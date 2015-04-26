27 апреля: Освенцим, Бронзовый солдат и первый отряд на БАМ

9:14 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

27 апреля

День российского парламентаризма

День спецчастей ВВ МВД РФ

Православный календарь

День святого Мартина исповедника, папы Римского. Мартин исповедник осуждал монофелитскую ересь, за что был подвергнут заточению и приговорен к смертной казни, которая была заменена на ссылку (умер в 655 году).

Народная традиция

День Мартына. Мартын. День Мартина Лисогона. Лисогон. Сидор Лисогон (откуда это имя — неизвестно). Вороний праздник.

По приметам охотников, в это время лисицы переселяются из старых нор в новые. Первые три дня бывают слепы и глухи. Они пробуждаются от своего сна только тогда, когда их начнут клевать вороны. "На Мартына на лисиц нападает курячья слепота". Вороны переселяются в новые гнезда. В этот день принято привечать ворон: их подкармливают.

На Мартына-лисогона на лисиц нападает куриная слепота. Страдали и люди куриною слепотой. Излечить ее можно было так. Страдающий куриною слепотою шел на перекресток, садился на землю и притворялся, будто что-то ищет. На вопрос прохожего: "Что ищешь?", Отвечал: "Что найду, то тебе отдам!". При этих словах больной утирал глаза рукою и махал на любопытного — болезнь должна была перейти на него.

Начало первых гроз. Зацветает ветла. Прилет стрижей и касаток. В садах высадка саженцев.

Именинники: Антон, Ардалион, Евстафий, Иван, Мартин.

События

27 апреля 1667 года уже давно ослепший английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом году и ставшую лучшей в его творчестве поэму "Потерянный рай".

Читайте также: "Потерянный рай" — ода сатане или наоборот?

27 апреля 1784 года в главном театре Франции "Комеди франсез" состоялась премьера пьесы Пьера-Огюстена Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Читайте также: Бомарше — пройдоха и гений

27 апреля 1922 года образована Якутская АССР.

27 апреля 1931 года Ижорский завод выпустил первый советский блюминг.

Читайте также: Шесть причин угасания российской металлургии

27 апреля 1940 года по приказу Генриха Гиммлера создан концлагерь Освенцим (нем. Аушвиц). Он стал первым концлагерем, предназначенным для массового уничтожения людей. Точное число жертв Освенцима установить невозможно, а оценки разнятся от 1 до 4 миллионов человек.

Читайте также:

Липшиц из Освенцима: повар или палач?

Кому "неудобна" правда об Освенциме?

Церемония в Освенциме: России и здесь пытались указать на место?

27 апреля 1963 года в Москву впервые прибыл кубинский лидер. Беспрецедентный государственный визит Фиделя Кастро длился 40 дней и проходил на фоне некоторого осложнения отношений между Москвой и Гаваной. Кастро был недоволен поведением Хрущева в период "кубинского кризиса" в октябре 1962 года.

Читайте также:

Истории любви: сто жен Фиделя Кастро

Куба — достоинство как национальная идея

Как Фидель Кастро радиста с "Ленина" женил

27 апреля 1974 года из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.

Читайте также:

Новый БАМ, или Через тернии к звездам

Комсомол умер, да здравствует комсомол!

Великая стройка двадцатого века закончена!

27 апреля 1978 года после военного переворота провозглашена Демократическая Республика Афганистан.

Читайте также:

Афганистан: Вовремя вошли, правильно вышли

Барак Обама сдает Афганистан талибам

Не вводить войска в Афганистан было нельзя

27 апреля 1992 года Россия принята в Международный валютный фонд.

Читайте также:

РФ выиграла без боя валютную войну

МВФ спешит на помощь. Следите за карманами

Слава доллара рублю и даром не нужна

27 апреля 1992 года после распада Югославии Сербия и Черногория образовали новую Федеративную Республику Югославия со столицей в Белграде.

