была подвергнута жестоким пыткам и мучениям, отдана на поругание за свою веру в учение Иисуса Христа. Но Ирину оберегали ангелы Божии, и она осталась невредимой. Однако один из воинов ее смертельно ранил, и она умерла.

Народная традиция

День Ирины. Ирина. Ирина Урви берега. Ирина Разрой берега. Ирина Рассадница. Арина. Арина Разрой берега. Урви берега. Овражки заиграли. Заиграй овражки. Урви снега. Разрой снега.

Названия "Урви берега", "Разрой берега" происходят из того факта, что при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Половодье "разворачивает" берега рек. Полая вода подмывает берега. На Ирину-рассадницу сей капусту на рассадниках (на срубах).

На рябине появляются листья. Цветет ольха. Зацветает сурепка. Наступает пора пахать.

Именинники: Агапия, Василиса, Галина, Ирина, Калиса, Леонид, Федора и Хариесса.

События

29 апреля 1429 года семитысячное войско французов во главе с графом Дюнуа и Жанной д'Арк вошло в осажденный англичанами Орлеан.

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29 апреля 1913 года был получен патент на застежку-"молнию". В современном варианте ее изобрел эмигрировавший в Америку шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек.

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Гульфик подарили нам… рыцари

Молниеносный миллионер

29 апреля 1918 года в Петрограде была создана знаменитая киностудия "Ленфильм".

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29 апреля 1929 года состоялось обращение XVI конференции ВКП(б) к рабочему классу СССР — о развертывании социалистического соревнования.

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Назад в СССР

"Плохо там, где плохо работают люди"

"Правда.ру" в глубинке: лесорубы былых времен…

29 апреля 1931 года в СССР была проведена первая опытная телепередача.

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29 апреля 1936 года первые отечественные лимузины были представлены Сталину, Кагановичу, Микояну и т. д. — две машины ЗИС-101 — черная и вишневая — прикатили в Кремль. Машины понравились, до войны было выпущено 8752 автомобиля различных модификаций.

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29 апреля 1945 года войска Красной Армии ведут бои в Берлине и овладевают все новыми районами, а в подземном бункере имперской канцелярии сыграна свадьба Адольфа Гитлера и Евы Браун. На следующий день молодожены покончили с собой.

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29 апреля 1946 года в Токио начался суд над японскими военными преступниками, обвиняемыми в преступлениях против человечности; восточный аналог Нюрнбергского процесса.

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Капитуляция Японии — забытый конец войны

Ползучий реванш

Тень храма Ясукуни

29 апреля 1967 года на экраны вышел фильм Эдмунда Кеосаяна "Неуловимые мстители". Зрители знают, помнят, любят его и готовы раз за разом заново наблюдать за приключениями любимых героев в годы Гражданской войны.

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29 апреля 1968 года на экраны страны вышел фильм режиссера Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях.

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29 апреля 1971 года число погибших во Вьетнаме американцев превысило 45 тысяч.

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29 апреля 1973 года на экраны вышел фильм Бориса Волчека "Командир счастливой "Щуки" с Петром Вельяминовым в главной роли.

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29 апреля 1978 года в Дании отменена смертная казнь.

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Смертная казнь в национальном вкусе

Маньяка остановит только смертная казнь

29 апреля 1993 года британская королева Елизавета Вторая объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, цена билета составит 8 фунтов стерлингов, а все доходы пойдут на ремонт Виндзорского замка, пострадавшего от пожара.

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Восемь мифов о самых известных сооружениях

Британская монархия: Боже, храни королеву?

В Британию — нырять в болото и выманивать червей

29 апреля 1996 года официально сообщено о банкротстве московского коммерческого банка "Чара". Его долги перед кредиторами и вкладчиками составили 242 млрд. рублей, а на корреспондентском счету было 8 копеек.

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29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

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29 апреля 1999 года во время натовской агрессии против Югославии одна из ракет снесла крышу жилого дома на западной окраине столицы Болгарии Софии. К счастью, никто не пострадал.

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Сербия: Россия выводы сделала

29 апреля 2002 года Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Вячеславом Фетисовым. Следствием встречи стало скорое назначение прославленного хоккеиста руководителем Госкомспорта РФ.

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29 апреля 2011 года состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Интерес к жизни английского королевского дома почти столь же огромен, как велико число желающих писать девичью фамилию герцогини Кембриджской с двумя буквами "Д".

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Дни рождения

29 апреля 1818 года родился российский император Александр II.

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29 апреля 1854 года родился Анри Пуанкаре, знаменитый французский математик.

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29 апреля 1953 года родился Николай Бударин, космонавт-исследователь, Герой России.

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29 апреля 1957 года родилась Мишель Пфайффер, американская киноактриса.

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29 апреля 1970 года родилась Ума Турман, американская киноактриса ("Генри и Джун", "Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин").

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Скорбные даты

29 апреля 1980 года скончался Альфред Хичкок, легендарный английский кинорежиссер, "король ужаса", обладатель "Оскара". Мастер как никто другой умел держать зрителя в постоянном напряжении, создавая в своих картинах особую атмосферу в соответствии с простым правилом: ужас заключается не в самом зле, а в ожидании его. Смотрели "Птицы"?

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