Читайте также:

Республика Сербская: 20 лет в борьбе

Милошевич досаждает Западу даже после смерти

Союзная республика Югославия прекратила свое существование

27 апреля 2007 года в центре Таллина под утро по распоряжению эстонских властей демонтирован Бронзовый солдат - памятник советским воинам, освободившим эстонскую столицу от гитлеровцев.

Читайте также:

Американский палач "Бронзового солдата"

Палач "Бронзового солдата" из горкома КПСС

"Бронзового солдата" променяли на бизнес

Дни рождения

27 апреля 1791 года родился Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель, 1-й президент Национальной академии рисунка.

27 апреля 1896 года родился Уоллес Хьюм Карозерс, американский химик, создатель первого синтетического полимера — нейлона. В том же году после длительной депрессии он покончил с собой, так и не увидев триумфального шествия своего изобретения, промышленное производство которого началось год спустя.

Читайте также: Чужие мозги сделали США супердержавой

27 апреля 1927 года родился Евгений Моргунов - киноактер, особенно известный по роли Бывалого из троицы с Никулиным и Вициным в фильмах "Пес Барбос и необычный кросс", "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница"…

Читайте также: Евгений Моргунов: "Я человек скромный, несмотря на свою порядочность"

27 апреля 1933 года родился Леонид Рошаль, детский хирург, руководитель отделения неотложной хирургии и травматологии Научного центра здоровья детей РАН, участник драмы с захватом заложников — зрителей и участников спектакля "Норд — Ост".

Читайте также:

В России есть высокотехнологичная медицина

"Норд-Ост": три года под грифом "секретно"

27 апреля 1942 года родился Валерий Поляков, космонавт-исследователь, врач, рекордсмен по длительности полетов. Совершил два полета в космос, первый в 1988-89 гг. (241 день), второй — в 1994-95 (почти 438 дней). Всего провел в космосе 678 суток 16 часов 33 минуты и 18 секунд.

Читайте также: Летчик-космонавт Валерий Поляков: Судьба Гагарина могла бы сложиться иначе

27 апреля 1959 года родилась Марина Левтова, киноактриса.

Читайте также: Ой, Мороз-Мороз…

Скорбные даты

Фернан Магеллан был организатором первого кругосветного плавания, доказавшим, что Земля круглая, в те времена, когда в этом еще сомневались. Домой из этого плавания он уже не вернулся. 27 апреля 1521 года на одном из Филиппинских островов Магеллан был убит в стычке с местными жителями.

Читайте также: Магеллан — великий путешественник или неизвестный "мешочник"?

27 апреля 1942 года погиб Николай Остряков, летчик морской авиации, генерал-майор, Герой Советского Союза.

Читайте также: КРЫЛАТЫЙ ВИТЯЗЬ ОСТРЯКОВ

27 апреля 1998 года умер Карлос Кастанеда, писатель. Говорят, он родился в Перу, сам автор утверждал, что в Бразилии, а родители его были потомками выходцев из Италии. Учился в Буэнос-Айресе, в 15-16 лет (его возраст точно никто не знает, а о факте смерти было заявлено только спустя два месяца) перебрался в США, в 1959 стал гражданином США и взял имя Кастанеда. Так что формально можно называть его американским писателем, но что-то мне это делать совсем не хочется. Его называют доктором антропологии, магом, учителем, создателем мифа, шарлатаном, но пусть об этом спорят поклонники и противники его творчества.

Читайте также:

Карлос Кастанеда: свобода — в тайне биографии

Мистики: Карлос Кастанеда и его дон Хуан

27 апреля 2007 года ушел из жизни Кирилл Лавров, актер театра и кино, народный артист СССР (1972), Герой Социалистического Труда.

Читайте также: Наталья Белохвостикова: "Лавров был человеком-глыбой"

27 апреля 2007 года скончался Мстислав Ростропович, виолончелист-виртуоз.

Читайте также: Ростропович ушёл. И всё разрешено…